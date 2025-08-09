Filtrado el Pixel 10 Pro XL en nuevas imágenes: diseño premium, Tensor G5 y batería de 5.200 mAh

👙 ¡Productos TOP! Ofertas en tecnología para este verano: smartwatches, móviles, auriculares y más [ Saber más ]

Con el próximo gran evento de hardware de Google a pocas semanas, el Pixel 10 Pro XL vuelve a ser noticia. Un nuevo adelanto ofrece el vistazo más nítido hasta la fecha al que apunta a ser el buque insignia de la compañía, mostrando su diseño al completo.

El teléfono mantiene la icónica barra de cámara triple en formato pastilla, acompañada de flash y sensor de temperatura. El marco es de aluminio pulido, mientras que tanto el frontal como la trasera están protegidos por Gorilla Glass Victus 2. Los botones de encendido y volumen se sitúan en el lateral derecho y, en esta generación, apuestan por un acabado brillante que refuerza la sensación de gama alta.

Las imágenes filtradas muestran dos versiones: Moonstone y Obsidian. Ambas mantienen el lenguaje de diseño pulido de Google, con una estética limpia y moderna que no se aleja en exceso del Pixel 9 Pro XL ni del más compacto Pixel 10 Pro.

Al frente, el Pixel 10 Pro XL integra un panel OLED de 6,8 pulgadas con refresco de 120 Hz. La filtración apunta a un pico de brillo de hasta 3.000 nits, un salto notable que debería mejorar la legibilidad en exteriores y los contenidos HDR, manteniendo a la vez una experiencia fluida en la navegación y los juegos.

En el interior se espera el nuevo procesador Tensor G5, diseñado para aportar mejor rendimiento y eficiencia energética, además de potenciar las capacidades de Gemini. Aunque las imágenes no confirman especificaciones internas, todo apunta a una evolución centrada en IA y experiencia de usuario.

La configuración fotográfica sería continuista respecto a la generación anterior: sensor principal de 50 MP (1/1,31″), ultra gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 48 MP (1/2,55″). La clave estaría en los ajustes de software para mejorar las tomas con poca luz, un terreno donde Google suele marcar diferencias gracias al procesamiento computacional.

La capacidad aumenta ligeramente hasta 5.200 mAh (frente a 5.060 mAh), acompañada de carga por cable de 30 W. Este ajuste debería traducirse en una autonomía más holgada sin sacrificar tiempos de carga competitivos.