Filtrado el Samsung Galaxy Trifold: tres baterías y bisagra en forma de U

El esperado Samsung Galaxy Trifold podría estar cada vez más cerca de hacerse realidad. Nuevos informes filtrados revelan detalles inéditos sobre su diseño y, sobre todo, sobre su sistema de alimentación: el primer smartphone de la compañía con tres baterías independientes, una por cada panel.

Este hallazgo proviene de varias patentes publicadas en Kipris, descubiertas por el medio neerlandés GalaxyClub.

Un diseño plegable con tres paneles y tres baterías

El diseño del Galaxy Trifold aparece representado brevemente en la patente, pero la auténtica sorpresa está en su estructura interna. En lugar de usar una batería dividida en dos partes —como sucede en los Galaxy Z Fold actuales—, Samsung habría optado por distribuir tres módulos de batería en cada uno de los paneles del dispositivo.

Según el documento filtrado, las baterías están identificadas como T1 (número 361), T2 (número 362) y T3 (número 363).

T1 sería la más pequeña y estaría situada bajo el módulo de cámaras, en el panel trasero.

sería la más pequeña y estaría situada bajo el módulo de cámaras, en el panel trasero. T2 , ubicada en la parte central del dispositivo, sería la de mayor capacidad.

, ubicada en la parte central del dispositivo, sería la de mayor capacidad. T3, situada en el panel frontal o “cover display”, tendría un tamaño intermedio.

Esta configuración permitiría aumentar la autonomía sin comprometer la delgadez del dispositivo, uno de los mayores desafíos en el diseño de los plegables.

Una posible batería de más de 5.000 mAh

Los rumores apuntan a que el Galaxy Trifold podría superar los 5.000 mAh de capacidad total, lo que supondría un salto notable frente a modelos como el Galaxy Z Fold 7 o el Mate XT de Huawei, su futuro competidor directo.

Mientras el Z Fold 7 utiliza una batería partida en dos, el Mate XT incorpora una batería única y más fina. Samsung, en cambio, parece haber encontrado una solución híbrida que equilibra capacidad y grosor mediante un sistema modular de tres celdas.

Rumores sobre su lanzamiento y disponibilidad

Durante meses, se ha especulado con el debut del Samsung Galaxy Trifold. Algunos informes señalaban que podría haberse presentado en el evento Unpacked de septiembre de 2025, aunque finalmente no ocurrió.

Ahora, todo apunta a que su lanzamiento podría producirse en octubre, junto con el esperado casco de realidad extendida (XR) de la compañía. El dispositivo llegaría inicialmente a Corea del Sur y Estados Unidos, según fuentes cercanas a la marca.

Diseño premium y durabilidad mejorada

Samsung pretende hacer de este Trifold un producto icónico dentro de su línea Galaxy. Las filtraciones mencionan un chasis de titanio, un material que aportaría mayor resistencia sin aumentar el peso. Además, el dispositivo podría incorporar una bisagra en forma de U, diseñada para ofrecer un plegado más suave y proteger las pantallas interiores frente al desgaste.

En el interior, se espera que el terminal cuente con 16 GB de memoria RAM, una cifra que lo situaría al nivel de los smartphones más potentes del mercado.

Multitarea avanzada y nuevas funciones

Una animación filtrada de la interfaz One UI sugiere que el Galaxy Trifold destacará por su potencia multitarea, permitiendo ejecutar varias aplicaciones a la vez, como juegos, vídeos de YouTube y herramientas de productividad en una misma pantalla.

Samsung busca con ello atraer tanto a usuarios profesionales que necesitan productividad en movilidad como a quienes desean disfrutar de una experiencia multimedia inmersiva.

Un paso más allá en la evolución de los plegables

El posible Galaxy Z Trifold representaría un nuevo salto tecnológico dentro del mercado de smartphones plegables. Con un formato de tres paneles, una batería distribuida en tres partes y un diseño reforzado con titanio, el dispositivo promete ofrecer más autonomía, resistencia y versatilidad que cualquier otro modelo actual.

Si se confirman las filtraciones, Samsung estaría a punto de marcar un nuevo hito en la evolución de los dispositivos móviles, combinando potencia, innovación y diseño en un solo producto.