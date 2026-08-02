Google Pixel 11 / 11 Pro / 11 Pro XL / 11 Pro Fold: Características y precios en Europa filtrados

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La presentación oficial de los Google Pixel 11 está cada vez más cerca, pero parece que a Google le va a resultar difícil guardar alguna sorpresa. Una nueva filtración ha puesto sobre la mesa las especificaciones técnicas, configuraciones de memoria y posibles precios de los cuatro integrantes de la familia.

La gama estaría formada por los Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold. Todos compartirían el nuevo procesador Tensor G6, el coprocesador de seguridad Titan M3, Android 17 y compatibilidad con carga inalámbrica magnética Qi2, aunque las diferencias entre modelos serían importantes en pantalla, cámaras, batería y carga rápida.

Uno de los cambios más llamativos sería la desaparición de los 128 GB de almacenamiento. Los cuatro teléfonos comenzarían directamente con 256 GB, una mejora bienvenida que también estaría acompañada por un aumento del precio de entrada en varios mercados.

Conviene recordar que estamos ante información filtrada antes del evento Made by Google previsto para el 12 de agosto de 2026. Algunas cifras, especialmente el precio europeo del Pixel 11 Pro XL y determinados detalles del modelo plegable, varían entre fuentes y deberán confirmarse durante la presentación oficial.

Cuatro Pixel 11 con una evolución bastante continuista

A primera vista, la nueva generación no supondría una ruptura radical respecto a los anteriores teléfonos Google Pixel. Los tamaños de pantalla, el planteamiento fotográfico y la división entre modelo estándar, Pro compacto, Pro XL y plegable seguirían una estructura muy parecida a la utilizada por Google durante los últimos años.

La principal novedad interna sería el Google Tensor G6, acompañado en todos los modelos por el coprocesador Titan M3. Este último se encargaría de reforzar la seguridad del dispositivo y proteger datos sensibles, credenciales y procesos relacionados con el arranque seguro.

La memoria RAM comenzaría en 12 GB, aunque algunas configuraciones llegarían a 16 GB. Las filtraciones apuntan a que Google podría reservar esa cantidad superior para las versiones con más almacenamiento, especialmente en los modelos Pro, una decisión que permitiría diferenciar mejor cada configuración.

Todos llegarían con Android 17 y deberían disfrutar de la política ampliada de actualizaciones habitual en los Pixel recientes. La combinación de Tensor G6, Android 17 y las nuevas funciones de Gemini será probablemente uno de los grandes argumentos comerciales, incluso si el hardware exterior cambia poco.

Google Pixel 11: pantalla compacta y solo dos cámaras traseras

El Pixel 11 sería el modelo más asequible y compacto de la familia. Contaría con una pantalla Actua OLED plana de 6,3 pulgadas, resolución de 2.424 × 1.080 píxeles y una frecuencia de actualización adaptativa capaz de moverse entre 60 y 120 Hz.

El panel alcanzaría un brillo máximo de 3.000 nits y estaría protegido mediante Gorilla Glass Victus 2. Aunque no tendría la tecnología LTPO de los modelos Pro, su pantalla seguiría ofreciendo una fluidez elevada y un nivel de brillo propio de un teléfono de gama alta.

En su interior encontraríamos el Tensor G6 junto al Titan M3, con configuraciones de 12 o 16 GB de RAM y 256 o 512 GB de almacenamiento. No habría ranura para tarjetas microSD, algo que no sorprende en la familia Pixel.

Su batería tendría una capacidad típica de 4.985 mAh, frente a una capacidad mínima declarada de 4.840 mAh. El teléfono admitiría carga USB-C PPS de 30 W y carga inalámbrica Qi2, aunque el cargador de pared no estaría incluido en la caja.

