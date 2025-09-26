HONOR Magic8: y MagicPad3 Pro: Los primeros con IA de doble motor

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

HONOR ha dado un paso decisivo hacia el futuro de la inteligencia artificial en dispositivos móviles al anunciar en la Cumbre Snapdragon 2025 una serie de innovaciones que marcan el inicio de la era de los smartphones con doble motor: IA y rendimiento.

Estas novedades debutarán en la próxima serie HONOR Magic8 y en el HONOR MagicPad3 Pro, ambos equipados con la nueva plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

El compromiso de HONOR con la IA

La compañía ha reforzado su estrategia HONOR ALPHA PLAN, destinada a convertirla en líder global del ecosistema de dispositivos con IA. Fang Fei, presidente de Productos de HONOR Device Co., Ltd., destacó que la meta es construir un mundo abierto y colaborativo donde todos los usuarios se beneficien de las capacidades de la inteligencia artificial.

Chris Patrick, vicepresidente sénior de Qualcomm, subrayó la relación estratégica de ambas compañías y los avances conseguidos con la arquitectura informática heterogénea. La integración de la IA agencial en dispositivos HONOR con el potencial de los chips de Qualcomm permitirá experiencias más rápidas, fluidas y seguras.

Avances en eficiencia: cuantificación de bajo bit y recuperación híbrida

HONOR presentó la primera tecnología de cuantificación de bajo bit en Android para modelos de IA en dispositivos, optimizada con la NPU Qualcomm Hexagon. Con esta innovación, los cálculos aumentan hasta un 15 %, el consumo energético se reduce un 20 % y el espacio de almacenamiento requerido baja un 30 % respecto a generaciones anteriores.

Además, la tecnología de recuperación híbrida revoluciona la forma en que los dispositivos procesan información, logrando coincidencias semánticas en milisegundos y mejorando el rendimiento hasta en un 400 %. Esta mejora refuerza la base de los agentes inteligentes y acelera la búsqueda multimodal en texto, imágenes y audio/vídeo.

Magic Color: edición creativa con inteligencia artificial

Otra de las grandes novedades es Magic Color, la primera tecnología impulsada por agentes del sector. Permite transformar imágenes y vídeos con comandos sencillos, aplicando colores, rediseñando escenas y creando resultados de nivel profesional. HONOR planea ampliar estas capacidades a más de 200 escenarios verticales y 3.000 escenarios generales, integrándose en las principales 100 aplicaciones del mercado.

Rendimiento y juegos: supermuestreo de IA GPU-NPU

La segunda pieza del “doble motor” se centra en el rendimiento. HONOR presentó la arquitectura Hyper-Fusion Core, que combina HONOR Turbo X con CPU Qualcomm Oryon para asignar recursos dinámicamente y maximizar la eficiencia energética.

En gaming, la compañía introdujo el primer supermuestreo de IA heterogéneo GPU-NPU en móviles Snapdragon. Esta tecnología, similar al DLSS de PC, convierte juegos a 60 fps y 1080p en experiencias de hasta 120 fps con mayor resolución, reduciendo latencia y fluctuaciones. El resultado: partidas más inmersivas, fluidas y con calidad gráfica de primer nivel.