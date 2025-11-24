🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

A muchos usuarios de iPhone les ha pasado alguna vez —y a quienes no, quizás les ocurrirá algún día— que han olvidado el código de acceso. Puede ser un despiste momentáneo o un cambio reciente que no recuerdas.

Para complicarlo más, si el iPhone se reinicia, ni siquiera Face ID sirve como alternativa. Desde iOS 17 existe una pequeña ventana de salvación: durante las 72 horas posteriores a cambiar el código puedes introducir el anterior. Pero si no estás en ese escenario, no queda más remedio que recurrir al modo recuperación.

La parte positiva: el dispositivo puede recuperarse. La parte negativa: el proceso borra todos los datos. Por eso es imprescindible tener una copia de seguridad en iCloud, en tu ordenador o en un disco externo antes de iniciar cualquier paso.

Cómo conectar tu iPhone al ordenador o iniciar el proceso desde el propio dispositivo

Si estás preparado para iniciar la recuperación, puedes hacerlo desde un ordenador o, en modelos con iOS 17 o superior, directamente desde el propio iPhone.

Opción 1: Conexión a un ordenador

Conecta el iPhone al ordenador mediante USB. En Windows, descarga y abre la app Apple Devices. En macOS, usa Finder si tienes Catalina o posterior, o iTunes si todavía utilizas macOS Mojave o anterior.

El método para entrar en modo recuperación varía según el modelo:

iPhone 8, SE (2ª gen) y posteriores : pulsa y suelta volumen arriba, pulsa y suelta volumen abajo, y mantén pulsado el botón lateral.

: pulsa y suelta volumen arriba, pulsa y suelta volumen abajo, y mantén pulsado el botón lateral. iPhone 7 y 7 Plus : mantén pulsados el botón superior o lateral y el volumen abajo.

: mantén pulsados el botón superior o lateral y el volumen abajo. iPhone 6s, SE (1ª gen) y anteriores: mantén pulsados el botón de inicio y el botón superior o lateral.

Una vez en la pantalla de modo recuperación, sigue con el paso final.

Opción 2: Reiniciar desde el propio iPhone (iOS 17 o posterior)

En este caso no necesitas ordenador:

Introduce varios códigos erróneos hasta que aparezca “iPhone no disponible”. Pulsa ¿Olvidaste el código? en la parte inferior derecha. Selecciona Iniciar restablecimiento de iPhone. Introduce tu contraseña del Apple ID para cerrar sesión. Elige Borrar iPhone y después restaura tu contenido desde la copia de seguridad.

Actualizar o restaurar desde un ordenador si lo necesitas

Cuando utilices un ordenador, el sistema mostrará una ventana avisando de un problema en el dispositivo con dos opciones: Actualizar o Restaurar.

Actualizar reinstala iOS sin borrar tus datos. Si tarda más de 15 minutos o falla, repite el proceso desde el principio.

reinstala iOS sin borrar tus datos. Si tarda más de 15 minutos o falla, repite el proceso desde el principio. Restaurar borra el dispositivo por completo, reinstala el sistema operativo y devuelve el iPhone a sus ajustes de fábrica.

Una vez terminado, configura el iPhone como nuevo o recupera tus datos desde iCloud, desde tu Mac o desde Windows. Recuerda que las copias de seguridad periódicas no incluyen los elementos más recientes, así que podrías perder parte del contenido si no has hecho un backup recientemente.

Cómo evitar que vuelva a ocurrir

Olvidar el código no es solo un inconveniente: puede suponer la pérdida total de tus datos si no tienes una copia de seguridad. Por ello:

Elige un código significativo pero seguro (evita fechas o combinaciones obvias).

Guarda una copia del código en un lugar protegido, como una nota segura en otro dispositivo.

Mantén activados los backups automáticos para no perder información importante.

Con estas precauciones, evitarás sustos innecesarios y podrás recuperar tu iPhone rápidamente si vuelves a olvidar el código.