HONOR MagicBook Art 14 2025 y MagicPad3: Potencia con IA en formato ultraligero
HONOR ha presentado en Europa Occidental dos dispositivos con enfoque claro en la productividad y la creatividad: el portátil ultraligero con IA HONOR MagicBook Art 14 2025 y la tablet con IA HONOR MagicPad3.
Ambos llegan con pantallas de alto nivel, herramientas inteligentes para el trabajo híbrido y un diseño delgado pensado para llevar a cualquier parte.
Honor MagicBook Art 14 2025: Ultraligero, potente y con IA
Con un peso aproximado de 1 kg y un grosor cercano a 1 cm, el HONOR MagicBook Art 14 2025 apuesta por la movilidad sin renunciar al rendimiento.
Su pantalla táctil OLED HONOR Eye Comfort de 14,6 pulgadas ofrece una relación pantalla-cuerpo del 97% y resolución 3,1K para una experiencia inmersiva tanto en trabajo como en ocio.
Además, presume de certificaciones TÜV Rheinland por baja emisión de luz azul y ausencia de parpadeos, así como atenuación dinámica para proteger la vista durante sesiones largas.
En el interior, la GPU Intel® Arc™ 140T, junto con 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, permite abordar multitarea exigente y flujos creativos con fluidez. El audio corre a cargo de HONOR Spatial Audio con seis altavoces y tres micrófonos digitales, garantizando sonido rico y captación de voz clara en reuniones. El diseño de cámara magnética facilita una colocación flexible en videoconferencias, mientras que el ajuste de potencia Turbo X con IA optimiza rendimiento, ofrece sonido envolvente y aporta versatilidad para llamadas y presentaciones.
La estación de trabajo AI Cross-OS permite una colaboración fluida entre dispositivos y sistemas operativos, acelerando el intercambio de archivos y la continuidad de tareas. Para completar el conjunto, la protección ocular cuenta con certificación TÜV Rheinland y el chasis, fabricado en magnesio y titanio, combina ligereza, durabilidad y un estilo profesional para quienes trabajan en movilidad.
Honor MagicPad3: Productividad con IA en formato tablet
HONOR MagicPad3 llega con un grosor de solo 5,79 mm y 595 g de peso, colocándose entre las tablets más delgadas de su categoría. Integra una pantalla LCD de 13,3 pulgadas con frecuencia de actualización de 165 Hz, certificaciones TÜV Rheinland de baja emisión de luz azul y ausencia de parpadeos, además de atenuación dinámica para un confort visual superior.
La tablet monta un procesador de alto rendimiento acompañado por 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, suficiente para edición ligera, multitarea y consumo multimedia avanzado. Su batería de 12.450 mAh, junto con carga rápida de 66 W, permite trabajar y entretenerse durante todo el día con recargas ágiles cuando hace falta.
Con ocho altavoces y HONOR Spatial Audio, la MagicPad3 ofrece un sonido envolvente de corte cinematográfico. En productividad, destacan los atajos inteligentes basados en IA —AI Writing, AI Meeting y AI Handwriting— que agilizan redacción, reuniones y escritura a mano. Además, Cross-OS WorkStation habilita transferencias de archivos rápidas y flexibles entre diferentes sistemas operativos, clave para entornos híbridos en los que la colaboración es constante.
Precio, colores y disponibilidad
HONOR MagicBook Art 14 2025 se ofrece en Mocha Brown, Sunrise White y Emerald Green por 1.699€.
Por su parte, HONOR MagicPad3 llega en Grey y White, con un precio de partida de 695€.