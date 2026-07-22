Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: el apellido Ultra llega a los plegables

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Samsung ha decidido trasladar la denominación Ultra al terreno de los smartphones plegables. El resultado es el Galaxy Z Fold8 Ultra (a partir de 2.199€), un dispositivo que combina una pantalla interior de 8 pulgadas con el sistema fotográfico más avanzado de la nueva familia Galaxy Z.

Samsung ha reunido en el Galaxy Z Fold8 Ultra una cámara principal de 200 MP, carga de 45 W, hasta 16 GB de RAM y herramientas profesionales de vídeo, manteniendo un grosor sorprendentemente reducido.

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El apellido Ultra llega finalmente a los plegables Samsung

Samsung utiliza la denominación Ultra para identificar sus dispositivos más ambiciosos. Hasta ahora, este apellido estaba asociado principalmente a los Galaxy S, pero la compañía ha decidido trasladarlo a la familia plegable.

El Galaxy Z Fold8 Ultra se sitúa por encima del Galaxy Z Fold8 convencional. Mientras este último apuesta por un formato ligero y orientado al entretenimiento, el Ultra busca convertirse en una herramienta de productividad y creación de contenido.

La diferencia no se limita al tamaño de la pantalla. El modelo Ultra incorpora mejores cámaras, una batería más grande, carga más rápida y un sistema de refrigeración preparado para cargas de trabajo intensivas.

El planteamiento recuerda al de un smartphone, una tablet y una pequeña estación de trabajo reunidos en un mismo dispositivo. Samsung quiere que el usuario pueda capturar, editar y compartir contenido sin depender constantemente de un ordenador.

Una enorme pantalla interior de 8 pulgadas

Al abrir el Galaxy Z Fold8 Ultra aparece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas. Su resolución QXGA+ alcanza los 2.504 × 2.256 píxeles, con una densidad de 422 píxeles por pulgada.

El panel utiliza una tasa de refresco adaptativa que puede variar entre 1 y 120 Hz. Esto permite mantener una experiencia fluida al desplazarse, jugar o utilizar varias aplicaciones, reduciendo el consumo cuando la imagen permanece estática.

Las 8 pulgadas proporcionan un espacio de trabajo considerablemente mayor que el de un teléfono convencional. La pantalla puede mostrar documentos, herramientas de edición, videollamadas y aplicaciones en paralelo.

Samsung incorpora también Vision Booster para mejorar la legibilidad bajo una iluminación intensa. El sistema adapta la representación de la imagen para mantener los textos y controles visibles en exteriores.

La pantalla exterior de 6,5 pulgadas funciona como un móvil normal

Cuando está cerrado, el Galaxy Z Fold8 Ultra ofrece una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas. Su resolución es de 1.080 × 2.520 píxeles, con una densidad de 422 píxeles por pulgada.

La cubierta adopta unas proporciones mucho más cercanas a las de un smartphone tradicional. Esto permite escribir mensajes, navegar, consultar redes sociales o realizar llamadas sin abrir continuamente el dispositivo.

La frecuencia de actualización también puede variar entre 1 y 120 Hz. Samsung busca que la pantalla exterior no parezca un panel secundario limitado, sino un teléfono completo por sí mismo.

Vision Booster vuelve a estar presente para mejorar la visualización en exteriores. La cámara frontal queda integrada mediante un orificio en la parte superior del panel.

El Galaxy Z Fold más fino fabricado por Samsung

El Galaxy Z Fold8 Ultra mide solamente 4,1 mm de grosor cuando está desplegado. Samsung lo presenta como el Fold más fino que ha fabricado hasta el momento.

Sus dimensiones abierto son de 143,2 × 158,4 × 4,1 mm. El grosor anunciado no incluye el marco que rodea la pantalla principal, pero sigue siendo una cifra muy llamativa para un dispositivo plegable.

Al cerrarlo, el teléfono mide 72,8 × 158,4 × 8,9 mm. El grosor plegado por debajo de los 9 mm lo acerca mucho más a un smartphone convencional que las primeras generaciones Galaxy Fold.

La reducción de volumen facilita llevar el dispositivo en un bolsillo o utilizarlo durante periodos prolongados. También ayuda a compensar el gran tamaño de la pantalla interior.

