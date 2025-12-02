Galaxy Z TriFold: El plegable triple con el que Samsung cambia las reglas del juego

📱 ¡Ofertas en móviles! ¡Selección de modelos rebajados y cupones exclusivos!! [ Saber más ]

Samsung ha vuelto a mostrar su capacidad para redefinir categorías enteras con el lanzamiento del Galaxy Z TriFold, un dispositivo que combina un diseño multiplegable avanzado, un perfil extremadamente delgado y una pantalla de 10 pulgadas capaz de transformar por completo la productividad móvil.

Según TM Roh, director ejecutivo y presidente de la división Device eXperience (DX), este lanzamiento marca un antes y un después en el equilibrio entre portabilidad, rendimiento y versatilidad, resolviendo uno de los grandes retos del sector móvil.

Su estructura de plegado hacia dentro protege la gran pantalla principal, mientras que un sistema de alertas —tanto visuales como mediante vibración— avisa si el plegado no se realiza correctamente. Cada detalle se ha diseñado para ofrecer una experiencia intuitiva en un dispositivo que, a pesar de su complejidad interna, se siente tan natural como un smartphone tradicional.

Diseño ultrafino y potencia extrema sin compromisos

A pesar de incorporar dos pliegues y tres paneles, el Galaxy Z TriFold sorprende con un grosor mínimo de solo 3,9 mm en su parte más delgada. En su interior integra componentes de última generación, como:

Procesador Snapdragon 8 Elite personalizado para Galaxy

Cámara principal de 200 MP

Batería de tres celdas de 5.600 mAh , la mayor montada en un plegable de Samsung

, la mayor montada en un plegable de Samsung Carga ultrarrápida de 45 W

El reparto de la batería entre los tres paneles optimiza la autonomía, el rendimiento térmico y la estabilidad, permitiendo un uso intensivo durante todo el día.

Ingeniería estructural optimizada para un plegado perfecto

Samsung ha rediseñado desde cero cada elemento clave del dispositivo para garantizar que el formato multiplegable sea duradero y cómodo en el uso diario. Entre las principales innovaciones destacan:

Bisagras Armor FlexHinge de nueva generación : dos bisagras de distinto tamaño trabajan en conjunto para asegurar un pliegue estable con mínima separación entre pantallas.

: dos bisagras de distinto tamaño trabajan en conjunto para asegurar un pliegue estable con mínima separación entre pantallas. Pantalla reforzada con nueva capa protectora : absorbe impactos y aumenta la resistencia del panel de 10 pulgadas que se pliega dos veces.

: absorbe impactos y aumenta la resistencia del panel de 10 pulgadas que se pliega dos veces. Materiales premium : marco en Advanced Armor Aluminum, carcasa de bisagra en titanio y panel trasero con polímero reforzado con fibra de vidrio cerámica.

: marco en Advanced Armor Aluminum, carcasa de bisagra en titanio y panel trasero con polímero reforzado con fibra de vidrio cerámica. Controles de calidad avanzados: cada unidad pasa por escaneos TC y láser para verificar la alineación precisa de los componentes internos.

El resultado es un dispositivo resistente, fiable y más delgado que nunca dentro de su categoría.

La pantalla más grande jamás vista en un Galaxy: productividad al máximo

Una de las características más impactantes es su pantalla desplegable de 10 pulgadas, equivalente a combinar tres pantallas de 6,5 pulgadas dentro de un formato de bolsillo. Esto permite:

Ejecutar tres apps en paralelo en distribución vertical.

en distribución vertical. Redimensionar ventanas con libertad para centrarse en la información más relevante.

Mejorar la concentración con visualización vertical optimizada para documentos.

Consultar apps recientes al instante desde la barra de tareas.

Aplicaciones como Mis archivos y Samsung Health han sido reformuladas para aprovechar al máximo el gran formato.

Samsung DeX independiente y una estación de trabajo completa en cualquier lugar

Por primera vez en un smartphone, Samsung integra DeX directamente en el dispositivo sin necesidad de accesorios externos, permitiendo configurar hasta:

Cuatro espacios de trabajo simultáneos

Cinco apps activas por espacio

Extensión del área de trabajo mediante un monitor adicional

Uso de teclado y ratón Bluetooth para crear una workstation portátil

Esto convierte al Galaxy Z TriFold en una herramienta profesional capaz de sustituir a un portátil en tareas de diseño, edición, presentaciones y multitarea avanzada.

