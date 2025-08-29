Huawei se convierte en el mayor proveedor global de smartwatches en 2025

El panorama mundial de los relojes inteligentes ha dado un giro histórico: Huawei ha superado por primera vez a Apple en cuota de envíos durante el segundo trimestre de 2025.

Según el informe más reciente de Counterpoint Research, la firma china ha alcanzado un crecimiento interanual del 52 %, convirtiéndose en el fabricante con mayor avance dentro del top 10 de marcas de smartwatches.

💰 ¡Top chollos chech! Smartphones, auriculares y smartwatches con descuentazos [ Saber más ]

Huawei alcanza el primer puesto con un 21% de cuota

La compañía se coloca en el primer lugar del ranking con un 21 % de participación en los envíos globales, un dato que la sitúa por delante de Apple y la consolida como líder del mercado. Este éxito se debe principalmente a la fuerte demanda en China, junto con una estrategia de expansión progresiva en regiones como Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico.

De acuerdo con Anshika Jain, analista sénior de Counterpoint, el liderazgo de Huawei está respaldado por:

– Un portafolio diverso de productos.

– Gran fuerza en el mercado doméstico.

– Precios competitivos en segmentos que van de la gama media al nivel premium.

Además, la empresa ha sabido atraer a consumidores con relojes innovadores y funciones de software avanzadas, que refuerzan su atractivo frente a la competencia.

Concentración del mercado y rango de precios

El estudio revela que la mayor parte de los envíos de Huawei se concentran en China y se ubican en la franja de 100 a 400 dólares. No obstante, la marca está acelerando su expansión en mercados internacionales para aumentar su base global de usuarios y consolidar su nuevo liderazgo.

Apple, hasta ahora líder indiscutible, ha descendido al segundo puesto con una cuota de mercado del 17 %, lo que supone una caída del 3 % interanual. La compañía sigue dominando el segmento de smartwatches avanzados, en gran parte gracias a la solidez de su ecosistema iOS, aunque la presión de Huawei comienza a hacerse notar.

El tercer lugar lo ocupa Xiaomi, que ha registrado un crecimiento interanual del 38 % en envíos. Este impulso confirma la consolidación de la marca como uno de los grandes actores en el mercado de wearables, especialmente en gamas accesibles y equilibradas en relación calidad-precio.

Otra marca que ha tenido un rendimiento notable es Imoo, especializada en wearables para niños. Su línea de productos se ha ganado gran popularidad, lo que le ha permitido experimentar un crecimiento significativo dentro de este nicho específico.

Por su parte, Samsung ha registrado una caída del 3 % en sus envíos interanuales, lo que la ha relegado a la quinta posición del ranking. No obstante, se espera que en el tercer trimestre del año la firma surcoreana recupere terreno gracias a nuevos lanzamientos de su gama Galaxy Watch.

El mercado global de smartwatches en transformación

El informe de Counterpoint refleja un mercado en plena reconfiguración, donde Huawei ha logrado un hito histórico al superar a Apple en el terreno de los relojes inteligentes. Con un crecimiento sostenido en China y una clara estrategia de expansión internacional, la compañía se perfila como un actor dominante, mientras que Apple, Xiaomi y Samsung buscan reforzar sus posiciones en un entorno cada vez más competitivo.