Un peso de 215 gramos pese a su enorme pantalla

El dispositivo pesa 215 gramos. La cifra resulta contenida teniendo en cuenta que incorpora dos pantallas, una bisagra, cinco cámaras y una batería dividida entre las dos mitades.

Muchos smartphones premium tradicionales se aproximan o incluso superan los 220 gramos. Samsung consigue así que el Galaxy Z Fold8 Ultra no parezca necesariamente más pesado que un móvil de gran tamaño.

La relación entre pantalla y peso es uno de sus grandes argumentos. El usuario obtiene una superficie interior de 8 pulgadas sin tener que transportar una tablet independiente.

El equilibrio entre ambas mitades será especialmente importante. Una distribución correcta del peso puede mejorar la comodidad al leer, jugar o editar fotografías con el teléfono desplegado.

Flex Titanium refuerza el panel plegable

Samsung utiliza una nueva estructura denominada Flex Titanium, presentada hace unos días. La tecnología combina una película de aleación de titanio con una placa de titanio mejorada situada bajo la pantalla flexible.

Este sistema busca reforzar el soporte del panel y absorber mejor la presión y los pequeños impactos. La estructura conserva al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para soportar miles de aperturas y cierres.

Flex Titanium también pretende reducir la visibilidad del pliegue con el paso del tiempo. Samsung no afirma que desaparezca por completo, pero sí que debería evolucionar de forma más controlada.

La placa permite además reducir el grosor general del dispositivo. El titanio aporta resistencia sin exigir una estructura interna excesivamente voluminosa.

Una bisagra diseñada para abrirse con mayor suavidad

El funcionamiento de un plegable depende tanto del panel como de la bisagra. Samsung ha reajustado el mecanismo, la tensión de la pantalla y la fuerza magnética que mantiene cerrado el teléfono.

La compañía promete una apertura más fluida, ligera y natural. El usuario no debería sentir que está forzando el dispositivo cada vez que quiere acceder a la pantalla interior.

Una bisagra bien equilibrada también permite mantener el teléfono en diferentes ángulos. Esto puede resultar útil para videollamadas, fotografías manos libres o reproducción de contenido.

El mecanismo debe distribuir la presión uniformemente sobre la zona plegable. Una apertura más controlada puede reducir el estrés localizado y mejorar la durabilidad a largo plazo.

Una cámara principal de 200 MP heredada del universo Ultra

La cámara principal utiliza un sensor de 200 MP con apertura f/1.7, estabilización óptica y enfoque Quad Pixel. Los píxeles tienen un tamaño de 0,6 μm y el campo de visión es de 85 grados.

La elevada resolución permite capturar una gran cantidad de detalle. También facilita realizar recortes o aplicar un zoom de calidad óptica 2x mediante la zona central del sensor.

Samsung incorpora HDR directamente en el modo de 200 MP. Esta mejora busca ampliar el rango dinámico incluso cuando se utiliza la resolución máxima, conservando más información en luces y sombras.

El sensor puede combinar varios píxeles para mejorar la captura en condiciones de poca luz. El procesamiento dependerá además de ProVisual Engine y de las capacidades del nuevo procesador Snapdragon.

Una cámara ultra gran angular de 50 MP con fotografía macro

La segunda cámara trasera utiliza un sensor de 50 MP con apertura f/1.9. Incluye enfoque Quad Pixel, píxeles de 0,7 μm y un campo de visión de 120 grados.

El ultra gran angular está pensado para paisajes, arquitectura, interiores y fotografías de grupo. Su elevada resolución debería reducir la diferencia de detalle respecto a la cámara principal.

El enfoque automático permite utilizar esta cámara para fotografía macro. El usuario puede acercarse a objetos pequeños y capturar primeros planos sin incorporar un sensor macro independiente.

Esta versatilidad convierte al ultra gran angular en algo más que una cámara secundaria. Puede utilizarse tanto para ampliar la escena como para fotografiar detalles a corta distancia.

Teleobjetivo 3x para completar el sistema fotográfico

El sistema trasero se completa con un teleobjetivo de 10 MP. La lente ofrece apertura f/2.4, enfoque por detección de fase y estabilización óptica.

El zoom óptico alcanza los 3 aumentos. Esta distancia focal resulta útil para retratos, detalles arquitectónicos y escenas en las que no es posible acercarse físicamente.

