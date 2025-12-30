HDMI 2.2 (Ultra96) ya es oficial, pero no deberías actualizar nada… todavía<

💻 ¡Oferta portátiles! ¡CHUWI desafía la gama alta ligera con la serie CoreBook Air por menos de 500€! [ Saber más ]

HDMI 2.2, también conocido como Ultra96, ya es una especificación oficial.

Sobre el papel promete resoluciones y tasas de refresco enormes (como 12K a 120 FPS o 16K a 60 FPS), pero su llegada a productos reales será lenta. Por eso, por ahora, no tiene sentido cambiar tu tele, cables o dispositivos.

Qué es HDMI 2.2 y por qué se llama Ultra96

Anunciado inicialmente en enero de 2025 durante el CES, el HDMI Forum ha publicado la siguiente versión del estándar: HDMI 2.2, apodado Ultra96.

El nombre no es casual: la gran novedad es el aumento de ancho de banda hasta 96 Gbps, el doble que en la generación anterior.

Resoluciones y refrescos extremos: 12K a 120 FPS y 16K a 60 FPS

En cuanto a capacidades máximas, HDMI 2.2 eleva el listón con soporte para configuraciones como

12K a 120 FPS y 16K a 60 FPS.

Son cifras espectaculares, pero hoy resultan poco

relevantes para la mayoría: el ecosistema de contenidos y hardware necesario para aprovecharlas todavía no está disponible a escala.

Por qué no verás HDMI 2.2 en tu tele de la noche a la mañana

Que una especificación sea oficial no significa que llegue automáticamente a los productos.

La adopción de un nuevo estándar suele tardar años. Un ejemplo claro es HDMI 2.1: se publicó en noviembre de 2017, pero no apareció en un producto comercial hasta septiembre de 2020, y el primer “estreno” fue en una tarjeta gráfica de NVIDIA, no en un televisor o monitor.

Con HDMI 2.2 puede ocurrir lo mismo (o tardar más). No hay un calendario cerrado para su despliegue práctico, así que durante bastante tiempo seguirás viendo dispositivos nuevos que continúen apostando por HDMI 2.1.

El riesgo de los HDMI “fake”: una lección de HDMI 2.1

HDMI 2.1 dejó una polémica importante: algunas funciones eran opcionales, lo que permitió a ciertos fabricantes etiquetar puertos como “HDMI 2.1” sin incluir prestaciones clave. El resultado: puertos que “eran 2.1” pero no ofrecían lo que muchos usuarios esperaban.

HDMI 2.2 mantiene esa filosofía de características opcionales, así que es posible que veamos una situación similar: puertos etiquetados como HDMI 2.2 que no incorporen todo lo necesario para exprimir Ultra96 al máximo.

El nuevo cable Ultra96 y el salto a 96 Gbps

Para habilitar el nuevo techo de ancho de banda, HDMI 2.2 introduce también el cable Ultra96. La combinación de puertos compatibles y este cable permite alcanzar 96 Gbps, una mejora notable frente a la generación anterior.

Igual que ocurrió cuando HDMI 2.1 sustituyó a versiones previas, HDMI 2.2 terminará reemplazando a los estándares anteriores con el tiempo. Pero eso no implica que todo lo “mejor” llegue de golpe ni que cualquier puerto “2.2” sea automáticamente sinónimo de prestaciones completas.

Por qué no necesitas actualizar nada ahora

Aunque HDMI 2.2 ya sea oficial, no está presente en productos de consumo de forma inmediata. Así que no hay motivo para cambiar tu televisor, sustituir cables o renovar dispositivos HDMI.

Es muy probable que, incluso en los próximos lanzamientos, muchos fabricantes sigan usando HDMI 2.1 durante un buen tiempo.

Y hay otro factor clave: incluso si el hardware estuviera listo, los proveedores de contenido tendrían que soportar también esas nuevas capacidades. Hoy por hoy, esa parte del ecosistema tampoco acompaña.

Qué puedes ajustar hoy en tu tele con HDMI actual

Si tu objetivo es mejorar la calidad de imagen con tu configuración actual, a menudo hay ajustes HDMI que marcan una gran diferencia (y otros que pueden arruinar la experiencia).

Tienes margen para revisar la configuración de tu televisor, dispositivos de streaming y fuentes HDMI sin preocuparte por HDMI 2.2.

Conclusión: HDMI 2.2 es el futuro, pero aún queda lejos

HDMI 2.2 (Ultra96) supone un avance enorme en ancho de banda y abre la puerta a resoluciones y refrescos extremos.

Pero su adopción será gradual y lenta, y además existe el riesgo de que se repita la confusión de “puertos fake” por el carácter opcional de algunas funciones. Por ahora, lo más sensato es esperar: no hay prisa y no necesitas actualizar nada.