Característica Google Pixel 11 Pantalla Actua OLED de 6,3 pulgadas Resolución 2.424 × 1.080 píxeles Frecuencia 60-120 Hz adaptativos Brillo máximo 3.000 nits Procesador Google Tensor G6 y Titan M3 RAM 12 o 16 GB Almacenamiento 256 o 512 GB Cámara principal 48 MP, apertura f/1,7 Ultra gran angular 13 MP, apertura f/2,2 Cámara frontal 10,5 MP Batería 4.985 mAh Carga 30 W por cable y Qi2 Dimensiones 152,8 × 72 × 8,6 mm Peso 197 gramos Resistencia IP68 Sistema operativo Android 17

El Pixel 11 perdería el teleobjetivo de la generación anterior

El apartado fotográfico podría ser uno de los puntos más polémicos del Pixel 11. La filtración menciona únicamente dos cámaras traseras: un sensor principal de 48 MP con apertura f/1,7 y una cámara ultra gran angular de 13 MP con apertura f/2,2.

Esto supondría la desaparición del teleobjetivo dedicado que Google había incorporado al modelo estándar de la generación anterior. Para compensarlo, el teléfono ofrecería un modo Super Zoom de hasta 30 aumentos, aunque buena parte de esa ampliación dependería del procesamiento digital.

En la parte frontal encontraríamos una cámara de 10,5 MP destinada a selfis, videollamadas y desbloqueo facial. El lector de huellas estaría integrado bajo la pantalla, probablemente mediante un sensor ultrasónico o una evolución del sistema utilizado por Google en los últimos Pixel.

El dispositivo mediría 152,8 × 72 × 8,6 mm y pesaría 197 gramos, convirtiéndose en el más ligero de los cuatro. Los posibles colores serían Fuchsia, Light Sterling, Moss y Midnight Haze, aunque los nombres comerciales definitivos todavía no estarían confirmados.

Google Pixel 11 Pro: mismo tamaño, pero una pantalla mucho mejor

El Pixel 11 Pro conservaría las dimensiones compactas del modelo estándar, pero incorporaría un panel considerablemente más avanzado. Su pantalla Super Actua OLED LTPO tendría 6,3 pulgadas, una resolución de 2.856 × 1.280 píxeles y frecuencia adaptativa de entre 1 y 120 Hz.

La tecnología LTPO permitiría reducir el refresco hasta 1 Hz cuando la imagen permanece estática, disminuyendo el consumo energético. Además, el brillo máximo subiría hasta 3.600 nits y el cristal Gorilla Glass Victus 2 protegería el panel frente a golpes y arañazos.

En cuanto a memoria, el dispositivo ofrecería 12 o 16 GB de RAM y capacidades de 256 o 512 GB según la información facilitada. Otras filtraciones añaden una versión de 1 TB, por lo que la distribución exacta de configuraciones podría variar entre Estados Unidos y Europa.

Curiosamente, la batería bajaría hasta 4.850 mAh de capacidad típica, ligeramente por debajo de la del Pixel 11. La carga se mantendría en 30 W mediante USB-C PPS, acompañada de carga inalámbrica Qi2.

Característica Google Pixel 11 Pro Pantalla Super Actua OLED LTPO de 6,3 pulgadas Resolución 2.856 × 1.280 píxeles Frecuencia 1-120 Hz adaptativos Brillo máximo 3.600 nits Procesador Google Tensor G6 y Titan M3 RAM 12 o 16 GB Almacenamiento 256 o 512 GB; posible versión de 1 TB Cámara principal 50 MP Ultra gran angular 48 MP con fotografía macro Teleobjetivo 48 MP, zoom óptico 5× Cámara frontal 42 MP, apertura f/2,2 y campo de visión de 103° Batería 4.850 mAh Carga 30 W por cable y Qi2 Dimensiones 152,7 × 71,9 × 8,4 mm Peso 204 gramos Resistencia IP68 Sistema operativo Android 17

Tres cámaras y un zoom digital de hasta 120 aumentos

La fotografía sería una de las diferencias fundamentales frente al Pixel 11. El modelo Pro integraría una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 48 MP con enfoque macro y un teleobjetivo periscópico de 48 MP.

Este último ofrecería zoom óptico de cinco aumentos y un modo Pro Zoom de hasta 120 aumentos. Google hablaría también de calidad óptica equivalente en las distancias 0,5×, 1×, 2×, 5× y 10×, combinando los distintos sensores con recortes y fotografía computacional.

