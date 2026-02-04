iOS 26.2.1 está causando problemas en el iPhone: Por qué deberías esperar

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La semana pasada, Apple lanzó públicamente iOS 26.2.1, una actualización menor de su sistema operativo móvil que, en teoría, debía centrarse en corregir errores y añadir compatibilidad con nuevos dispositivos.

Sin embargo, cada vez más usuarios están alertando de problemas importantes tras instalarla, lo que ha generado dudas sobre si conviene actualizar de inmediato.

Una actualización pensada para mejorar… que está dando problemas

iOS 26.2.1 llegó con el objetivo principal de añadir soporte para los nuevos AirTag 2 y solucionar fallos detectados en versiones anteriores. No obstante, para un número significativo de usuarios, la actualización parece haber provocado justo lo contrario: errores de funcionamiento, pérdida de estabilidad y un rendimiento irregular.

Los problemas reportados no se limitan a un área concreta del sistema, sino que afectan a múltiples funciones básicas del iPhone, desde aplicaciones hasta la gestión del almacenamiento o la autonomía.

Principales fallos detectados tras instalar iOS 26.2.1

Según recoge el medio especializado Mac Observer, en distintos foros y comunidades de usuarios se repite una lista bastante clara de quejas comunes. Entre los errores más mencionados destacan los siguientes:

Pérdida de lugares guardados y favoritos en Apple Maps

Fallos de autenticación con Face ID en aplicaciones de terceros

Centro de control y automatizaciones de HomeKit que no responden correctamente

Información de almacenamiento inconsistente, con subidas o bajadas repentinas

Cierres inesperados de aplicaciones

Reinicios aleatorios del iPhone

Rendimiento más lento o inestable

Mayor consumo de batería de lo habitual

Este conjunto de problemas sugiere que el fallo no es puntual ni aislado, sino que afecta a distintas capas del sistema operativo.

Quejas también en los foros oficiales de Apple y Reddit

En los foros oficiales de soporte de Apple se pueden encontrar varios hilos en los que los usuarios describen problemas de conectividad, bloqueos del sistema y comportamientos erráticos tras la actualización.

En Reddit, en uno de los hilos más comentados, un usuario afirma que la actualización “se siente más como un experimento con usuarios que como un sistema operativo estable”, y reconoce arrepentirse de haber instalado la nueva versión.

Aunque estos hilos no acumulan cifras masivas de participantes, el tono general refleja una frustración creciente entre quienes están experimentando fallos tras actualizar.

No está claro cuán extendido es el problema

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre el alcance real de estos errores. Muchos hilos en el soporte de Apple han sido cerrados o agrupados dentro de incidencias generales de iOS 26, lo que dificulta saber cuántos usuarios están realmente afectados.

Aun así, la coincidencia de síntomas en distintas plataformas y comunidades apunta a que los problemas existen, aunque puedan no afectar a todos los dispositivos por igual.

Por qué quizá conviene esperar antes de actualizar

Si todavía no has instalado iOS 26.2.1, varios expertos recomiendan prudencia. El principal motivo es que Apple no permite volver a una versión anterior del sistema una vez actualizas, por lo que, si aparecen fallos graves, no hay marcha atrás.

En especial, quienes dependen de su iPhone para trabajo o tareas críticas podrían preferir esperar a una versión más estable antes de dar el salto.

iOS 26.3 podría solucionar estos errores

iOS 26.3 debería llegar próximamente. Actualmente, esta versión se encuentra en fase beta pública, un periodo que suele durar apenas un par de semanas antes del lanzamiento definitivo.

Si Apple sigue su calendario habitual, iOS 26.3 podría corregir los problemas detectados en iOS 26.2.1 y devolver la estabilidad al sistema, convirtiéndose en una opción más segura para actualizar.