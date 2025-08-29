Fracciona tus compras con Apple Pay: CaixaBank estrena el pago a plazos

💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]

CaixaBank estrena una funcionalidad que acerca el pago a plazos al entorno digital de Apple: los titulares de MyCard y de tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad ya pueden dividir el importe de sus compras realizadas con Apple Pay en comercios online o apps móviles.

La experiencia se integra de forma nativa en Apple Pay y mantiene los estándares de comodidad, seguridad y privacidad característicos del ecosistema Apple.

Cómo se activa el fraccionamiento paso a paso

Para utilizar la opción de cuotas, basta con añadir la tarjeta de CaixaBank compatible a Apple Wallet (si no está añadida). Al pagar online o in-app con iPhone o iPad, el cliente:

1) selecciona su tarjeta CaixaBank en Apple Pay,

2) toca “Pagar después”,

3) y elige el plazo de financiación disponible con su tarjeta (entre 2 y 12 meses, según condiciones).

La operación se completa en segundos sin salir de Apple Pay.

Como en cualquier compra con Apple Pay, el proceso está diseñado para ser sencillo, seguro y privado. Cuando el cliente fracciona con CaixaBank, Apple no conserva información personal vinculada a la transacción, protegiendo así los datos de pago y minimizando la exposición de credenciales.

Un servicio pionero en España

CaixaBank se convierte en la primera entidad financiera en España que permite fraccionar pagos digitales realizados con Apple Pay. Este lanzamiento refuerza su apuesta por nuevas formas de consumo y por integrar opciones de financiación en los canales y dispositivos que los clientes usan a diario.

El banco fue pionero en la emisión de tarjetas contactless, introdujo wearables para pagar y lideró en España la adopción de pagos móviles NFC. Desde 2022, ofrece opciones Buy Now Pay Later desde su app, activables antes o después de la compra.

Tap to pay en iPhone: Cobros sin datáfono para comercios

En su hoja de ruta reciente, CaixaBank ha lanzado Tap to Pay en iPhone para comercios en España, que permite aceptar pagos contactless usando solo un iPhone, sin terminal adicional. Esta solución reduce costes y simplifica la aceptación de pagos en negocios de todos los tamaños.