Google confirma el Pixel 10a: fecha de lanzamiento, diseño y primeros detalles

Tras meses de filtraciones y especulaciones, Google ha confirmado oficialmente la existencia del Pixel 10a, su próximo smartphone de gama media con precio ajustado.

La compañía lo ha hecho a través de un breve vídeo teaser que adelanta tanto el diseño como uno de los nuevos colores del dispositivo, además de poner fecha a su lanzamiento.

El Pixel 10a se presentará el 18 de febrero

Google ha anunciado que el Pixel 10a se lanzará oficialmente el próximo 18 de febrero, fecha en la que también se abrirá el periodo de reservas. El teaser publicado por la compañía confirma que el terminal llegará en apenas dos semanas y deja entrever algunos cambios sutiles respecto a su predecesor.

El vídeo no entra en detalles técnicos ni de precio, pero sirve como primer adelanto oficial de un modelo que llevaba meses protagonizando rumores y filtraciones.

Un diseño continuista con un cambio clave en la cámara

A nivel estético, el Pixel 10a mantiene una línea muy similar a la del Pixel 9a. Sin embargo, hay una diferencia importante en la parte trasera: el nuevo módulo de cámara doble es completamente plano y queda totalmente integrado en el chasis.

En el modelo del año pasado, la cámara tenía un pequeño reborde elevado alrededor del característico módulo en forma de píldora. En el Pixel 10a, ese relieve desaparece, dando como resultado una trasera más limpia y uniforme.

Más allá de este detalle, el diseño general apenas cambia y sigue apostando por líneas sobrias y reconocibles dentro de la familia Pixel.

Nuevos colores: protagonismo para los tonos vivos

Uno de los aspectos más llamativos del teaser es la aparición de un nuevo color azul con matices violáceos. Este tono recuerda al Iris del Pixel 9a y al Indigo del Pixel 10 estándar, por lo que todo apunta a que se trata del color Lavender, que ya se había mencionado en rumores anteriores.

Además, en el fondo del vídeo puede verse otro color que encajaría con el supuesto acabado Berry, del cual ya se han filtrado renders en semanas previas. Todo indica que Google quiere reforzar la personalidad del Pixel 10a apostando por colores más atrevidos y menos convencionales.

Sin datos oficiales sobre precio ni especificaciones

Por ahora, Google no ha confirmado ni el precio ni las especificaciones técnicas del Pixel 10a. Tampoco se ha mencionado su disponibilidad en distintos mercados.

Eso sí, el eslogan del vídeo —“A phone with more in store, in store soon”— ha despertado la curiosidad de muchos, ya que podría interpretarse como una mejora en el almacenamiento base, que pasaría a ser de 256 GB en lugar de las configuraciones más modestas de generaciones anteriores.

Las filtraciones apuntan a una ficha técnica muy sólida

Aunque Google guarda silencio, las filtraciones llevan tiempo dibujando un panorama bastante completo del Pixel 10a. Según estas informaciones, el dispositivo contaría con:

Pantalla de 6,3 pulgadas

Tasa de refresco de 120 Hz

Brillo máximo de hasta 2.700 nits

Procesador Tensor G4

Batería de 5.100 mAh

Cámara principal de 48 MP

De confirmarse estas cifras, el Pixel 10a daría un salto notable en rendimiento, autonomía y calidad de pantalla dentro de la gama media.

Un Pixel asequible con más personalidad

Todo apunta a que el Pixel 10a no traerá grandes sorpresas respecto a lo que ya se espera de la serie, pero la apuesta por colores más vivos y un diseño ligeramente refinado puede marcar la diferencia para muchos usuarios.

Frente a los clásicos acabados en negro o blanco, estos nuevos tonos aportan un carácter más fresco y reconocible, algo que muchos valoran a la hora de elegir un smartphone que destaque entre la multitud.