La presencia de un teleobjetivo diferencia claramente al Fold8 Ultra del Fold8 convencional. El modelo estándar depende del recorte del sensor principal para acercar la imagen.

La estabilización óptica ayuda a compensar los movimientos de la mano. Esto resulta especialmente importante en una lente telefoto, donde las pequeñas vibraciones se perciben con mayor intensidad.

Nightography mejora las fotografías y vídeos nocturnos

Samsung renueva su sistema Nightography para obtener imágenes más luminosas y definidas. El procesamiento intenta reducir ruido, conservar texturas y controlar las fuentes de luz intensa.

Las mejoras se aplican tanto a fotografías como a vídeos. Esto puede resultar útil en conciertos, calles iluminadas por la noche o interiores con luz ambiental reducida.

El procesador analiza diferentes fotogramas y combina la información disponible. El resultado dependerá de la cámara utilizada, el movimiento de la escena y la estabilidad del dispositivo.

La gran pantalla interior ofrece además una ventaja al revisar el material capturado. Las fotografías pueden examinarse y editarse con mayor precisión inmediatamente después de tomarlas.

Grabación de vídeo 8K con el nuevo códec APV

El Galaxy Z Fold8 Ultra puede grabar vídeo con resolución 8K. Samsung acompaña esta capacidad con el nuevo códec APV, orientado a flujos de edición y producción más avanzados.

APV busca conservar una mayor cantidad de información durante la grabación. Esto proporciona más margen para ajustar el color, el contraste o la exposición durante la edición posterior.

La grabación 8K está pensada principalmente para creadores que necesitan flexibilidad. Los archivos ocuparán mucho más espacio que un vídeo convencional, por lo que las versiones de 512 GB o 1 TB pueden resultar especialmente útiles.

El teléfono permite capturar y comenzar a editar el material sin cambiar de dispositivo. La pantalla de 8 pulgadas proporciona un espacio considerable para revisar secuencias y realizar ajustes.

Cine LUT lleva el ajuste cinematográfico al teléfono

Cine LUT incorpora perfiles de color y tono directamente en el dispositivo. Estas tablas permiten aplicar un aspecto visual concreto a las grabaciones sin depender exclusivamente de un ordenador.

Los creadores pueden experimentar con estilos cinematográficos, contrastes y representaciones de color. La función intenta simplificar procesos que normalmente requieren programas profesionales.

El objetivo no es sustituir por completo una estación de edición, sino acelerar el flujo creativo. El usuario puede grabar, revisar y preparar una versión preliminar desde el propio Fold8 Ultra.

La pantalla grande facilita comparar el material original con el resultado procesado. También permite mantener controles y vista previa visibles simultáneamente.

Dos cámaras frontales de 10 MP

La pantalla exterior incorpora una cámara selfie de 10 MP con apertura f/2.2. Sus píxeles miden 1,12 μm y ofrece un campo de visión de 85 grados.

En el panel interior encontramos otra cámara de 10 MP. Mantiene la apertura f/2.2 y amplía el campo de visión hasta los 100 grados, facilitando las videollamadas grupales.

El usuario puede iniciar una videollamada tanto con el teléfono abierto como cerrado. El sistema adapta la interfaz a la pantalla que se esté utilizando.

También es posible recurrir a las cámaras traseras y utilizar la pantalla exterior como visor. De esta forma, se pueden conseguir selfies con la calidad del sensor principal de 200 MP.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy como motor

Samsung equipa el Fold8 Ultra con el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Se trata de una versión optimizada para los dispositivos premium de la compañía.

El procesador debe gestionar multitarea, edición de vídeo 8K, inteligencia artificial y videojuegos exigentes. También se encarga del procesamiento de las imágenes capturadas por la cámara de 200 MP.

La potencia resulta imprescindible para aprovechar una pantalla interior de 8 pulgadas. El dispositivo puede mantener varias aplicaciones abiertas y mostrar herramientas en paralelo.

La eficiencia energética será igualmente importante. El chip debe equilibrar rendimiento y consumo para evitar que las tareas intensivas agoten rápidamente la batería.

Una refrigeración de grafito ampliada

Samsung incorpora una estructura de refrigeración de grafito de mayor tamaño. El material ayuda a repartir el calor generado por el procesador y otros componentes.

Una disipación eficaz permite mantener el rendimiento durante periodos más largos. Sin ella, el sistema tendría que reducir la velocidad para proteger el hardware frente a temperaturas elevadas.