Galaxy AI lleva la experiencia a un nuevo nivel

El dispositivo integra todas las funciones de Galaxy AI, adaptadas a su gran pantalla para ofrecer una experiencia más intuitiva. Entre ellas:

Asistente fotográfico , con Edición generativa y Boceto a imagen, permitiendo comparar ediciones en paralelo.

, con Edición generativa y Boceto a imagen, permitiendo comparar ediciones en paralelo. Asistente de navegación , capaz de traducir, resumir y ofrecer información contextual del contenido.

, capaz de traducir, resumir y ofrecer información contextual del contenido. Gemini Live mejorado con IA multimodal: analiza lo que el usuario muestra en pantalla o captura con la cámara para ofrecer recomendaciones en tiempo real.

Ya sea para diseñar una habitación, buscar inspiración o resolver dudas visuales, la interacción con IA ocurre sin necesidad de cambiar de app.

Una experiencia cinematográfica que cabe en el bolsillo

La pantalla principal Dynamic 2X AMOLED de 10 pulgadas con 120 Hz ofrece una experiencia multimedia sobresaliente, reforzada por:

Brillo de 2.600 nits en la pantalla externa

1.600 nits en la pantalla principal

Vision Booster , que optimiza contraste y color en cualquier iluminación

, que optimiza contraste y color en cualquier iluminación Líneas de plegado mínimas que no interfieren en la visualización

Tanto para ver películas como para leer comentarios en YouTube mientras se reproduce un vídeo, la experiencia es fluida e inmersiva.

Disponibilidad global y beneficios exclusivos para compradores

El Galaxy Z TriFold llegará primero a Corea el 12 de diciembre de 2025, seguido de mercados como China, Taiwán, Singapur, EAU y Estados Unidos.

Además, al comprar el dispositivo, Samsung ofrece:

6 meses gratuitos de Google AI Pro , con acceso a generación de vídeo mediante Veo3 y 2 TB de almacenamiento seguro .

, con acceso a generación de vídeo mediante Veo3 y . Descuento único del 50% en la reparación de pantalla, una ventaja exclusiva para este modelo.

Especificaciones técnicas

Galaxy Z TriFold Pantalla Pantalla principal 10.0 pulgadas QXGA+Dynamic AMOLED 2X (2160 x 1584), 269 ppi 1600 nits de Brillo máximo Frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz (1~120 Hz) Pantalla exterior 6.5 pulgadas FHD+Dynamic AMOLED 2X (2520 x 1080, 21:9), 422 ppi 2600 nits de Brillo máximo Frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz (1~120 Hz) Dimensiones y peso Plegado (Al x An x Pr) 159.2 x 75.0 x 12.9 mm Desplegado (Al x An x Pr) 159,2 x 214,1 x 3,9 mm (pantalla con bandeja SIM) / 4,2 mm (pantalla central) / 4,0 mm (pantalla con botón lateral) Peso 309 g Cámara trasera Ultra gran angular Cámara ultra gran angular de 12 MPEnfoque automático Dual Pixel, F2.2, tamaño de píxel: 1,4 μm, campo de visión: 120˚ Gran angular Cámara gran angular de 200 MPEnfoque automático Quad Pixel, estabilizador óptico de imagen, F1.7, tamaño de píxel: 0,6 μm, campo de visión: 85˚ Zoom óptico de calidad 2x Telefoto Cámara teleobjetivo de 10 MPPDAF, OIS, F2.4, tamaño de píxel: 1,0 μm, campo de visión: 36˚, zoom óptico 3x, zoom digital hasta 30x* Cámara frontal Pantalla de portada Cámara selfie de 10 MPF2.2, tamaño de píxel: 1,12 μm, campo de visión: 85˚ Pantalla principal Cámara principal de 10 MPF2.2, tamaño de píxel: 1,12 μm, campo de visión: 100˚ AP Plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite para Galaxy (3 nm) Memoria y almacenamiento Memoria de 16 GB con 1 TB de almacenamiento interno Memoria de 16 GB con 512 GB de almacenamiento interno MicroSD: no compatible Batería Sistema de batería de tres celdas de 5600 mAh Carga Carga ultrarrápida 2.0 (45 W)Carga con cable: hasta un 50 % de carga en unos 30 minutos con un adaptador de 45 W y un cable USB-C de 3A Carga inalámbrica rápida 2.0 (15 W) PowerShare inalámbrico