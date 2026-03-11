Google está desarrollando un sistema para permitir la instalación de apps no verificadas

🎁 ¡Ofertas Amazon! ¡Descuentos del 10 al 16 de marzo en Echo, Kindle, Fire TV, Ring y más! [ Saber más ]

Google está preparando cambios importantes en el modelo de seguridad de Android que afectan a una de las características más emblemáticas del sistema: la posibilidad de instalar aplicaciones fuera de Google Play, conocida como sideloading. Estas modificaciones han generado cierta preocupación entre desarrolladores y usuarios avanzados, que temen que Android se vuelva más restrictivo.

Sin embargo, desde Google quieren dejar claro que no existe ningún plan para eliminar el sideloading. Sameer Samat, presidente del ecosistema Android, ha confirmado que esta capacidad seguirá siendo parte fundamental de la plataforma, aunque acompañada de nuevas medidas para proteger a los usuarios frente a aplicaciones maliciosas.

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

La presión de los gobiernos para combatir las apps maliciosas

El motivo principal detrás de estos cambios no es una decisión unilateral de Google, sino una tendencia global. Según Samat, gobiernos de diferentes regiones del mundo están presionando a la compañía para que refuerce la seguridad de Android, especialmente frente a estafas que utilizan aplicaciones fraudulentas.

Estas preocupaciones son especialmente relevantes en regiones como el sudeste asiático o América Latina, donde el uso de tiendas alternativas y descargas externas de apps es relativamente común. En esos mercados, las autoridades han expresado su inquietud por el aumento de malware y aplicaciones diseñadas para engañar a los usuarios.

En este contexto, Google busca reforzar el sistema sin eliminar la flexibilidad que siempre ha caracterizado a Android.

Google reconoce que las advertencias actuales no funcionan bien

Uno de los problemas que Google ha identificado es que los sistemas de advertencia actuales no siempre son efectivos para detener a los usuarios antes de instalar software malicioso.

Según Samat, en muchas ocasiones los ciberdelincuentes manipulan psicológicamente a las víctimas para que ignoren los avisos de seguridad y continúen con la instalación de la aplicación fraudulenta.

El directivo admitió que las advertencias actuales de Android son insuficientes para proteger a usuarios menos experimentados cuando están siendo presionados por estafadores.

Por este motivo, Google considera necesario introducir mecanismos adicionales que ayuden a los usuarios a entender mejor de dónde provienen las aplicaciones que intentan instalar.

El nuevo sistema verificará la identidad de los desarrolladores

La solución que propone Google pasa por verificar la identidad de los desarrolladores que distribuyen aplicaciones a gran escala fuera de Google Play.

El objetivo es sencillo: permitir que Android pueda mostrar información más clara sobre el origen de una app antes de que el usuario la instale.

De esta forma, el sistema podría indicar si una aplicación proviene de un desarrollador verificado o de una fuente desconocida. Aunque esto no garantizaría que el software sea completamente seguro, sí ayudaría a los usuarios a tomar decisiones más informadas.

En palabras de Samat, lo importante es que el usuario pueda saber quién está detrás de la aplicación, para decidir si confía o no en esa fuente.

Los usuarios avanzados seguirán pudiendo instalar cualquier app

Uno de los puntos clave de la nueva estrategia es que los usuarios avanzados no perderán la capacidad de instalar aplicaciones no verificadas.

Google planea introducir un proceso específico que permitirá continuar con la instalación incluso cuando una app no haya pasado por el sistema de verificación. Este flujo todavía se encuentra en desarrollo, pero la compañía ha confirmado que estará pensado para quienes saben exactamente lo que están haciendo.

Esto significa que Android mantendrá su tradicional apertura, permitiendo instalar software procedente de repositorios alternativos, tiendas independientes o desarrolladores externos.

Un proceso más complejo para instalar apps externas

Aunque el sideloading seguirá existiendo, Google ya ha adelantado que el nuevo sistema implicará un proceso con más pasos y fricción para instalar aplicaciones externas.

La compañía ha descrito este nuevo flujo como un procedimiento de “alta fricción”, diseñado precisamente para evitar que los usuarios instalen apps maliciosas impulsivamente o bajo presión.

Por ahora no se han revelado todos los detalles sobre cómo funcionará este proceso, pero Google ha confirmado que se encuentra en desarrollo activo y que se introducirá próximamente.

El desafío: mantener el equilibrio entre apertura y seguridad

Para Google, el reto consiste en equilibrar dos principios fundamentales de Android que a menudo entran en tensión: la apertura del sistema y la seguridad de los usuarios.

Android siempre se ha diferenciado de otras plataformas móviles por permitir mayor libertad para instalar aplicaciones y modificar el sistema. Sin embargo, esa misma libertad puede convertirse en una puerta de entrada para estafadores y malware si no existen suficientes medidas de protección.

Samat resumió el dilema de forma clara: si Android no protege a los usuarios más vulnerables, la plataforma no tendrá éxito; pero si pierde su carácter abierto, tampoco podrá mantener su identidad.

Un futuro donde Android seguirá siendo abierto

Con estas medidas, Google pretende reforzar la seguridad del sistema sin sacrificar su filosofía original.

Los cambios previstos para Android no buscan cerrar el ecosistema, sino hacer más transparente el origen de las aplicaciones y ayudar a los usuarios a tomar decisiones más informadas.

En definitiva, el sideloading seguirá formando parte de Android, pero con nuevas capas de protección que intentarán frenar el creciente número de estafas basadas en aplicaciones maliciosas.