La refrigeración resulta especialmente relevante durante la edición, los juegos y la grabación 8K. Estas tareas pueden mantener el procesador funcionando a alta carga durante varios minutos.

El diseño extremadamente fino complica la gestión térmica. Samsung ha tenido que ampliar la superficie conductora sin aumentar notablemente el grosor del dispositivo.

Hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento

El Galaxy Z Fold8 Ultra estará disponible en tres configuraciones. Las versiones de 256 y 512 GB incluyen 12 GB de RAM, mientras que el modelo de 1 TB aumenta la memoria hasta 16 GB.

Los 12 GB resultan suficientes para la mayoría de tareas de multitarea. Los 16 GB se dirigen a quienes utilizan aplicaciones pesadas, edición avanzada o numerosos procesos simultáneos.

El almacenamiento de 1 TB encaja con las capacidades de vídeo 8K. Las grabaciones de alta resolución y los proyectos creativos pueden consumir rápidamente cientos de gigabytes.

El espacio realmente disponible será inferior debido al sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas. Algunas configuraciones podrían no comercializarse en todos los mercados.

Una batería de 5.000 mAh dividida entre las dos mitades

El dispositivo incorpora una batería típica de 5.000 mAh. La capacidad nominal es de 4.854 mAh, una diferencia habitual frente al valor utilizado comercialmente.

La batería se divide en dos celdas para aprovechar el interior de ambas mitades. Esta distribución también ayuda a equilibrar el peso cuando el teléfono está desplegado.

Samsung promete autonomía suficiente para trabajar, crear contenido y entretenerse durante toda la jornada. La duración real dependerá del brillo, la cobertura y el uso de la pantalla interior.

Las tareas de edición, los juegos y la grabación 8K aumentarán considerablemente el consumo. El refresco adaptativo y la eficiencia del procesador deberían ayudar durante un uso menos exigente.

Carga rápida de 45 W con arquitectura de doble vía

El Fold8 Ultra admite carga por cable de hasta 45 W. Samsung utiliza una arquitectura de doble vía para distribuir la energía de manera más eficiente entre las celdas.

Según las pruebas internas, el teléfono puede recuperar aproximadamente un 67% de batería en unos 30 minutos. Para ello necesita un adaptador de 45 W y un cable USB-C de 3 A.

La carga es compatible con QC 2.0 y AFC. La potencia disminuirá progresivamente conforme la batería se acerque al nivel máximo.

Carga inalámbrica de 20 W y PowerShare

La carga inalámbrica alcanza una potencia máxima de 20 W mediante una base compatible. Esta cifra supera la ofrecida por los otros modelos de la nueva familia Galaxy Z.

Samsung mantiene además Wireless PowerShare. El Fold8 Ultra puede compartir energía con auriculares, relojes y dispositivos compatibles con el estándar Qi.

PowerShare está pensado para pequeñas recargas de emergencia. No es tan eficiente como utilizar un cargador independiente y consume parte de la batería del teléfono.

Las fundas gruesas o determinados accesorios pueden interferir con la transferencia. También será necesario colocar correctamente ambos dispositivos para iniciar la carga.

Android 17 y One UI 9 aprovechan la pantalla plegable

El Galaxy Z Fold8 Ultra llega con Android 17 y One UI 9. La interfaz está adaptada para utilizar varias aplicaciones, ventanas flotantes y vistas divididas.

La pantalla interior permite arrastrar contenido entre aplicaciones. Por ejemplo, se puede mover una fotografía a un documento o trasladar un archivo directamente a una conversación.

One UI 9 incorpora un panel de Actividad del asistente de IA. Este apartado permite revisar las automatizaciones ejecutadas y acceder al agente responsable.

El sistema también añade Garantía y cuidado. Desde este centro pueden consultarse diagnósticos, cobertura, solicitudes de reparación y asistencia remota.

Galaxy AI quiere convertir información en acciones

Now Brief reúne información personalizada relacionada con las rutinas, las citas y los intereses del usuario. También puede mostrar recomendaciones sobre seguridad y privacidad.

Now Nudge analiza cuándo una conversación está convirtiéndose en un plan. El sistema puede sugerir revisar la agenda, guardar una ubicación o encontrar un establecimiento.

