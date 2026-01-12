HONOR Magic8 Pro llega a Europa dispuesto a revolucionar la fotografía móvil con IA

🌞💶 Opinión sobre placas solares: Resultado real, ahorro y deducciones fiscales tras 1 año [ Saber más ]

HONOR ha presentado en Europa su nuevo buque insignia, el HONOR Magic8 Pro (ver análisis en Teknófilo), un smartphone que apuesta fuerte por la fotografía impulsada por inteligencia artificial, un rendimiento de primer nivel y una experiencia de usuario centrada en la IA.

Con este lanzamiento, la marca busca redefinir lo que se espera de un móvil de gama alta en 2026, combinando hardware puntero, software inteligente y un ecosistema cada vez más conectado.

Un nuevo referente en fotografía móvil con IA

El HONOR Magic8 Pro ha sido diseñado con la cámara como eje central de la experiencia. La compañía ha vuelto a elevar el listón gracias a su sistema AiMAGE, que integra algoritmos avanzados de inteligencia artificial para mejorar la claridad, la estabilidad y el control creativo en cada captura.

El protagonista es su teleobjetivo ultra nocturno de 200 MP, con un gran sensor de 1/1,4”, apertura f/2,6, estabilización óptica y zoom óptico 3,7x. Esta combinación permite capturar más luz y mantener un alto nivel de detalle incluso a larga distancia y en condiciones de baja iluminación.

A este sensor se suman una cámara principal de 50 MP con apertura f/1,6 y OIS, y una ultra gran angular de 50 MP con 122° y modo macro HD a solo 2,5 cm.

Estabilización inteligente y precisión profesional

HONOR ha incorporado un modelo de estabilización adaptativa con IA que multiplica por siete las probabilidades de obtener fotografías nítidas con zoom, incluso sin trípode. Además, el Magic8 Pro alcanza el nivel CIPA 5,5, el más estable del sector, con una mejora de 4× en la detección de vibraciones y una respuesta dinámica más precisa.

Este enfoque convierte al dispositivo en una herramienta especialmente potente para fotografía nocturna, retratos a distancia y escenas dinámicas, donde otros smartphones suelen flaquear.

Magic Color: control total del color con inteligencia artificial

Otra de las grandes novedades es Magic Color, el primer procesador de color del sector basado en IA. Gracias a técnicas avanzadas de deep learning, el sistema es capaz de extraer y gestionar hasta 16,77 millones de colores, ajustando tanto la tonalidad general como los detalles más finos.

Mediante un sistema de procesamiento colaborativo entre el dispositivo y la nube, los usuarios pueden recrear estilos cinematográficos, aplicar looks profesionales de película o crear plantillas personalizadas a partir de cualquier imagen de referencia, utilizándolas directamente desde la cámara o a través de Magic Portal. El resultado es una gradación de color profesional, accesible con apenas unos toques.

Edición fotográfica avanzada con AI Photos

Más allá de la captura, el HONOR Magic8 Pro potencia la creatividad con AI Photos, un agente capaz de realizar ediciones complejas con un solo toque o mediante comandos de voz. Entre sus funciones destacan AI Eraser, AI Outpainting, AI Color y AI Cutout, que permiten eliminar fondos, retocar retratos, modificar estilos artísticos o manipular imágenes avanzadas sin conocimientos técnicos.

El nuevo botón de IA, independiente del botón de encendido, está configurado por defecto para abrir la cámara con una doble pulsación, incluso desde la pantalla de bloqueo. Además, es totalmente personalizable para acceder a funciones de HONOR AI, agentes de fotos, ajustes inteligentes o Magic Portal según las preferencias del usuario.

Una experiencia de IA centrada en el usuario

El HONOR Magic8 Pro integra HONOR AI de forma local en MagicOS 10, enfocándose en la percepción del contexto, la comprensión de la intención del usuario y la ejecución eficiente de tareas. El sistema es capaz de interpretar el contenido en pantalla, ajustar configuraciones automáticamente y ofrecer sugerencias inteligentes adaptadas a cada situación.

