Apple Intelligence llegará a China con iOS 27.3 tras dos años

Apple Intelligence podría estar a punto de superar una de sus grandes asignaturas pendientes. Tras más de dos años de retrasos regulatorios, Apple prepara su llegada a China para diciembre de 2026, previsiblemente de la mano de iOS 27.3.

Es una noticia importante para la compañía, aunque el estreno estaría lejos de incluir todas las funciones que los usuarios pueden disfrutar en otros mercados.

Según la información publicada por MacRumors, a partir de datos de Bloomberg, los iPhone chinos recibirían inicialmente algunas herramientas de inteligencia artificial, entre ellas funciones básicas relacionadas con la edición de fotografías. Sin embargo, Siri AI, Image Playground y la nueva generación de Genmoji quedarían fuera, y las herramientas de generación de texto tendrían limitaciones.

La situación tiene un curioso paralelismo con la Unión Europea. Aquí ya contamos con numerosas prestaciones de Apple Intelligence, pero la nueva Siri AI sigue sin estar disponible en el iPhone y el iPad, y Apple no ha comunicado una fecha para desbloquearla. Dos mercados enormes, dos obstáculos normativos diferentes y una misma consecuencia: los usuarios no reciben toda la experiencia de inteligencia artificial que Apple presentó.

China se prepara para recibir Apple Intelligence con iOS 27.3

Apple presentó las primeras funciones de Apple Intelligence con iOS 18.1 en 2024. Desde entonces, el despliegue internacional ha ido avanzando, pero China continental permanecía al margen por los requisitos impuestos a los sistemas de inteligencia artificial generativa. Ahora, varias aprobaciones regulatorias parecen haber despejado buena parte del camino.

El último paso, según la información recogida por el South China Morning Post, habría sido la concesión de permisos de acceso a la red por parte del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino. Estos permitirían incorporar modelos de Alibaba, como Qwen y Tongyi Wanxiang, a dispositivos como el iPhone Duo, los iPhone 18 Pro y modelos anteriores compatibles.

En julio de 2026, Apple ya había conseguido una aprobación preliminar para sus servicios de IA, pero eso no equivalía a una autorización completa para ponerlos a disposición del público. Los nuevos permisos serían una pieza más del proceso. El objetivo que manejan las informaciones es diciembre, con iOS 27.3, aunque Apple todavía no ha anunciado oficialmente esa fecha.

Para la compañía, sería un movimiento especialmente valioso en un mercado donde fabricantes como Huawei, Xiaomi y otros competidores locales llevan tiempo integrando asistentes, edición inteligente y generación de contenidos en sus teléfonos. Llegar tarde a estas funciones no afecta solo a la ficha técnica: también influye en cómo perciben los compradores el atractivo de un móvil de gama alta.

Un estreno recortado: sin Siri AI, Image Playground ni los nuevos Genmoji

Quien espere encontrar en China exactamente las mismas prestaciones de Apple Intelligence que en Estados Unidos probablemente se lleve una decepción. El despliegue previsto para diciembre empezaría con un conjunto reducido de funciones, con herramientas más sencillas, como determinadas capacidades de edición fotográfica.

En cambio, la nueva Siri AI no formaría parte de ese primer lanzamiento. Tampoco estarían disponibles Image Playground ni la versión más reciente de Genmoji, mientras que las funciones capaces de generar o transformar textos estarían sujetas a restricciones adicionales. Por tanto, no se trata de una llegada completa de la plataforma, sino de una primera fase adaptada al mercado chino.

Conviene recordar que Apple Intelligence no es lo mismo que Siri AI. La primera expresión agrupa múltiples herramientas de inteligencia artificial repartidas por el sistema y las aplicaciones; Siri AI es la nueva generación del asistente de voz, capaz de comprender mejor las peticiones, el contexto y lo que ocurre en el dispositivo. Que una parte de Apple Intelligence se active no implica que todas sus funciones estén disponibles.

Esta distinción también ayuda a entender las diferencias entre países. Una misma versión de iOS puede incluir el software necesario para ciertas capacidades, pero no ofrecerlas en todas las regiones por igual. Para el usuario, el resultado es una experiencia que depende tanto del lugar donde se utiliza el iPhone como del modelo que ha comprado.

