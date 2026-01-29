Galaxy Unpacked 2026: Se filtra la invitación y ya habría fecha para el Galaxy S26

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Una supuesta invitación oficial del próximo Samsung Galaxy Unpacked 2026 se ha filtrado antes de tiempo y todo indica que el evento tendría lugar el 25 de febrero de 2026. La fecha no pilla del todo por sorpresa: en las últimas semanas ya habían circulado varios rumores que situaban en esa ventana la presentación de la familia Galaxy S26, y esta imagen filtrada encajaría con esa narrativa.

Eso sí, conviene mantener la cautela: Samsung todavía no ha distribuido públicamente la invitación oficial, así que, como siempre con las filtraciones, hay que tomárselo con cierta prudencia.

Por qué la invitación “parece real” aunque no sea oficial

Un detalle interesante es que las invitaciones de Galaxy Unpacked suelen compartir un estilo visual reconocible año tras año. No son idénticas, pero repiten una estética que hace que, cuando aparece una imagen así, muchos usuarios la identifiquen rápidamente como “la típica invitación de Unpacked”.

Esa familiaridad es precisamente la que hace que esta filtración gane credibilidad… aunque, de nuevo, hasta que Samsung lo confirme, no deja de ser una pista más.

La filtración se atribuye a Evan Blass, una de las fuentes más conocidas del sector, que habría compartido la imagen en X. Junto a la invitación, Blass añade algo más: que la familia Galaxy S26 “se lanza” el 25 de febrero.

Aquí hay un matiz clave: la palabra launch (lanzamiento) puede significar cosas distintas según la marca y el contexto.

Qué significa “lanzamiento”: presentación, preventa o llegada a tiendas

Cuando se habla de “lanzamiento” en un móvil, pueden estar refiriéndose a:

El día de presentación (cuando se anuncian oficialmente precio, especificaciones y disponibilidad).

(cuando se anuncian oficialmente precio, especificaciones y disponibilidad). El inicio de preventa (cuando se pueden reservar).

(cuando se pueden reservar). El día de venta/entrega (cuando llega a tiendas o se empieza a enviar a compradores).

En muchas ocasiones, las marcas usan “lanzamiento” como sinónimo de presentación, y ese mismo día abren la precompra. En otros casos, el móvil se anuncia en un evento y llega a tiendas días o semanas después.

Por eso, si el 25 de febrero es la fecha del evento, lo más razonable es pensar que, como mínimo, ese día sería el anuncio oficial y el arranque de las reservas (o que ocurra dentro de esa misma semana).

Qué dispositivos se esperarían en el evento: Galaxy S26 y nuevos Buds

La lectura más directa de esta filtración es que en ese Unpacked veríamos la nueva familia Galaxy S26, que se suele describir como un trío: Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

Además, la filtración también refuerza la idea de que los Galaxy Buds4 se presentarían junto a los nuevos teléfonos, algo que ya se venía comentando en otros rumores y que ahora sumaría un poco más de “peso” a la misma fecha.

Más allá de la invitación, varias informaciones recientes han apuntado a un calendario con evento a finales de febrero y disponibilidad comercial durante marzo (con variaciones por mercado). No es una confirmación oficial, pero sí una coherencia llamativa entre distintas filtraciones.

Conclusión: Una fecha muy probable, pero aún no confirmada por Samsung

Si la invitación filtrada es auténtica, el Samsung Galaxy Unpacked 2026 ya tendría día marcado: 25 de febrero de 2026, con el Galaxy S26 como protagonista y los Galaxy Buds4 acompañando en el mismo escenario.

Aun así, lo prudente es esperar al anuncio formal de Samsung. En cuanto la compañía publique su invitación oficial y confirme hora/ciudad/formato, saldremos de dudas.