Con una pulsación prolongada del botón de IA, el usuario accede a sugerencias contextuales como resúmenes inteligentes, detección de deepfakes o el agente de fotos. Además, el agente de configuración con IA permite controlar el sistema mediante texto o voz, ofreciendo respuestas naturales y rápidas.

Seguridad avanzada frente a deepfakes y clonación de voz

La seguridad es otro de los pilares del Magic8 Pro. El sistema integra detección de deepfakes por IA y detección de clonación de voz, diseñadas para proteger llamadas y videollamadas frente a fraudes basados en intercambio de rostros o voces sintéticas. Estas funciones analizan el contenido en tiempo real y alertan al usuario ante comportamientos sospechosos, reforzando la confianza en las comunicaciones digitales.

Google Gemini integrado para una asistencia completa

El dispositivo llega con Google Gemini preinstalado, permitiendo interactuar mediante texto, voz o imágenes para obtener ayuda contextual en cualquier momento. Funciones como Overlay y Screen Context reducen los pasos necesarios para acceder a la información, mientras que herramientas avanzadas como Nano Banana, Veo 3 y Gemini Live amplían las posibilidades creativas y productivas.

Gemini Live, además, añade comprensión visual en tiempo real y traducción instantánea, capaz de leer carteles, identificar puntos de interés o traducir menús y documentos al momento, conectando el mundo físico con el digital de forma natural.

Rendimiento extremo y experiencia gaming de nueva generación

El HONOR Magic8 Pro está impulsado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5, el procesador móvil más avanzado del momento. Ofrece mejoras sustanciales en CPU, GPU y potencia de cálculo para IA, situándose a la cabeza en benchmarks y uso real.

Destaca especialmente la primera tecnología del sector de superresolución y generación de fotogramas GPU-NPU, capaz de transformar juegos de 60 fps a 850p en experiencias de hasta 120 fps a 1080p, ofreciendo gráficos más nítidos y una fluidez sobresaliente incluso en títulos exigentes de mundo abierto.

Batería duradera y carga ultrarrápida

La batería de 6.270 mAh de silicio-carbono garantiza autonomía para todo el día, incluso con un uso intensivo. Además, la tecnología HONOR SuperCharge permite cargar el dispositivo a 100 W por cable y 80 W de forma inalámbrica, ofreciendo flexibilidad y tiempos de recarga muy reducidos.

Pantalla OLED LTPO pensada para el confort visual

El Magic8 Pro incorpora una pantalla OLED LTPO de 6,71” con frecuencia de actualización adaptativa de 1 a 120 Hz, brillo HDR máximo de hasta 6.000 nits y un pico global de 1.800 nits.

A esto se suman tecnologías de cuidado ocular como desenfoque por IA a nivel de chip, atenuación dinámica, polarización circular 2.0, modo nocturno circadiano y atenuación PWM de 4.320 Hz, reduciendo el parpadeo y la fatiga visual.

MagicOS 10 y un ecosistema cada vez más conectado

MagicOS 10 apuesta por un diseño translúcido, ligero y coherente en toda la interfaz, con animaciones y efectos táctiles que refuerzan la sensación premium. Más allá de lo visual, destaca la mejora de HONOR Share, que permite transferencias bidireccionales de archivos entre Android, iOS, macOS y Windows.

El sistema también facilita la migración completa desde iPhone, incluyendo contactos, calendarios, fotos, notas y recordatorios, todo ello protegido por el marco de seguridad de datos de HONOR durante todo el ciclo de vida de la información.

Precio, colores y promoción de lanzamiento

El HONOR Magic8 Pro está disponible en los colores Sunrise Gold, Sky Cyan y Black a partir del 15 de enero, con un precio oficial de 1.299€.

Con motivo de su lanzamiento, HONOR ofrece un Gift Pack valorado en 776,89€ hasta el 28 de febrero, que incluye una HONOR Pad 10 con teclado, HONOR CHOICE Pencil, HONOR Watch 5, HONOR CHOICE Earbuds Clip y un cargador HONOR SuperCharge de 66W.