iOS 26.3 soluciona un exploit real usado por hackers y trae novedades

Apple ha desplegado una nueva ronda de actualizaciones de software que no solo introduce pequeños ajustes funcionales, sino que refuerza de forma notable la seguridad de sus dispositivos.

La compañía ha publicado iOS 26.3, junto con iPadOS 26.3, macOS Tahoe 26.3 y las versiones correspondientes de watchOS, tvOS y visionOS.

Aunque estas versiones incluyen algunas novedades, el foco principal vuelve a estar en la seguridad y la estabilidad del sistema.

Más de 30 vulnerabilidades corregidas en iPhone y iPad

Uno de los aspectos más relevantes de iOS 26.3 es la corrección de más de 30 fallos de seguridad que afectaban tanto a iPhone como a iPad.

Apple señala que la mayoría de estas vulnerabilidades no habrían sido explotadas activamente, pero hay una excepción importante: la compañía advierte de que uno de los errores podría haber sido utilizado en un ataque real.

La vulnerabilidad que sí habría sido explotada

Según Apple, los atacantes podrían haber aprovechado un fallo mediante un “ataque sofisticado dirigido a individuos específicos” en versiones anteriores a iOS 26.

El problema residía en un error de gestión de memoria que, en determinadas circunstancias, permitía a un atacante:

Ejecutar código propio

Tomar control parcial del sistema

Encadenar exploits previos

Es decir, no se trataba de una brecha aislada, sino de un fallo que podía potenciar ataques ya iniciados mediante apps maliciosas, webs comprometidas u otras vulnerabilidades menores.

Cómo funcionaba el exploit

El fallo afectaba potencialmente a todos los iPhone y iPad compatibles.

En términos técnicos, el error permitía que la memoria del sistema pudiera corromperse tras una intrusión previa. Esto abría la puerta a que un atacante ejecutara código arbitrario dentro de un dispositivo ya comprometido.

Apple ha solucionado el problema mejorando la gestión de memoria, evitando que se produzcan estados corruptos que puedan ser explotados.

Además del bug más crítico, Apple ha corregido vulnerabilidades en múltiples componentes del sistema. Este patrón es habitual en Apple antes del inicio de un nuevo ciclo beta: limpiar la base del sistema antes de introducir nuevas funciones experimentales.

iOS 26.4 beta ya tiene fecha aproximada

Todo apunta a que Apple iniciará el ciclo de pruebas de iOS 26.4 beta durante la semana del 23 de febrero, según previsiones del analista Mark Gurman.

Este calendario encaja con la estrategia habitual de la compañía: actualizaciones intermedias centradas en estabilidad antes de una beta con novedades más visibles.

iOS 26.3 introduce menos funciones que versiones anteriores

A diferencia de iOS 26.1 e iOS 26.2, esta versión llega con un número reducido de nuevas características.

Apple ha optado por un enfoque más conservador, priorizando:

✔ Seguridad

✔ Privacidad

✔ Compatibilidad regulatoria

✔ Mejoras técnicas internas

Transferencia de datos entre iPhone y Android

La novedad más visible es una colaboración entre Apple y Google para facilitar la migración entre ecosistemas.

Ahora aparece un nuevo ajuste en Configuración llamado “Transferir a Android”, que permite mover datos esenciales:

Fotos

Contactos

Mensajes

Notas

Aplicaciones

Contraseñas

Cuentas de correo

Grabaciones de voz

WhatsApp

Apple deja abierta la puerta a futuras ampliaciones, como:

Datos de salud

Dispositivos Bluetooth vinculados

Nueva opción de privacidad en modelos con módem 5G propio

Los iPhone equipados con módem celular diseñado por Apple, como el iPhone 16e o el iPhone Air, incorporan un nuevo ajuste de privacidad. Esta opción permite ocultar la ubicación exacta cuando se utiliza un operador compatible.

Se trata de una mejora alineada con la creciente presión regulatoria en materia de privacidad y localización.

Mejoras técnicas para accesorios y desarrolladores

Apple también ha introducido cambios relevantes a nivel de ecosistema:

Emparejamiento más fluido para auriculares de terceros

Nuevas capacidades NFC para apps

Posible expansión de pagos digitales dentro de apps bancarias

Estas mejoras refuerzan la apertura progresiva del sistema sin alterar la experiencia principal del usuario.

Más interoperabilidad en Europa gracias al Digital Markets Act

Una de las áreas donde iOS 26.3 sí introduce cambios significativos es Europa. Apple amplía funciones tipo:

AirDrop

AirPlay

Continuity Camera

Ahora también disponibles para dispositivos no Apple, siempre que haya un iPhone cerca.

Estas características están limitadas a usuarios en Europa y cuentas de Apple europeas, y responden directamente al cumplimiento del Digital Markets Act (DMA).