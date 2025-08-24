Google estrena Identity Check para proteger tu teléfono ante robos

💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]

Imagina que estás de viaje y alguien se hace con tu móvil. Con Identity Check, Google añade una capa extra para blindar tus datos más sensibles en Android 16: aunque conozcan tu PIN, patrón o contraseña, no podrán revelar información privada sin pasar una verificación biométrica.

La función llega con Android 16 QPR2 Beta 1, el primer paso hacia el Pixel Feature Drop de diciembre, y podría estrenarse en la versión estable con esa actualización.

¿Qué es Identity Check?

Identity Check es un sistema que exige huella dactilar o Face Unlock para realizar acciones que destapan datos delicados, especialmente cuando el dispositivo está fuera de un área de confianza.

Así protege contenidos críticos como Google Password Manager, apps financieras o cualquier aplicación marcada como sensible.

Cómo funciona y por qué es diferente del PIN

El PIN o el patrón abren el teléfono, pero con Identity Check no basta para acceder a información privada. El sistema pide biometría adicional antes de mostrar contraseñas, autorizar ciertos cambios o entrar en apps protegidas. En la práctica, reduce drásticamente el riesgo de que un ladrón pueda “vaciar” tu vida digital aunque haya visto tu código.

La función está presente en Android 16 QPR2 Beta 1 (la beta que prepara el Feature Drop de diciembre para los Pixel). Según lo previsto, podría activarse en la versión estable de Android 16 como parte de esa actualización mensual.

Cómo activarlo paso a paso

Para encender Identity Check en tu Pixel, sigue esta ruta Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Protección contra robos > Identity check y activa el interruptor.

Una vez habilitado, verás avisos que recomiendan usarlo con las apps que admiten huella y reconocimiento facial para una experiencia coherente y más robusta, sin configuraciones complicadas.

¿Qué pasa si usan el desbloqueo facial?

En los Pixel 8 y posteriores, Face Unlock tiene certificación de seguridad Clase 3, lo que implica resistencia a fotos, máscaras u otros intentos de suplantación y permite usarlo en transacciones seguras y apps bancarias.

Modelos anteriores, como el Pixel 6 Pro, pueden carecer de Face Unlock, pero Identity Check seguirá funcionando con la huella si está configurada.

¿Qué protege Identity Check?

Gestores de contraseñas (incluido Google Password Manager )

(incluido ) Apps financieras y de pagos

Ajustes o acciones que revelen información personal

que revelen información personal Datos sensibles en aplicaciones compatibles con autenticación biométrica

Preguntas frecuentes

¿Necesito configurar algo más además de la huella?

No. Con tener huella (y Face Unlock si tu modelo lo admite) y activar Identity Check, el sistema pedirá biometría cuando sea necesario.

¿Funciona si el ladrón conoce mi PIN?

Sí. Identity Check bloquea el acceso a datos sensibles incluso si se sabe el PIN/patrón.

¿En qué modelos funciona el Face Unlock de Clase 3?

La certificación Clase 3 aplica a Pixel 8 y posteriores, apta para pagos y apps bancarias.

¿Cuándo llegará a todos?

Está en Android 16 QPR2 Beta 1 y podría activarse en la versión estable con el Feature Drop de diciembre.

¿Protege Google Password Manager?

Sí, requiere biometría antes de revelar contraseñas guardadas.

¿Puedo desactivarlo si me resulta engorroso?

Sí, desde Ajustes > Seguridad y privacidad > Desbloqueo del dispositivo > Protección contra robos > Identity check.

¿Qué pasa si mi móvil no tiene Face Unlock?

Seguirás protegido con la huella dactilar siempre que esté configurada.

¿Consume más batería?

El impacto es mínimo; solo solicita biometría en acciones sensibles.

¿Funciona fuera de áreas de confianza?

Sí, ahí es donde más refuerza la protección.

¿Es compatible con apps bancarias?

Sí, especialmente en dispositivos con Face Unlock Clase 3 y huella dactilar.