La cámara frontal subiría hasta 42 MP, con apertura f/2,2 y un amplio campo de visión de 103 grados. Esta configuración resultaría especialmente útil para selfis en grupo, videollamadas y grabación de contenido sin necesidad de alejar demasiado el teléfono.

El Pixel 11 Pro mediría 152,7 × 71,9 × 8,4 mm y pesaría 204 gramos. Sus posibles acabados serían Dune, Light Fog, Midnight Haze y Pine, aunque los nombres aún podrían cambiar antes de su presentación.

Google Pixel 11 Pro XL: más pantalla, batería y carga rápida

El Pixel 11 Pro XL mantendría el planteamiento del Pro, pero aumentaría la pantalla hasta las 6,8 pulgadas. Utilizaría un panel Super Actua OLED LTPO plano, con resolución de 2.992 × 1.344 píxeles, frecuencia variable de 1 a 120 Hz y brillo máximo de 3.600 nits.

Como el resto de la familia, estaría impulsado por el Tensor G6 y el coprocesador Titan M3. Se ofrecerían configuraciones con 12 o 16 GB de RAM y almacenamiento interno de 256 GB, 512 GB o 1 TB.

Las versiones de 512 GB y 1 TB incluirían previsiblemente 16 GB de RAM, mientras que el modelo de 256 GB podría comenzar con 12 GB. Ninguna de estas capacidades sería ampliable mediante tarjeta de memoria.

El modelo XL tendría una batería típica de 5.115 mAh, con una capacidad mínima de 5.000 mAh. Además, aumentaría la potencia de carga por cable hasta 45 W, manteniendo la compatibilidad con Qi2 y sin incluir el adaptador en la caja.

Característica Google Pixel 11 Pro XL Pantalla Super Actua OLED LTPO de 6,8 pulgadas Resolución 2.992 × 1.344 píxeles Frecuencia 1-120 Hz adaptativos Brillo máximo 3.600 nits Procesador Google Tensor G6 y Titan M3 RAM 12 o 16 GB Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB Cámara principal 50 MP Ultra gran angular 48 MP con fotografía macro Teleobjetivo 48 MP, zoom óptico 5× Cámara frontal 42 MP, apertura f/2,2 y campo de visión de 103° Batería 5.115 mAh Carga 45 W por cable y Qi2 Dimensiones 162,7 × 76,5 × 8,5 mm Peso 226 gramos Resistencia IP68 Sistema operativo Android 17

Las cámaras del Pixel 11 Pro XL serían idénticas a las del Pro

Google no reservaría sensores exclusivos para el modelo más grande. Tanto el Pixel 11 Pro como el Pixel 11 Pro XL compartirían una cámara principal de 50 MP, una ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo periscópico de 48 MP con zoom óptico 5×.

También coincidirían en el modo de zoom con calidad óptica en 0,5×, 1×, 2×, 5× y 10×. El procesamiento del Tensor G6 y los algoritmos de fotografía computacional serían responsables de ampliar el alcance hasta 120× en el modo Pro Zoom.

La cámara frontal volvería a utilizar un sensor de 42 MP con apertura f/2,2 y campo visual de 103 grados. Por tanto, las ventajas del XL estarían fundamentalmente en el tamaño de pantalla, la autonomía y la mayor velocidad de carga, no en la calidad fotográfica.

Sus dimensiones serían de 162,7 × 76,5 × 8,5 mm, con un peso de 226 gramos. Los colores coincidirían con los del Pixel 11 Pro: Dune, Light Fog, Midnight Haze y Pine.

Google Pixel 11 Pro Fold: dos pantallas OLED de 120 Hz

El modelo más ambicioso de la familia volvería a ser el Pixel 11 Pro Fold. El plegable incorporaría una pantalla interior OLED de 8 pulgadas y un panel exterior OLED de 6,4 pulgadas, ambos con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

La información filtrada no especifica las resoluciones ni el brillo máximo de ninguno de los dos paneles. Su configuración sería parecida a la del Pixel 10 Pro Fold, aunque se esperan mejoras en eficiencia, marcos y resistencia de la bisagra.

