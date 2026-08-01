Pixel Tag: Google prepara por fin su alternativa al AirTag para Android

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Google lleva varios años construyendo Find Hub, su red para localizar móviles, auriculares, accesorios y objetos perdidos mediante millones de dispositivos Android. Sin embargo, todavía falta una pieza bastante evidente: un localizador diseñado por la propia Google para competir directamente con el AirTag de Apple.

Esa ausencia podría terminar muy pronto. Una nueva filtración ha mostrado un pequeño dispositivo llamado Google Pixel Tag, un accesorio pensado para colocarse en llaves, mochilas, maletas, carteras y cualquier otro objeto que el usuario no quiera perder de vista.

El producto todavía no ha sido anunciado oficialmente y sus especificaciones completas continúan siendo un misterio. Aun así, las primeras imágenes y descripciones filtradas apuntan a que utilizará la red Find Hub, incorporará un altavoz y estará diseñado para localizar objetos tanto a distancia como cuando se encuentran cerca.

Google celebrará su próximo evento Made by Google el 12 de agosto de 2026. La compañía ya ha confirmado que presentará la familia Pixel 11, pero el Pixel Tag podría convertirse en una de las sorpresas más interesantes de la jornada si finalmente aparece junto a los nuevos teléfonos.

La primera imagen del Google Pixel Tag

La imagen filtrada muestra un localizador pequeño y de formas redondeadas. Su diseño parece más ovalado que el del AirTag y encaja con el lenguaje visual utilizado habitualmente por Google en otros productos Pixel.

Por ahora no está claro si el dispositivo incluirá un orificio para engancharlo directamente a un llavero. Este detalle puede parecer menor, pero evitaría tener que comprar una funda o accesorio adicional, una de las críticas que ha acompañado al AirTag desde su lanzamiento.

La filtración no permite confirmar el material, el tamaño exacto ni el tipo de batería. Google podría optar por una pila reemplazable de tipo botón o por una batería recargable mediante USB-C, dos soluciones que ya utilizan otros fabricantes de localizadores compatibles con Android.

El producto también apareció mencionado como accesorio compatible en varias fichas preliminares de los Pixel 11. Aquellos listados incluían algunos datos dudosos, pero la posterior aparición de una imagen y una descripción comercial independiente refuerza la posibilidad de que el Pixel Tag sea real.

Find Hub sería el corazón del nuevo localizador

El Pixel Tag utilizaría Find Hub, el sistema de Google anteriormente conocido como Find My Device. Esta red permite localizar objetos mediante señales Bluetooth detectadas por teléfonos y tabletas Android cercanos.

Cuando un dispositivo Android encuentra un localizador perdido, puede enviar de forma cifrada su posición aproximada a la cuenta del propietario. La persona que lleva ese teléfono no necesita conocer la existencia del accesorio ni realizar ninguna acción manual.

Cuantos más dispositivos participen en la red, mayores serán las posibilidades de encontrar un objeto perdido. Este es uno de los motivos por los que Apple consiguió ofrecer una experiencia tan eficaz con el AirTag, aprovechando la enorme cantidad de iPhone activos en todo el mundo.

Google dispone de una base potencial incluso mayor gracias al alcance global de Android. Sin embargo, la experiencia de Find Hub ha sido históricamente menos uniforme, debido a las diferencias entre fabricantes, configuraciones de privacidad y modelos de localizadores disponibles.

Google necesita un producto propio para impulsar Find Hub

Actualmente existen rastreadores compatibles con Find Hub de marcas como Motorola, Pebblebee, Chipolo y otros fabricantes. Algunos son excelentes productos, pero cada uno utiliza diseños, baterías y funciones diferentes.

Un Pixel Tag permitiría a Google controlar simultáneamente el hardware, el software y la integración con Android. La compañía podría utilizarlo como referencia para mostrar cómo debería funcionar un localizador dentro de su ecosistema, del mismo modo que los teléfonos Pixel sirven como escaparate de Android.

También daría a Google un incentivo comercial para mejorar más rápidamente Find Hub. Una experiencia de búsqueda precisa, sencilla y fiable sería fundamental para convencer a los usuarios de que compren el accesorio en lugar de recurrir a una alternativa independiente.

Apple ha demostrado el efecto que puede tener esa integración vertical. El AirTag no es necesariamente el localizador más avanzado en todos los apartados, pero ofrece una configuración muy sencilla y una experiencia coherente dentro de la aplicación Buscar.

UWB marcaría la diferencia frente a muchos rastreadores Android

Una de las grandes incógnitas es si el Pixel Tag incorporará conectividad de banda ultraancha o UWB. Esta tecnología permite calcular con mucha precisión la distancia y la dirección en la que se encuentra un dispositivo cercano.

En lugar de limitarse a indicar que el objeto está en la misma habitación, un teléfono compatible puede mostrar una flecha y señalar que el localizador se encuentra, por ejemplo, a dos metros hacia la derecha. Google explica que UWB puede alcanzar una precisión aproximada de 10 centímetros en condiciones adecuadas.

La ausencia de UWB es una de las principales limitaciones de muchos localizadores para Android. Estos accesorios pueden mostrar la última posición conocida y hacer sonar un altavoz, pero encontrar algo escondido detrás de un sofá o dentro de una habitación sigue siendo menos intuitivo.

Motorola ya ha utilizado UWB en el Moto Tag, aunque la integración de búsqueda precisa dentro de Find Hub todavía no alcanza la sencillez de la experiencia ofrecida por Apple. Un accesorio desarrollado por Google podría acelerar notablemente la evolución de esta función.

Bluetooth Channel Sounding podría ampliar la compatibilidad

Google también podría recurrir a Bluetooth Channel Sounding, una tecnología de medición de distancia incorporada a las versiones recientes de Android. Esta solución busca ofrecer una localización más precisa que la basada únicamente en la intensidad de la señal Bluetooth.

Channel Sounding no necesita exactamente el mismo hardware que UWB, por lo que podría funcionar en una gama más amplia de teléfonos. Android 16 introdujo una interfaz unificada que admite UWB, Bluetooth Channel Sounding, Wi-Fi NAN RTT y medición mediante Bluetooth RSSI.

La combinación de varias tecnologías permitiría adaptar la búsqueda a las capacidades de cada móvil. Los Pixel de gama alta podrían utilizar UWB, mientras que otros dispositivos compatibles recurrirían a Channel Sounding o a una aproximación convencional mediante Bluetooth.

Por el momento, no existe ninguna confirmación de que el Pixel Tag incorpore UWB o Channel Sounding. Son posibilidades técnicamente razonables, pero Google podría optar por una primera generación más sencilla para reducir el precio y aumentar la autonomía.

Un altavoz ayudaría a encontrar objetos cercanos

La descripción comercial filtrada menciona expresamente la presencia de un altavoz. Esta función permitiría hacer sonar el Pixel Tag desde Find Hub cuando el objeto perdido se encuentra cerca, pero no resulta visible.

El volumen será un aspecto importante. Un sonido demasiado débil puede quedar amortiguado fácilmente si el localizador está dentro de una maleta, bajo un cojín o en el bolsillo de una chaqueta guardada en un armario.

Algunos competidores ya ofrecen altavoces especialmente potentes. Google tendrá que equilibrar el volumen, el consumo energético y el reducido espacio disponible para que el sonido resulte útil sin agotar rápidamente la batería.

El altavoz también podría emplearse para emitir avisos de seguridad. Los sistemas modernos de localización alertan cuando un rastreador desconocido parece desplazarse junto a una persona durante un periodo prolongado, dificultando su uso para seguir a alguien sin consentimiento.

La privacidad será una parte fundamental del producto

Un localizador conectado a una red formada por millones de dispositivos plantea riesgos evidentes. La misma tecnología que permite encontrar una maleta puede utilizarse indebidamente para seguir los movimientos de una persona.

La descripción filtrada asegura que el Pixel Tag estará diseñado teniendo en cuenta la privacidad y la protección de los datos. No obstante, estas afirmaciones son demasiado generales y habrá que esperar a que Google explique sus medidas concretas.

El sistema debería incorporar cifrado de extremo a extremo, identificadores Bluetooth variables y alertas contra el seguimiento no autorizado. También será importante que los iPhone puedan detectar un Pixel Tag desconocido que se mueve junto a su propietario.

Google y Apple llevan años colaborando en una especificación común para avisar sobre localizadores no deseados. Un producto propio obligaría a Google a demostrar que esas protecciones funcionan de forma rápida y fiable en situaciones reales.

La batería puede determinar el éxito del Pixel Tag

Los localizadores se utilizan habitualmente durante meses sin prestarles demasiada atención. Por ello, una buena autonomía resulta casi tan importante como la precisión de la ubicación.

Una pila CR2032 reemplazable permitiría utilizar el dispositivo durante aproximadamente un año, dependiendo del hardware y de la frecuencia de uso. También facilitaría sustituir la batería sin desechar el localizador completo.

Una batería recargable reduciría el gasto en pilas y podría encajar mejor con la estrategia medioambiental de Google. Sin embargo, obligaría al usuario a recordar que debe cargar otro dispositivo y la capacidad interna se degradaría con el paso del tiempo.

