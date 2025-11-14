Google prepara su propio NameDrop para Android: así será Contact Exchange

💸 ¡AliExpress 11.11! ¡Nuevos cupones del 11.11 y seis ofertas destacadas para hoy! [ Saber más ]

Todo apunta a que Google está preparando su propia versión de NameDrop, la función de Apple que permite intercambiar datos de contacto acercando dos dispositivos.

Esta información procede de un análisis de la última versión de Google Play Services realizado por Android Authority, donde han aparecido referencias internas a una herramienta denominada “Contact Exchange”.

💸 ¡AliExpress 11.11! ¡Nuevos cupones del 11.11 y seis ofertas destacadas para hoy! [ Saber más ]

Un cambio de nombre y una función basada en NFC

En versiones previas de Google Play Services esta función aparecía como “Gesture Exchange”, pero ahora parece haber adoptado un nombre más descriptivo. Según las cadenas descubiertas, Contact Exchange utilizará NFC para compartir información personal, replicando el sistema que Apple incorporó en iOS con NameDrop.

Android Authority logró activar una de las actividades relacionadas con esta herramienta, revelando una interfaz aún muy básica y sin el diseño final. Todo indica que Google seguirá afinando la estética y la experiencia de uso antes de su lanzamiento oficial.

Qué datos se podrán compartir con Contact Exchange

La función permitirá intercambiar la foto del perfil, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico. El usuario podrá elegir entre compartir sus datos o limitarse a recibir la información de la otra persona mediante una opción de “solo recibir”. Esta última modalidad está pensada para situaciones puntuales en las que se quiere obtener contacto sin proporcionar el propio.

Es difícil determinar cuándo Google liberará Contact Exchange para todos los usuarios. Podría integrarse en una futura actualización del sistema operativo o incluirse en uno de los Android Feature Drops que la compañía lanza periódicamente.

Teniendo en cuenta que Android 17 debería presentar su primera versión preliminar para desarrolladores este mismo mes, parece improbable que esta función forme parte del núcleo del sistema, ya que aún no está lo suficientemente madura. Sin embargo, el hecho de que dependa de Google Play Services sugiere que podría implementarse mediante un Feature Drop, sin necesidad de esperar a una gran actualización del sistema.

En los últimos años, además de las mejoras exclusivas para los Pixel, Google ha impulsado los Android Feature Drops, paquetes de funciones que llegan a la mayoría de usuarios a través de actualizaciones de aplicaciones y componentes del ecosistema. Este modelo evita depender de los fabricantes y permite que las novedades alcancen a todos los dispositivos compatibles simultáneamente.

Si Contact Exchange sigue esta vía, podría convertirse en una de las características más interesantes del próximo Feature Drop, democratizando el intercambio rápido de información entre usuarios de Android.