Google pidió a los fabricantes que escondieran los ajustes de privacidad de la localización

Unos documentos publicados de la demanda contra Google han revelado que los propios ejecutivos e ingenieros de la empresa sabían lo difícil que era para los usuarios de smartphones Android mantener sus datos de ubicación en privado.

Según los documentos, Google seguía recopilando datos de localización incluso cuando los usuarios desactivaron varios ajustes de localización, hizo que los ajustes de privacidad más populares fueran más difíciles de encontrar, e incluso presionó a LG y a otros fabricantes de teléfonos para que ocultaran los ajustes para que los usuarios no los encontraran.

Jack Menzel, antiguo vicepresidente que supervisa Google Maps, admitió durante una declaración que la única manera de que Google no pudiera averiguar la ubicación de la casa y el trabajo de un usuario era si esa persona despistaba intencionadamente a Google estableciendo las direcciones de su casa y su trabajo con otras direcciones aleatorias.

Según los documentos, Google utiliza diversas vías para recopilar los datos de localización de los usuarios, como WiFi e incluso apps de terceros no afiliadas a Google, obligando a los usuarios a compartir sus datos para poder utilizar esas aplicaciones.

«¿Así que no hay forma de dar tu ubicación a una app de terceros y no a Google?», se preguntaba un empleado, según los documentos, y añadió: «Esto no suena como algo que no querríamos ver en la portada del [New York Times]».

Cuando Google probó versiones de su sistema operativo Android que facilitaban el acceso a los ajustes de privacidad, los usuarios los utilizaban, lo que Google consideró un «problema», según los documentos. Para resolver ese problema, Google trató de enterrar esos ajustes más profundamente en los Ajustes.

Google también trató de convencer a los fabricantes de teléfonos para que ocultaran los ajustes de localización.

Los empleados de Google parecían reconocer que los usuarios se sentían frustrados por las agresivas prácticas de recopilación de datos de la empresa, lo que podía perjudicar su negocio.

«Fallo nº 2: Yo debería poder obtener mi ubicación en mi teléfono sin compartir esa información con Google«, dijo un empleado.

«Así es como Apple está ganando terreno», añadieron, diciendo que era «mucho más probable» que Apple permitiera a los usuarios aprovechar las aplicaciones y servicios basados en la localización en sus teléfonos sin compartir los datos con Apple.