El plegable también utilizaría el Tensor G6 y el coprocesador Titan M3. Se ofrecería con 12 o 16 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB, 512 GB y 1 TB, sin posibilidad de ampliación.

En este modelo, el lector de huellas regresaría al botón lateral de encendido. Se trata de una ubicación más práctica para un plegable, ya que permite desbloquearlo cómodamente tanto cuando está cerrado como cuando se utiliza desplegado.

Característica Google Pixel 11 Pro Fold Pantalla interior OLED de 8 pulgadas Pantalla exterior OLED de 6,4 pulgadas Frecuencia 120 Hz en ambas pantallas Procesador Google Tensor G6 y Titan M3 RAM 12 o 16 GB Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB Cámara principal 48 MP Ultra gran angular 10,5 MP con fotografía macro Teleobjetivo 10,8 MP, zoom óptico 5× Cámaras frontales Dos sensores de 10 MP Batería 4.806 mAh Carga 30 W por cable y Qi2 Dimensiones cerrado 155,2 × 76 × 10,1 mm Dimensiones abierto 155,2 × 150,4 × 5 mm Peso 239 gramos Resistencia IP68 pendiente de confirmación Sistema operativo Android 17

Una batería contenida y tres cámaras para el plegable

La batería del Pixel 11 Pro Fold tendría una capacidad típica de 4.806 mAh y una capacidad mínima de 4.658 mAh. Admitiría carga USB-C PPS de 30 W y carga inalámbrica Qi2, una potencia algo conservadora para un dispositivo de este precio.

Según la filtración, serían necesarios unos 30 minutos para recuperar aproximadamente el 50 % de la carga. El resultado final dependerá del cargador utilizado, la temperatura del dispositivo y si el teléfono permanece encendido durante el proceso.

El sistema trasero combinaría una cámara principal de 48 MP, una ultra gran angular de 10,5 MP con enfoque macro y un teleobjetivo periscópico de 10,8 MP con zoom óptico 5×. El Super Zoom alcanzaría los 30 aumentos, lejos de los 120× de los modelos Pro convencionales.

Cada pantalla incorporaría su propia cámara frontal de 10 MP, con apertura f/2,2 y campo de visión de 87 grados. Esto permitiría hacer videollamadas y selfis independientemente de que el dispositivo esté abierto o cerrado.

El Pixel plegable sería más fino, pero seguiría siendo pesado

El Pixel 11 Pro Fold mediría 155,2 × 76 × 10,1 mm cuando estuviera cerrado. Al desplegarlo, sus dimensiones pasarían a 155,2 × 150,4 × 5 mm, lo que supondría un grosor bastante contenido para cada una de sus mitades.

Su peso sería de 239 gramos. Aunque seguiría siendo más pesado que los teléfonos tradicionales de la gama, se situaría en una cifra competitiva dentro del mercado de plegables de gran formato.

La filtración menciona una posible certificación IP68, pero este dato todavía aparece acompañado de interrogantes. De confirmarse, Google mantendría uno de los principales elementos diferenciadores de su plegable frente a buena parte de la competencia.

Los colores disponibles serían Midnight Haze y Pine. Como ocurre con el resto de nombres filtrados, podrían tratarse de denominaciones provisionales que Google modificaría durante el lanzamiento.

Precios filtrados de los Google Pixel 11

El Pixel 11 partiría de 899 dólares en Estados Unidos y 999 € en Europa. La diferencia se explica en parte porque los precios estadounidenses se anuncian habitualmente sin impuestos, mientras que los europeos ya incluyen el IVA correspondiente.

El Pixel 11 Pro comenzaría en 1.099 dólares en Estados Unidos y 1.199 € en Europa. En el caso del Pixel 11 Pro XL, la fuente facilitada menciona 1.299 dólares en Estados Unidos y 1.399 € en Europa.

El Pixel 11 Pro Fold comenzaría en 1.899 dólares y llegaría a Europa desde 1.999 €.