La pantalla interior permite mantener la conversación y la acción recomendada visibles al mismo tiempo. Esta disposición reduce los cambios constantes entre aplicaciones.

El usuario sigue decidiendo si quiere ejecutar cada sugerencia. Las automatizaciones pueden revisarse posteriormente desde el panel de actividad de One UI 9.

Gemini funciona con más de 40 aplicaciones y servicios

Gemini Intelligence puede utilizar texto, imágenes y contenido visible en pantalla como contexto. El usuario describe el resultado deseado sin tener que explicar manualmente todos los pasos.

La automatización es compatible con más de 40 aplicaciones y servicios. Entre los ejemplos se encuentran buscar entradas, localizar un restaurante y completar una reserva.

La gran pantalla convierte al Fold8 Ultra en un formato especialmente adecuado para estos flujos conectados. El resultado puede mostrarse junto a la aplicación de origen.

La disponibilidad dependerá de cada región, idioma y servicio. Algunas acciones también exigirán iniciar sesión o conceder permisos específicos.

Gemini Notebook reúne documentos, imágenes y grabaciones

Gemini Notebook funciona como un espacio permanente para organizar información. El usuario puede reunir notas, documentos, fotografías, grabaciones y otros archivos alrededor de un proyecto.

La inteligencia artificial puede transformar esos elementos en informes, infografías, resúmenes de audio y recapitulaciones de reuniones. También genera documentos y resúmenes visuales.

La vista dividida permite arrastrar y soltar elementos directamente en Notebook. Esta interacción aprovecha mejor la pantalla de 8 pulgadas que una interfaz tradicional de smartphone.

La herramienta puede utilizarse en proyectos profesionales, académicos o personales. El contenido se mantiene organizado y disponible para seguir trabajando posteriormente.

Samsung Knox protege la inteligencia artificial

Samsung Knox ofrece protección desde el hardware hasta las aplicaciones. El sistema utiliza diferentes capas para mantener aislada la información sensible.

Personal Data Engine procesa datos contextuales que permiten personalizar las funciones de IA. Knox Enhanced Encrypted Protection crea entornos cifrados específicos para proteger esos datos.

Knox Vault añade una capa física resistente a manipulaciones. La información más delicada permanece separada del sistema operativo principal.

El dispositivo incluye además Auto Blocker, Theft Protection, Private Sharing y Secure Wi-Fi. Estas herramientas protegen frente a aplicaciones sospechosas, robos y redes poco seguras.

Alertas para detectar posibles riesgos de privacidad

One UI 9 incorpora alertas de privacidad mejoradas. El sistema puede avisar cuando una aplicación intenta acceder innecesariamente a permisos o recursos en segundo plano.

Los ajustes de Inteligencia avanzada permiten controlar cómo se procesan los datos. Dependiendo de la función, el usuario puede limitar el uso de la nube o desactivar determinadas capacidades.

Samsung intenta que las acciones de la IA sean transparentes y revisables. Cuanto mayor sea la autonomía de los asistentes, más importante será conocer qué han hecho.

Knox Matrix amplía la protección al ecosistema de dispositivos conectados. El móvil puede colaborar con otros productos Galaxy para detectar comportamientos anómalos.

Resistencia IP48 frente al agua y partículas

El Galaxy Z Fold8 Ultra cuenta con certificación IP48. La protección frente a partículas sólidas es limitada, mientras que la resistencia al agua ha sido probada en laboratorio.

Samsung indica que el teléfono puede soportar hasta 30 minutos a 1,5 metros de profundidad en agua dulce. Esto ofrece protección frente a lluvia y accidentes puntuales.

No está recomendado para utilizarse en la playa o la piscina. La arena, el agua salada y el cloro pueden dañar la bisagra o afectar a las juntas.

La resistencia no es permanente y puede disminuir por el desgaste. Después de mojarlo, conviene retirar los residuos y secar correctamente el dispositivo.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 y conectividad 5G

El apartado de conectividad incluye redes 5G y LTE. La velocidad real dependerá del operador, la cobertura y las condiciones del servidor utilizado.

El Fold8 Ultra es compatible con Wi-Fi 7. Para aprovechar sus ventajas será necesario utilizar un router y una red preparados para esta generación.

Bluetooth 6.0 completa el conjunto de conexiones inalámbricas. El teléfono puede enlazarse con relojes, auriculares, mandos y otros accesorios.

