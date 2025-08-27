Google Pixel 10 Pro XL: Su cámara convence pero no arrasa en DXOMARK

El Google Pixel 10 Pro XL ha logrado una puntuación sobresaliente en las pruebas de cámara de DXOMARK, colocándose en la cuarta posición del ranking actual, por detrás de Huawei Pura 80 Ultra, Oppo Find X8 Ultra y Vivo X200 Ultra.

Aunque mantiene los mismos módulos fotográficos que el Pixel 9 Pro XL, la integración de un nuevo chipset se traduce en mejoras claras en foto, vídeo y zoom. El resultado es un sistema de cámara muy equilibrado, con exposición fiable, color natural y un rendimiento de vídeo de referencia cuando entra en juego Video Boost.

💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]

La clave está en el procesado: con el nuevo chipset, el Pixel 10 Pro XL afina la gestión del rango dinámico, el balance de blancos y la relación textura/ruido. Sin cambiar el hardware principal, consigue imágenes más consistentes y un vídeo que escala de nivel gracias al posprocesado avanzado.

Google Pixel 10 Pro PRECIO: 1.099€ 🎁 Ver 4 ofertas Amazon El Corte Inglés Google Mediamarkt

Fotografía: exposición, color y detalle

En fotografía fija, ofrece una exposición bien medida, amplio rango dinámico y una reproducción del color agradable y natural. El balance de blancos es estable y los artefactos se mantienen bajo control. El compromiso entre reducción de ruido y conservación del detalle es excelente, si bien el nivel de microdetalle absoluto queda un peldaño por debajo de los mejores del mercado.

En retrato convence por la naturalidad de los tonos de piel y la precisión de la exposición incluso con poca luz. El autofoco es fiable y rápido, y el algoritmo de recuperación de detalle ayuda a mantener caras nítidas, también en retratos de grupo donde se preserva bien la nitidez en sujetos del fondo.

En grabación de vídeo se sitúa entre los mejores: rango dinámico amplio, colores agradables y control de balance de blancos muy sólido. En buena iluminación, el nivel de detalle es alto y el ruido se mantiene bajo; en baja luz, la relación textura/ruido desciende ligeramente. La estabilización es efectiva en general, aunque puede aparecer algo de trepidación residual al caminar.

El Pixel 10 Pro XL integra la última versión de Video Boost basado en la nube para optimizar la calidad mediante procesado avanzado. Aunque esta función no forma parte del protocolo estándar de DXOMARK, se realizaron pruebas específicas que mostraron mejoras notables en estabilización y en la relación textura/ruido, sobre todo en condiciones difíciles como escenas nocturnas. Con Video Boost activado, el terminal marca un nuevo referente en vídeo, superando a todos los rivales evaluados hasta la fecha.

El módulo tele dedicado rinde especialmente bien a 5x, con gran nivel de detalle y ruido contenido. En focales intermedias (1x–5x) el sistema recorta digitalmente desde el sensor principal, lo que reduce la fidelidad de textura y el microdetalle, con degradación más visible entre 3x y 5x. El conjunto es sólido, pero queda un poco por detrás de los líderes que apuestan por sensores más grandes o configuraciones con doble tele.

El ultra gran angular ofrece un campo de visión equivalente a 13 mm, capturando escenas muy amplias con buen detalle. En interiores puede apreciarse algo de ruido y, en exteriores luminosos, se han observado artefactos de ringing en ocasiones. En vídeo destaca la transición fluida al cambiar entre la cámara ultra gran angular y la principal.

Su campo de visión es más amplio que el del Apple iPhone 16 Pro Max y, en conjunto, logra los mejores resultados en vídeo ultra gran angular entre los dispositivos probados hasta ahora. A plena luz, preserva bien las texturas y reduce el ruido respecto al Pixel 9 Pro XL; con poca luz, el detalle baja y el ruido aumenta.

Pros y contras

Pros:

Muy buena calidad en foto y vídeo con exposición equilibrada, color natural y amplio rango dinámico.

Autofoco fiable y de rápida convergencia, válido para retratos individuales y de grupo.

Buen nivel de detalle en tele a su focal nativa de 5x.

Video Boost aporta un salto claro en estabilización y en la relación textura/ruido, especialmente de noche.

Contras: