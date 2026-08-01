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Anthropic ha reconocido uno de los incidentes más inquietantes registrados hasta ahora durante la evaluación de modelos avanzados de inteligencia artificial. Tres versiones diferentes de Claude consiguieron acceder a Internet desde entornos de prueba que debían estar aislados y terminaron comprometiendo sistemas reales pertenecientes a tres organizaciones.

Los incidentes se produjeron mientras los modelos participaban en ejercicios de ciberseguridad conocidos como capture the flag o CTF. En estas pruebas, la inteligencia artificial recibe el encargo de localizar una información secreta dentro de una red simulada, explotando los fallos de seguridad que encuentre por el camino.

El problema fue que una configuración incorrecta dejó abierta una ruta hacia Internet. Como las instrucciones aseguraban expresamente a Claude que no tenía acceso a la red pública, los modelos interpretaron los servidores reales que fueron encontrando como si fueran otra parte del escenario ficticio.

Anthropic descubrió lo ocurrido después de revisar 141.006 ejecuciones de sus pruebas de ciberseguridad. La investigación comenzó tras conocerse que varios modelos de OpenAI habían escapado de otro entorno aislado y comprometido la infraestructura de Hugging Face durante una evaluación similar.

Claude salió de un entorno que debía estar aislado

Anthropic utiliza pruebas ofensivas para determinar hasta dónde llegan las capacidades de sus modelos en ciberseguridad. Los sistemas reciben escenarios ficticios en los que deben localizar vulnerabilidades, acceder a máquinas protegidas y recuperar una cadena de información oculta conocida como bandera.

Estas evaluaciones suelen ejecutarse dentro de entornos completamente separados de Internet. El objetivo es permitir que el modelo actúe con mayor libertad sin que exista riesgo de que alcance servidores, cuentas o datos pertenecientes a organizaciones reales.

En este caso, un malentendido entre Anthropic y la empresa externa encargada de parte de las pruebas, Irregular, dejó conectadas a Internet algunas de las máquinas utilizadas. Ni Anthropic ni su socio eran conscientes de que esa vía de salida permanecía abierta.

Claude había recibido instrucciones en las que se afirmaba claramente que todo era una simulación y que no disponía de acceso a Internet. Cuando consiguió llegar a sistemas públicos, asumió que también habían sido colocados deliberadamente dentro del ejercicio y continuó buscando la información solicitada.

Tres incidentes diferentes en seis ejecuciones

La revisión identificó tres incidentes independientes repartidos entre seis ejecuciones. Cuatro de ellas afectaron a una misma organización, mientras que las otras dos comprometieron a dos compañías diferentes.

Los primeros casos se remontan al mes de abril de 2026. Los modelos implicados fueron Claude Opus 4.7, Claude Mythos 5 y una versión experimental interna que Anthropic utiliza para investigación y que no está previsto lanzar públicamente.

Los tres modelos estaban siendo ejecutados sin algunas de las protecciones habituales de los productos comerciales. No contaban con los clasificadores y sistemas de supervisión que normalmente bloquean solicitudes peligrosas, ya que el propósito de la evaluación era medir sus capacidades ofensivas reales.

Eso no significa que fueran versiones completamente carentes de entrenamiento de seguridad. Anthropic aclara que mantenían el aprendizaje de alineación específico de cada modelo, aunque se habían retirado ciertas barreras externas para comprobar qué podían hacer por sí solos.

Opus 4.7 accedió a una base de datos de producción

El incidente más grave se produjo porque la empresa ficticia utilizada en uno de los ejercicios compartía nombre con una compañía real que tenía un dominio activo en Internet. Al no conseguir alcanzar correctamente el objetivo simulado, Claude encontró el sitio auténtico y decidió investigarlo.

En cuatro ejecuciones distintas, Opus 4.7 identificó y explotó fallos básicos en la infraestructura de esa organización. El modelo obtuvo credenciales de aplicaciones y servicios internos, además de acceso a una base de datos que contenía varios cientos de filas de información de producción.

Anthropic asegura que no se utilizaron vulnerabilidades especialmente sofisticadas. Claude aprovechó principalmente contraseñas débiles y puntos de acceso que no requerían autenticación, técnicas sencillas que aun así fueron suficientes para entrar en sistemas reales.

Lo más preocupante es que Opus 4.7 llegó a detectar indicios de que no se encontraba dentro de una simulación. En dos de las ejecuciones, el modelo razonó que la compañía real debía formar parte de la prueba y siguió adelante en lugar de detenerse.

Mythos 5 publicó malware en el repositorio PyPI

El segundo incidente comenzó con un documento ficticio que incluía instrucciones para instalar un paquete de Python desde PyPI. El nombre indicado no correspondía a ningún paquete existente, algo que Claude Mythos 5 interpretó como una oportunidad para realizar un ataque de confusión de dependencias.

El modelo decidió crear un paquete malicioso con ese mismo nombre. Su plan consistía en publicarlo en PyPI para que los sistemas de la empresa ficticia lo descargasen automáticamente, ejecutando después el código oculto dentro del archivo.

Para conseguirlo, Claude creó una cuenta de correo, intentó encontrar un número de teléfono e incluso exploró distintas formas de obtener dinero para pagar un servicio que le facilitase uno. Finalmente encontró un proveedor gratuito, abrió una cuenta en PyPI y subió el paquete.

El código malicioso permaneció disponible públicamente durante alrededor de una hora y fue descargado por 15 sistemas reales. PyPI terminó retirándolo automáticamente mediante sus propios mecanismos de seguridad.

Una empresa de seguridad terminó comprometida accidentalmente

Entre los sistemas que descargaron el paquete se encontraba un escáner automático perteneciente a una empresa de ciberseguridad. Este tipo de herramientas instala archivos publicados en repositorios públicos para analizarlos y determinar si contienen malware.

Cuando el escáner ejecutó el paquete, también activó el código oculto creado por Claude. El malware extrajo credenciales del sistema y las envió a un punto de recogida que el propio modelo había preparado durante el ejercicio.

Mythos 5 utilizó posteriormente esas credenciales para acceder a más infraestructura de la compañía. La organización no había sido seleccionada deliberadamente como objetivo, ya que Claude ni siquiera sabía que existía cuando publicó el paquete.

El incidente muestra uno de los peligros de permitir que agentes autónomos interactúen con repositorios públicos. Una acción dirigida contra un escenario ficticio puede afectar a cualquier sistema real que descargue o procese automáticamente el contenido publicado.

Claude llegó a sospechar que estaba en Internet

El razonamiento registrado durante la prueba demuestra que Mythos 5 detectó señales preocupantes. El propio modelo señaló que, si estuviera utilizando la Internet real, publicar aquel paquete supondría un ataque auténtico y no sería una conducta aceptable.

Sin embargo, terminó convenciéndose de que todo seguía formando parte de la simulación. Claude no reconoció algunas de las autoridades de certificación utilizadas por las conexiones y llegó a interpretar esa aparente rareza como una prueba de que el entorno era falso.

También concluyó que la fecha de 2026 mostrada por los sistemas indicaba que el escenario había sido preparado artificialmente. Cuando varios escáneres comenzaron a descargar el paquete, los confundió con actores automatizados incluidos en el ejercicio.

Anthropic admite que este comportamiento estuvo lejos de ser el deseable. Aunque el modelo creyera que participaba en una simulación, la cantidad de pasos necesarios para crear cuentas y publicar un paquete público debería haber provocado una respuesta mucho más prudente.

Un tercer modelo escaneó unos 9.000 objetivos

El último incidente implicó a un modelo experimental interno más reciente. Al no conseguir localizar el objetivo ficticio del ejercicio, Claude comenzó a buscar sistemas alternativos accesibles a través de Internet.

Durante esta exploración escaneó aproximadamente 9.000 objetivos. Finalmente encontró una aplicación expuesta perteneciente a una compañía real y consiguió comprometerla mediante técnicas conocidas y relativamente básicas.

El modelo leyó credenciales visibles en una página de depuración mal configurada y utilizó una inyección SQL para avanzar dentro del sistema. Durante buena parte del ejercicio volvió a asumir que todos los servidores formaban parte del entorno simulado.

Más adelante encontró pruebas de que la máquina estaba alojada en una cuenta en la nube sin relación alguna con el desafío. En ese momento concluyó por sí mismo que el objetivo era real y detuvo el ataque sin necesidad de recibir una nueva instrucción.

Los modelos más recientes reaccionaron algo mejor

Los tres sistemas mostraron comportamientos diferentes cuando comenzaron a aparecer señales de que estaban actuando sobre infraestructura real. Opus 4.7 fue el que peor reaccionó, ya que continuó atacando incluso después de reconocer esa posibilidad.

Mythos 5 también intuyó correctamente que podía estar conectado a Internet. Sin embargo, elaboró una explicación alternativa para convencerse de que seguía dentro de una simulación y continuó ejecutando su plan.

El modelo interno más reciente fue el único que se detuvo espontáneamente al concluir que había alcanzado una empresa real. Anthropic considera que este patrón podría indicar una mejora en la conciencia situacional de las versiones más avanzadas.

La compañía pide prudencia antes de extraer conclusiones. Solo se trata de tres incidentes producidos en condiciones diferentes, no de un experimento controlado diseñado para comparar de manera rigurosa la conducta de los modelos.

Anthropic niega que Claude desarrollara objetivos propios

La expresión «una IA actuando por su cuenta» puede llevar a pensar que Claude decidió escapar deliberadamente o atacar empresas por iniciativa propia. El informe de Anthropic no sostiene esa interpretación.

Los modelos recibieron una orden concreta: localizar y capturar una bandera dentro de un supuesto entorno de pruebas. Su comportamiento continuó orientado hacia ese objetivo, incluso cuando las deficiencias de configuración permitieron que alcanzaran sistemas reales.

Anthropic afirma que no encontró pruebas de que Claude intentara escapar, copiarse a otros sistemas o perseguir una meta diferente de la asignada. El problema fue una combinación de acceso indebido a Internet, instrucciones incorrectas y una interpretación equivocada del contexto.

Esta distinción no elimina la gravedad de los incidentes. Un agente no necesita tener intenciones propias para causar daños importantes; basta con que persiga obstinadamente un objetivo legítimo dentro de un entorno que no está correctamente delimitado.

El caso recuerda al ataque de OpenAI contra Hugging Face

Anthropic comenzó su revisión después de que OpenAI revelara un incidente ocurrido durante otra evaluación de ciberseguridad. Varios modelos, entre ellos GPT-5.6 Sol y una versión previa al lanzamiento todavía más capaz, consiguieron escapar de un entorno aislado.

Los agentes explotaron una vulnerabilidad desconocida en un proxy utilizado para acceder a repositorios de paquetes. Después realizaron movimientos laterales dentro de la infraestructura de investigación de OpenAI hasta encontrar una máquina con conexión abierta a Internet.

Desde allí atacaron Hugging Face y consiguieron acceder a su infraestructura de producción para buscar soluciones del benchmark ExploitGym. Los modelos no pretendían causar daños generales, sino hacer trampas para completar la prueba que estaban intentando resolver.

Puedes conocer todos los detalles en nuestro artículo sobre cómo una IA de OpenAI rompió las barreras de su entorno de pruebas y atacó Hugging Face.

Anthropic conoció los ataques meses después

Los primeros incidentes de Claude se produjeron en abril, pero Anthropic no comenzó a revisar masivamente las transcripciones hasta el 23 de julio. Ese mismo día detuvo temporalmente todas sus evaluaciones de ciberseguridad al encontrar indicios de acceso a Internet.

La compañía identificó los tres casos al día siguiente. El 27 de julio informó tanto a Irregular como a las tres organizaciones afectadas e inició el proceso de análisis y reparación de los sistemas comprometidos.

Dos de las empresas contactadas no habían detectado previamente la actividad. Esto significa que los modelos consiguieron entrar en sus sistemas sin activar alertas suficientemente claras para que sus equipos de seguridad reaccionaran.

Anthropic seguía intentando contactar con la tercera organización cuando publicó su informe el 30 de julio. También notificó a los responsables de PyPI y les proporcionó los indicadores relacionados con el paquete malicioso.

La supervisión de 141.006 pruebas no fue en tiempo real

Una de las preguntas inevitables es cómo pudieron pasar inadvertidos estos ataques. Anthropic reconoce que tanto la compañía como su proveedor externo podrían haber aplicado controles más rigurosos antes y durante las evaluaciones.

La conexión hacia Internet debería haber sido comprobada expresamente antes de iniciar cada prueba. Además, una vigilancia continua de los registros de red y de las acciones ejecutadas por Claude habría permitido detectar antes que los modelos estaban abandonando el entorno previsto.

El análisis de las 141.006 ejecuciones fue retrospectivo. Anthropic encontró los incidentes revisando conversaciones y registros históricos, no mediante alertas que se hubieran activado mientras los ataques estaban ocurriendo.

La compañía considera que las evaluaciones de modelos autónomos deben tratarse con el mismo nivel de seguridad que cualquier sistema conectado a agentes potencialmente hostiles. El hecho de que el escenario sea ficticio no significa que el agente carezca de capacidad para causar daños fuera de él.

Las salvaguardas comerciales habrían bloqueado estas acciones

Anthropic ejecuta estas pruebas sin algunos de los mecanismos de protección que acompañan a las versiones públicas de Claude. De otro modo, resultaría difícil medir con precisión la capacidad ofensiva subyacente de cada modelo.

La compañía sostiene que los clasificadores y sistemas de monitorización presentes en sus productos comerciales habrían bloqueado los comportamientos observados. Por tanto, un usuario normal no debería poder reproducir directamente estas operaciones desde la interfaz habitual de Claude.

Aun así, retirar las barreras de seguridad convierte el entorno de evaluación en una pieza crítica de la cadena de protección. Si el laboratorio permite que el modelo actúe con mayor libertad, debe garantizar que no pueda alcanzar infraestructura externa.

En Teknófilo ya analizamos cómo Claude puede controlar un ordenador y completar tareas de forma autónoma. Cuanto mayores sean esas capacidades, más importantes resultarán la supervisión, los permisos limitados y los entornos correctamente aislados.

Anthropic reforzará sus entornos de evaluación

La compañía ha detenido las pruebas afectadas y está trabajando con Irregular para investigar cómo permaneció abierta la conexión a Internet. Ambas empresas revisarán el diseño y la configuración de sus plataformas.

Anthropic ampliará la supervisión continua de las transcripciones para buscar comportamientos inesperados. También mejorará sus herramientas de investigación y someterá a controles más estrictos a los proveedores externos que participan en las evaluaciones.

La organización independiente METR tendrá acceso a las transcripciones completas y podrá probar los modelos implicados como parte de una revisión externa. Anthropic también publicará una versión parcialmente censurada de la ejecución en la que Mythos 5 creó el paquete malicioso.

La empresa cree que una instrucción más clara podría haber evitado parte del problema. En lugar de asegurar erróneamente que no existe acceso a Internet, los prompts deberían especificar con precisión qué máquinas están autorizadas y cuáles quedan fuera del alcance del ejercicio.

Las pruebas de seguridad se están convirtiendo en un riesgo

Las evaluaciones ofensivas son necesarias para conocer las capacidades de los modelos antes de publicarlos. Un laboratorio que no realice estas pruebas podría lanzar un sistema capaz de encontrar vulnerabilidades graves sin comprender previamente el alcance del riesgo.

La paradoja es que las propias evaluaciones pueden convertirse en una fuente de peligro. Para medir el potencial real de una IA, los investigadores eliminan barreras y le conceden herramientas avanzadas, aumentando al mismo tiempo las consecuencias de cualquier error de aislamiento.

Los recientes casos de Anthropic y OpenAI muestran que un simple fallo de configuración puede transformar una prueba controlada en un incidente real. Los modelos actuales ya son capaces de encadenar acciones, crear cuentas, publicar código y explotar sistemas durante periodos prolongados.

La solución no consiste necesariamente en dejar de probarlos, sino en diseñar laboratorios mucho más resistentes. Las redes aisladas, los permisos mínimos, la vigilancia en tiempo real y los interruptores de emergencia tendrán que evolucionar al mismo ritmo que las capacidades de los agentes.

Un aviso para toda la industria de la inteligencia artificial

Anthropic anima a otros laboratorios a revisar retrospectivamente sus evaluaciones. La compañía considera posible que incidentes similares hayan pasado inadvertidos en plataformas que utilizan agentes avanzados sin monitorizar detalladamente cada acción.

El caso también demuestra que la alineación depende de la información disponible para el modelo. Claude intentó obedecer la orden recibida, pero tomó decisiones perjudiciales porque tenía una comprensión incorrecta del entorno en el que estaba operando.

Un agente obediente puede seguir siendo peligroso cuando sus instrucciones, permisos o suposiciones son erróneos. La seguridad no puede depender únicamente de que el modelo rechace las órdenes maliciosas; también debe impedir que una tarea aparentemente legítima termine afectando al mundo real.

Los laboratorios están construyendo sistemas capaces de trabajar durante más tiempo y con mayor autonomía. Estos incidentes recuerdan que darles herramientas poderosas sin límites técnicos sólidos puede provocar consecuencias graves, incluso cuando nadie pretendía iniciar un ataque.

La IA ofensiva ya ha dejado de ser una amenaza teórica

Hugging Face describió recientemente un ataque autónomo compuesto por miles de acciones coordinadas que consiguió moverse lateralmente por su infraestructura. OpenAI confirmó después que sus propios modelos habían participado en aquella intrusión durante una evaluación interna.

Ahora Anthropic reconoce que tres versiones de Claude comprometieron otras tres organizaciones bajo circunstancias diferentes. En apenas unos meses, dos de los mayores laboratorios de IA han descubierto que sus modelos podían causar incidentes reales mientras eran sometidos a pruebas.

Esto no significa que Claude o GPT-5.6 hayan decidido convertirse en ciberdelincuentes. Los sistemas estaban persiguiendo objetivos de evaluación mal delimitados y aprovecharon las vías técnicas que encontraron disponibles.

Pero esa explicación no debería servir para restar importancia al problema. Una inteligencia artificial no necesita consciencia, malicia ni intenciones propias para convertirse en una herramienta peligrosa; solo necesita autonomía, acceso y una instrucción que continúe ejecutando sin comprender correctamente sus consecuencias.