El cambio a 256 GB como capacidad mínima ayuda a justificar parcialmente el aumento, aunque el coste de acceso seguirá siendo elevado. Especialmente llamativo resulta el plegable, cuya versión de 1 TB podría alcanzar los 2.389 €.

Modelo Precio filtrado para Estados Unidos Precio filtrado para Europa Google Pixel 11 899 dólares 999 € Google Pixel 11 Pro 1.099 dólares 1.199 € Google Pixel 11 Pro XL 1.299 dólares 1.399 € Google Pixel 11 Pro Fold 1.899 dólares 1.999 €

Precios europeos según capacidad de almacenamiento

Los datos aparecidos en Europa permiten conocer no solo el precio inicial, sino también el coste de las configuraciones superiores. El Pixel 11 se ofrecería con 256 o 512 GB, mientras que los tres modelos restantes llegarían hasta 1 TB.

El salto entre capacidades rondaría generalmente los 130 €, aunque las versiones de 1 TB experimentarían un incremento mayor. En el Pixel 11 Pro, pasar de 512 GB a 1 TB supondría pagar 260 € adicionales.

En el Pixel 11 Pro XL, el precio subiría hasta 1.789 € para la versión de 1 TB. El Pixel 11 Pro Fold alcanzaría los 2.389 €, convirtiéndose en uno de los smartphones más caros vendidos por Google hasta la fecha.

Por ahora se desconoce si todas las configuraciones llegarán oficialmente a España. Google suele limitar algunos colores o capacidades a su tienda oficial, por lo que la disponibilidad podría variar entre distribuidores.

Modelo 256 GB 512 GB 1 TB Google Pixel 11 999 € 1.129 € No disponible Google Pixel 11 Pro 1.199 € 1.329 € 1.589 € Google Pixel 11 Pro XL 1.399 € 1.529 € 1.789 € Google Pixel 11 Pro Fold 1.999 € 2.129 € 2.389 €

Qué modelo parece más interesante sobre el papel

El Pixel 11 sería la opción lógica para quienes busquen un teléfono relativamente compacto y no necesiten un teleobjetivo dedicado. Su batería de 4.985 mAh, la pantalla de 120 Hz y los 256 GB de almacenamiento base forman un conjunto equilibrado, aunque el precio de 999 € lo aleja del concepto de gama alta asequible.

El Pixel 11 Pro parece el modelo más completo para quienes prefieran un tamaño manejable. Mantiene las 6,3 pulgadas, pero añade pantalla LTPO de mayor resolución, cámaras mucho más ambiciosas y zoom óptico 5×.

El Pixel 11 Pro XL resultaría apropiado para quienes prioricen autonomía, pantalla grande y carga de 45 W. Sin embargo, compartiría exactamente las mismas cámaras que el Pro, por lo que los 200 € adicionales se pagarían principalmente por el tamaño y la batería.

Por último, el Pixel 11 Pro Fold estaría dirigido a quienes quieran un dispositivo capaz de funcionar como móvil y pequeña tableta. Su precio, sus cámaras inferiores a las de los Pro convencionales y la carga de 30 W podrían dificultar la compra, aunque el formato plegable ofrece posibilidades únicas.

Una filtración enorme a pocos días de la presentación

Google presentará oficialmente la familia Pixel 11 durante su próximo evento Made by Google. Será entonces cuando podamos confirmar qué datos de esta filtración eran correctos y cuáles pertenecían a documentación preliminar o configuraciones destinadas a mercados concretos.

Las especificaciones apuntan a una evolución conservadora, con pantallas similares, cámaras continuistas en los modelos Pro y pequeñas mejoras en batería. El Tensor G6 y las nuevas funciones de inteligencia artificial podrían terminar siendo las novedades más importantes.

El almacenamiento base de 256 GB será bien recibido, pero viene acompañado por unos precios de entrada más elevados. El Pixel 11 alcanza los 999 €, mientras que el Pro XL y el plegable se adentran claramente en el segmento más exclusivo del mercado.

Hasta que Google haga oficial la gama, conviene mantener cierta prudencia. Las capacidades, colores, precios y componentes pueden cambiar, especialmente en un lanzamiento internacional con múltiples configuraciones regionales.