El diseño filtrado no muestra con claridad una tapa, un puerto de carga ni contactos eléctricos. Hasta que Google presente el producto, no será posible saber qué solución ha elegido ni cuál será su autonomía prevista.

El precio tendrá que competir con el AirTag

El AirTag se ha convertido en la referencia inevitable de esta categoría. Apple mantiene un precio relativamente accesible para una unidad y ofrece paquetes de varias unidades con descuento.

Google tendrá que decidir si compite directamente en precio o si intenta justificar una cantidad superior mediante UWB, batería recargable o una forma más práctica de enganchar el localizador a distintos objetos.

Un precio cercano a los 30 euros facilitaría su adopción masiva. Muchos usuarios no compran un único rastreador, sino varios para distribuirlos entre llaves, mochilas, equipaje y vehículos.

Por ahora no existe ninguna información fiable sobre el coste del Pixel Tag. Tampoco sabemos si Google lo venderá individualmente, en paquetes o mediante promociones junto a los Pixel 11.

El evento del Pixel 11 será el escenario más probable

Made by Google 2026 se celebrará el miércoles 12 de agosto en Nueva York. La presentación comenzará a las 18:00 en la costa este de Estados Unidos, equivalentes a las 00:00 del 13 de agosto en la España peninsular.

Google ya ha confirmado que el protagonista será el Pixel 11. Se esperan varios modelos, incluidos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, además de nuevos relojes y auriculares.

La aparición del Pixel Tag en fichas relacionadas con estos teléfonos sugiere que podría formar parte del mismo lanzamiento. También tendría sentido utilizar los Pixel 11 para demostrar una función de búsqueda precisa mediante UWB.

Sin embargo, no existe garantía de que Google vaya a presentarlo durante el evento. El dispositivo podría anunciarse más adelante, lanzarse inicialmente en pocos mercados o incluso tratarse de un producto que todavía no ha recibido la aprobación definitiva.

Pixel Glow será otra de las novedades del evento

Los primeros adelantos oficiales de los Pixel 11 muestran un elemento luminoso alrededor o junto al flash trasero. Esta función ha recibido informalmente el nombre de Pixel Glow.

Las imágenes sugieren que puede mostrar distintos colores y patrones. Google todavía no ha explicado su utilidad, pero podría funcionar como indicador de notificaciones, estado de carga, actividad de Gemini o alertas de aplicaciones.

Su llegada supondría el regreso moderno del antiguo LED de notificaciones, una característica que muchos fabricantes eliminaron cuando las pantallas comenzaron a ocupar prácticamente todo el frontal.

La idea recuerda parcialmente a la interfaz Glyph de los teléfonos Nothing, aunque Google parece apostar por una luz mucho más discreta. El 12 de agosto conoceremos si se trata de una función práctica o simplemente de un detalle estético.

El Pixel Tag podría corregir años de frustraciones en Android

Los usuarios de Android llevan mucho tiempo esperando una alternativa al AirTag que ofrezca el mismo nivel de integración. El problema no ha sido únicamente la falta de hardware, sino también la evolución lenta y fragmentada de Find Hub.

Los rastreadores actuales permiten localizar objetos perdidos y funcionan correctamente en numerosos escenarios. Sin embargo, la búsqueda cercana, la disponibilidad de UWB y la consistencia de la experiencia todavía dependen demasiado del teléfono y del accesorio utilizado.

Un Pixel Tag no solucionará automáticamente todas esas limitaciones, pero podría obligar a Google a tomarse esta categoría mucho más en serio. La compañía tendría que mejorar Find Hub para respaldar su propio producto y competir con Apple.

Eso también beneficiaría a los demás fabricantes. Las mejoras en las interfaces de Android, la localización precisa y la protección frente al seguimiento podrían llegar posteriormente a más accesorios compatibles.

La gran oportunidad de Google para competir con el AirTag

Google reúne casi todos los ingredientes necesarios para crear un gran localizador. Controla Android, administra Find Hub, fabrica teléfonos con UWB y cuenta con millones de dispositivos capaces de colaborar en la búsqueda de objetos.

Hasta ahora, la compañía había dejado el hardware en manos de terceros. Esa estrategia ha generado variedad, pero también ha impedido que exista un producto capaz de representar de forma clara todo lo que puede ofrecer la red.

El Pixel Tag podría cambiar esta situación si combina una configuración sencilla, buena autonomía, un altavoz potente y búsqueda direccional precisa. La compatibilidad con todos los teléfonos Android será tan importante como su integración especial con los Pixel.

La filtración resulta prometedora, aunque todavía quedan demasiadas preguntas abiertas. El próximo 12 de agosto descubriremos si Google está preparada para plantar cara al AirTag o si los usuarios de Android tendrán que seguir esperando.