Filtradas las maquetas del Samsung Galaxy S26 Ultra: el color naranja desata la polémica

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra ya genera expectación a meses de su presentación oficial. En las últimas horas, han aparecido en Internet imágenes de maquetas (dummies) que revelan cómo luciría el próximo buque insignia de Samsung, mostrando tres variantes de color: plata, naranja y dorado.

Sin embargo, una de ellas —la versión naranja— ha causado una auténtica tormenta en redes sociales por su sorprendente parecido con el Cosmic Orange del iPhone 17 Pro Max.

Los modelos filtrados del Galaxy S26 Ultra aparecen en tres colores

Las imágenes fueron compartidas originalmente en Reddit, donde los usuarios han podido observar tres fotografías unidas que muestran las posibles variantes del Galaxy S26 Ultra. En ellas se aprecia un acabado plateado, un tono dorado suave y un naranja intenso que ha desatado todo tipo de comentarios.

Mientras algunos celebran la valentía de Samsung al apostar por colores más llamativos, otros critican la falta de originalidad al considerar que el modelo naranja “imita descaradamente” el tono de Apple. A pesar de la polémica, conviene recordar que se trata de prototipos no funcionales, por lo que el aspecto final podría cambiar antes del lanzamiento.

El color naranja, el más criticado por su parecido con el iPhone 17 Pro Max

El debate en redes se ha centrado principalmente en el Galaxy S26 Ultra naranja, que muchos usuarios comparan directamente con el Cosmic Orange del iPhone 17 Pro Max. La similitud de tonos ha provocado un aluvión de comentarios negativos, con usuarios acusando a Samsung de copiar la paleta de colores de Apple.

Sin embargo, no hay confirmación oficial de que este color vaya a estar disponible en la versión comercial del dispositivo. Samsung suele lanzar tonos exclusivos y distintivos en sus modelos “Ultra”, por lo que es probable que el naranja filtrado solo corresponda a una muestra de prueba.

Diseño confirmado: continuidad con mejoras sutiles

Más allá de los colores, las maquetas confirman el diseño final del Galaxy S26 Ultra, que será una evolución refinada del S25 Ultra.

Según filtraciones previas basadas en renders CAD exclusivos, el nuevo modelo mantendrá la silueta cuadrada, el panel plano y el agujero centrado para la cámara frontal, aunque habrá ajustes en la disposición de las cámaras traseras.

En esta generación, las tres cámaras situadas a la izquierda ya no estarán sobre una isla como en generaciones anteriores. En su lugar, adoptan un diseño más limpio y minimalista, con una isla alargada en forma de pastilla que da al conjunto un aspecto más moderno y elegante.

El dispositivo conservará su estructura de metal y cristal, reforzando la sensación premium, y seguirá ofreciendo bordes planos, en línea con las tendencias actuales de diseño.

Materiales de alta gama y pantalla plana

El Galaxy S26 Ultra seguirá apostando por materiales de primera calidad. Samsung ha optado nuevamente por un chasis metálico combinado con paneles de vidrio, lo que garantiza robustez y un acabado sofisticado.

El panel plano, que sustituye la tradicional curvatura lateral de los modelos antiguos, será ideal para quienes prefieren una experiencia táctil más precisa y menos reflejos laterales.

Aunque las imágenes filtradas no muestran el frontal completo, se espera que el terminal mantenga una cámara centrada en pantalla, tecnología AMOLED de última generación y frecuencia de refresco adaptativa de hasta 120 Hz.

Fecha de lanzamiento y modelos esperados

Según las previsiones, Samsung presentará la serie Galaxy S26 en enero de 2026, repitiendo su calendario habitual de lanzamientos.

La gama estará compuesta por tres modelos principales: el Galaxy S26, el Galaxy S26 Pro y el Galaxy S26 Ultra, siendo este último el más avanzado, con mejoras en cámaras, IA y materiales.

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre especificaciones técnicas, las filtraciones sugieren que el S26 Ultra incluirá el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, una nueva generación de sensores fotográficos ISOCELL y funciones de inteligencia artificial integradas para fotografía y rendimiento.