Galaxy AI también puede conectarse con Galaxy Watch Ultra2, la serie Galaxy Watch9 y futuras gafas inteligentes. La asistencia puede trasladarse entre dispositivos según el contexto.

Smart Switch y Quick Share facilitan abandonar un iPhone

Smart Switch permite escanear un código QR en el dispositivo anterior e iniciar una transferencia inalámbrica. El usuario no necesita instalar aplicaciones adicionales en algunos escenarios.

La herramienta puede trasladar fotografías, llamadas, contraseñas, claves de acceso, ajustes de accesibilidad y datos de eSIM. La compatibilidad exacta depende de las versiones y del operador.

Quick Share también podrá compartir archivos con dispositivos Apple compatibles. Samsung anuncia transferencias en ambas direcciones mediante la integración con AirDrop.

Esta compatibilidad está sujeta a versiones concretas de software y servicios de Google Play. También requiere que los dispositivos se encuentren dentro del alcance de Bluetooth.

Colores, disponibilidad y precio

El Galaxy Z Fold8 Ultra estará disponible en Grafito, Crema y Violeta nocturno. Samsung ofrecerá además el acabado Verde nocturno exclusivamente en su tienda online.

El periodo de reserva comienza en mercados seleccionados junto al resto de la familia Galaxy Z8. La documentación no incluye un precio específico para España.

Los compradores recibirán seis meses de Google AI Pro con 5 TB de almacenamiento. Samsung valora la suscripción en 19,99 dólares mensuales, aproximadamente 17 euros.

Samsung Care+ ofrecerá cobertura frente a daños accidentales y, según el plan, robo o pérdida. Los clientes que contraten un plan mensual en Samsung.com podrán obtener los tres primeros meses sin coste.

Los precios del Galaxy Z Fold8 Ultra son los siguientes:

12 GB RAM / 256 GB almacenamiento: 2.199€

12 GB RAM / 512 GB almacenamiento: 2.399€

16 GB RAM / 1 TB almacenamiento: 2.799€

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Tabla de especificaciones del Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Característica Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 8 pulgadas, resolución QXGA+ de 2.504 × 2.256 píxeles, 422 ppp, tasa adaptativa de 1-120 Hz y Vision Booster Pantalla exterior Dynamic AMOLED 2X de 6,5 pulgadas, resolución FHD+ de 1.080 × 2.520 píxeles, 422 ppp, tasa adaptativa de 1-120 Hz y Vision Booster Procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Memoria RAM 12 GB en las versiones de 256 y 512 GB; 16 GB en la versión de 1 TB Almacenamiento 256 GB, 512 GB o 1 TB Cámara principal 200 MP, f/1.7, Quad Pixel AF, OIS, píxeles de 0,6 μm, campo de visión de 85° y zoom de calidad óptica 2x Cámara ultra gran angular 50 MP, f/1.9, Quad Pixel AF, píxeles de 0,7 μm, campo de visión de 120° y fotografía macro Teleobjetivo 10 MP, f/2.4, PDAF, OIS, píxeles de 1,0 μm y zoom óptico 3x Cámara exterior 10 MP, f/2.2, píxeles de 1,12 μm y campo de visión de 85° Cámara interior 10 MP, f/2.2, píxeles de 1,12 μm y campo de visión de 100° Vídeo Grabación 8K, códec APV, Cine LUT y Nightography Batería 5.000 mAh típicos, sistema de doble batería; capacidad nominal de 4.854 mAh Carga por cable 45 W con arquitectura de doble vía; hasta aproximadamente un 67% en 30 minutos bajo condiciones de laboratorio Carga inalámbrica 20 W y Wireless PowerShare Dimensiones desplegado 143,2 × 158,4 × 4,1 mm Dimensiones plegado 72,8 × 158,4 × 8,9 mm Peso 215 gramos Resistencia Certificación IP48 Sistema operativo Android 17 con One UI 9 Conectividad 5G, LTE, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0 Colores Grafito, Crema, Violeta nocturno y Verde nocturno, este último exclusivo de Samsung.com Inteligencia artificial Galaxy AI, Now Brief, Now Nudge, Gemini Intelligence, Gemini Notebook y panel de Actividad del asistente de IA Seguridad Samsung Knox, Knox Vault, KEEP, Personal Data Engine, Knox Matrix y alertas de privacidad