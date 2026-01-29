HONOR Magic8 Lite: El gama media más resistente y con batería gigante ya está en España

HONOR ha dado un golpe sobre la mesa en la gama media con el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite, un smartphone que apuesta por combinar una autonomía excepcional, una resistencia líder en el sector y un rendimiento sólido en un solo dispositivo.

La nueva incorporación a la serie Magic 8 busca convertirse en una referencia para quienes quieren un móvil completo sin dar el salto a la gama alta.

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

Con una batería de 7.500 mAh, una cámara principal de 108 MP impulsada por inteligencia artificial y un procesador Snapdragon, el HONOR Magic8 Lite se presenta como una de las propuestas más ambiciosas de su segmento.

Durabilidad extrema con protección integral contra golpes, agua y polvo

Uno de los grandes argumentos del HONOR Magic8 Lite es su resistencia. El dispositivo presume de ser el primer smartphone del mercado en obtener la SGS Triple Resistente Premium Performance Certification, además de contar con la certificación SGS 5-Star Comprehensive Reliability Certification, que avala su capacidad para soportar caídas desde alturas de hasta 2,5 metros sobre determinadas superficies.

A nivel estructural, incorpora la tecnología anticaídas HONOR Ultra-Bounce, que combina una arquitectura reforzada, materiales avanzados y un fluido no newtoniano que absorbe impactos. Todo ello se complementa con un nuevo cristal templado ultrarresistente capaz de proteger el terminal frente a caídas sobre hasta 10 tipos distintos de superficies de piedra e incluso impactos provocados por pistolas de aire comprimido.

Resistencia al agua de nivel insignia con certificación IP68 e IP69K

El HONOR Magic8 Lite integra una estructura de resistencia al agua de tres capas 2.0, compatible con IP68 e IP69K, lo que le permite enfrentarse a escenarios especialmente exigentes. Está preparado para soportar salpicaduras, agua espesa o sucia, chorros de agua a presión ultra alta e incluso agua a alta temperatura durante intervalos cortos.

El terminal ha sido probado para seguir funcionando tras una inmersión de hasta 1,5 metros durante 30 minutos. Además, incorpora tecnologías que permiten mantener una experiencia táctil fluida incluso bajo la lluvia o al utilizar el móvil con guantes.

Autonomía líder en el sector gracias a su batería de 7.500 mAh

La batería de silicio y carbono de 7.500 mAh sitúa al HONOR Magic8 Lite entre los smartphones con mayor capacidad del mercado. Esta batería no solo destaca por su tamaño, sino también por su durabilidad: según HONOR, gracias a su algoritmo antienvejecimiento, puede mantener un rendimiento óptimo durante hasta 6 años de uso.

En la práctica, esto se traduce en hasta 3 días de uso sin necesidad de cargar el dispositivo. Los datos oficiales indican que puede alcanzar 49,1 horas de reproducción de música, 22,2 horas de vídeo en streaming, 15,7 horas de juego y 11,4 horas de videochat con una sola carga.

Funcionamiento estable incluso en condiciones extremas

El HONOR Magic8 Lite está diseñado para rendir en entornos exigentes. Su batería funciona correctamente en un rango de temperaturas que va desde -30 °C hasta 55 °C, lo que garantiza un uso fiable en situaciones adversas.

Además, el modo de ahorro de energía ultra permite mantener llamadas continuas durante hasta 60 minutos cuando la batería desciende al 2 %. Todo ello se complementa con la carga rápida HONOR SuperCharge de 66 W, que permite recuperar batería rápidamente mediante carga por cable.

Fotografía avanzada con cámara de 108 MP y funciones de IA

En el apartado fotográfico, el HONOR Magic8 Lite integra una cámara principal ultrasensible de 108 MP con un sensor de gran tamaño 1/1,67”, capaz de capturar imágenes con un alto nivel de detalle y un buen rendimiento tanto de día como de noche.

La cámara cuenta con OIS y EIS, reduciendo vibraciones y desenfoques para lograr fotografías más nítidas. A nivel de software, incorpora un amplio abanico de funciones de fotografía computacional, como Goma de borrar con IA, Recorte con IA, Expansión de imágenes con IA, Mejora con IA y Quitar reflejos con IA, facilitando la edición avanzada directamente desde el móvil.

Transferencia y edición inteligente de imágenes

El HONOR Magic8 Lite también apuesta por la conectividad entre dispositivos gracias a HONOR Connection, que permite transferir fotos HD en movimiento entre smartphones Android e iOS. Además, el collage de fotos en movimiento en 4K HD aporta un extra creativo para quienes disfrutan compartiendo contenido visual.

Estas funciones convierten al dispositivo en una herramienta versátil tanto para capturar como para editar imágenes sin depender de aplicaciones externas.

Pantalla OLED de 6,79 pulgadas con brillo de hasta 6.000 nits

La experiencia visual es otro de los puntos fuertes del HONOR Magic8 Lite. Su pantalla OLED de 6,79 pulgadas ofrece resolución 1,5K, compatibilidad con 10.700 millones de colores y una relación pantalla-cuerpo del 94,6 %, gracias a unos biseles ultradelgados de solo 1,3 mm.

El panel alcanza un brillo HDR máximo de hasta 6.000 nits, situándose entre los más luminosos de su categoría. Además, cuenta con tasa de refresco de 120 Hz, nuevos materiales orgánicos deuterados y una respuesta táctil muy fluida.

Cuidado avanzado de la vista con tecnologías específicas

HONOR ha puesto especial énfasis en la protección ocular. El Magic8 Lite incorpora atenuación PWM sin riesgos a 3.840 Hz, modo nocturno circadiano, desenfoque con IA, atenuado dinámico y reducción de luz azul a nivel de hardware, ofreciendo una experiencia visual cómoda incluso durante usos prolongados.

Rendimiento fluido con Snapdragon 6 Gen 4 y hasta 512 GB

En su interior, el HONOR Magic8 Lite monta el Snapdragon 6 Gen 4, que ofrece mejoras del 29 % en GPU y del 11 % en CPU frente a la generación anterior. Este rendimiento se apoya en la tecnología RAM Turbo, que combina 8 GB de RAM física con 8 GB de RAM virtual, proporcionando una experiencia equivalente a 16 GB.

El almacenamiento interno alcanza hasta 512 GB, ofreciendo espacio de sobra para aplicaciones, fotos, vídeos y archivos durante años.

Colores, precio y disponibilidad en España

El HONOR Magic8 Lite llega al mercado español en tres acabados: Forest Green, Midnight Black y Reddish Brown. Está disponible a un precio de 399 € para la versión de 256 GB y 429 € para la variante de 512 GB.