Estopa estrena su discografía completa en audio espacial en Apple Music

Los hermanos David y José Muñoz, más conocidos como Estopa, acaban de dar un nuevo paso en su carrera al publicar toda su discografía en formato de audio espacial con Dolby Atmos en Apple Music.

Con esta actualización, los fans pueden disfrutar de los grandes éxitos del dúo catalán como nunca antes, con un sonido tridimensional y envolvente que transforma por completo la experiencia de escucha.

Una carrera que cambió la música española

En 1999, Estopa irrumpía en el panorama musical con una maqueta casera que llamó la atención de Sony Music, dando lugar a su primer álbum, Estopa. Aquel disco debut vendió más de un millón de copias en tiempo récord, convirtiéndose en un fenómeno cultural y marcando un antes y un después en la música española.

El nombre del grupo procede de la expresión “¡Dale estopa!”, que escuchaban a diario en la fábrica de automóviles donde trabajaban, una frase que pronto se transformó en símbolo de su energía y estilo inconfundible. Ahora, 26 años después, Estopa revisita toda su obra con un nuevo sonido inmersivo disponible exclusivamente en Apple Music.

Los hermanos Muñoz: “Es como escuchar las voces dentro de tu cabeza”

David y José Muñoz han mostrado su entusiasmo por este proyecto pionero:

“Cuando nos propusieron convertir toda nuestra discografía en audio espacial con Dolby Atmos y ser los primeros en hacerlo, dijimos que sí al instante. Es una experiencia sensorial escuchar cómo los instrumentos parecen surgir desde diferentes lugares, pero lo más impactante es oír las voces como si estuvieran dentro de tu cabeza.”

Con esta transformación, Estopa se convierte en el primer grupo español en adaptar toda su discografía al formato de audio espacial, una tecnología que lleva la música a un nuevo nivel de inmersión.

Todos los discos de Estopa ya disponibles en Apple Music

A partir de hoy, los seguidores del dúo pueden disfrutar de todos sus discos remasterizados en audio espacial con Dolby Atmos directamente desde Apple Music:

Cada álbum ha sido cuidadosamente remasterizado para aprovechar al máximo el potencial del sonido espacial, ofreciendo una nueva forma de redescubrir clásicos como La raja de tu falda, Vino tinto o Partiendo la pana.

Qué es el audio espacial con Dolby Atmos

El audio espacial es una tecnología de sonido envolvente que permite percibir la música desde múltiples direcciones: arriba, abajo, detrás o a los lados del oyente. Apple Music, pionera en ofrecer este formato, utiliza Dolby Atmos para crear una sensación inmersiva que da la impresión de estar en el centro de la actuación.

Con este sistema, las canciones no solo suenan más nítidas, sino que adquieren una profundidad y claridad inéditas, realzando cada instrumento y matiz vocal. Apple Music trabaja en estrecha colaboración con discográficas y artistas para que cada nuevo lanzamiento importante esté disponible en este formato avanzado.

Apple Music, líder en innovación sonora

Desde que Apple introdujo el audio espacial en 2021, el número de canciones compatibles se ha cuadruplicado. Actualmente, más del 90 % de los usuarios de Apple Music ya han probado este tipo de sonido, y un tercio de todas las reproducciones en la plataforma se realizan en este formato.

Apple colabora tanto con grandes estudios Dolby (más de 900 en todo el mundo) como con artistas independientes, que pueden crear mezclas espaciales directamente desde Logic Pro, garantizando así una producción de alta calidad y una compensación justa para todos los creadores.

Estopa: un fenómeno que sigue vivo 26 años después

Formados en Cornellà de Llobregat (Barcelona), los hermanos Muñoz llevan más de dos décadas conquistando al público con su fusión única de rumba catalana, pop y rock. Su estilo cercano, con letras cotidianas y humor natural, ha conectado con millones de personas en España y Latinoamérica.

A lo largo de su carrera, Estopa ha acumulado múltiples discos multiplatino, giras con todas las entradas agotadas y una legión de seguidores que los consideran uno de los grupos más influyentes de la música española del siglo XXI.