Alibaba y Baidu: los socios que necesita Apple para operar en China

El principal obstáculo para Apple no ha sido únicamente técnico. China mantiene normas específicas sobre el uso y la distribución de servicios de IA generativa, y los modelos extranjeros no pueden desplegarse allí sin cumplir las exigencias locales. Esto ha obligado a la compañía a adaptar su estrategia y apoyarse en empresas chinas.

Alibaba es uno de esos socios, con tecnologías como Qwen y Tongyi Wanxiang, mientras que Baidu también participa en el desarrollo de funciones destinadas al mercado chino. Las autoridades ya registraron servicios vinculados a Apple Intelligence durante el verano, según informó entonces Reuters.

Además de dar luz verde a los servicios iniciales, el marco regulatorio chino contempla supervisión de las actualizaciones posteriores de los modelos. Esto significa que la evolución de Apple Intelligence en ese país podría depender de nuevas autorizaciones, incluso después de su estreno comercial.

No es la primera vez que la adaptación al mercado chino plantea interrogantes. En Teknófilo ya explicamos las restricciones sobre las respuestas que podría ofrecer la versión china de Apple Intelligence. Ahora la cuestión es hasta qué punto Apple logrará ofrecer una experiencia competitiva manteniendo las condiciones exigidas por los reguladores.

En la Unión Europea seguimos sin Siri AI en el iPhone y el iPad

Mientras China parece acercarse a la llegada de la primera versión de Apple Intelligence, en España y el resto de la Unión Europea tenemos nuestro propio problema pendiente: Siri AI no está disponible en iOS 27 ni en iPadOS 27. La diferencia fundamental es que otras prestaciones de Apple Intelligence sí están presentes en Europa, de modo que no se puede hablar de un bloqueo general de toda la plataforma.

Apple confirmó en junio que el lanzamiento de Siri AI en el iPhone y el iPad europeos quedaba aplazado por las dificultades para ajustarse a la Ley de Mercados Digitales (DMA). La compañía afirma haber propuesto diferentes fórmulas para permitir el funcionamiento de asistentes alternativos sin comprometer la privacidad y la seguridad, pero sostiene que los reguladores no han aceptado sus propuestas.

La situación afecta también a watchOS 27, porque Siri AI en el Apple Watch depende de un iPhone enlazado que disponga de esa capacidad. En cambio, Apple ha confirmado que Siri AI sí puede utilizarse en la Unión Europea en macOS 27 y visionOS 27, siempre que se cumplan los requisitos de dispositivo e idioma. Es una distinción importante, ya que el bloqueo no se extiende por igual a todo el ecosistema.

Entre las funciones que se pierden en el iPhone europeo están la nueva aplicación para retomar conversaciones con Siri, la experiencia de inteligencia visual ampliada y el modo Siri integrado en la cámara, además de otras funciones avanzadas del asistente. Apple reconoce expresamente que no dispone de una fecha prevista para llevarlas a iOS y iPadOS dentro de la UE.

En nuestro artículo sobre el lanzamiento de iOS 27 sin Siri AI en Europa ya explicamos esta ausencia. Desde entonces, la situación continúa sin una solución anunciada, aunque Apple insiste en que pretende seguir dialogando con las autoridades europeas.

La inteligencia artificial de Apple avanza, pero no al mismo ritmo en todo el mundo

El posible estreno chino de diciembre muestra que Apple está dispuesta a adaptar sus modelos, proveedores y prestaciones para poder entrar en un mercado estratégico. Pero también deja claro que Apple Intelligence se está convirtiendo en una experiencia fragmentada geográficamente: no todas las funciones llegan a todos los usuarios, ni siquiera cuando compran teléfonos de la misma generación.

En China, los límites vienen de las autorizaciones exigidas a los servicios de IA y de la necesidad de trabajar con socios locales. En Europa, el conflicto se centra en la relación entre Siri AI, el acceso de asistentes competidores y las obligaciones de interoperabilidad. Son situaciones distintas y no conviene atribuirlas a una única causa.

Para quienes utilizan un iPhone en España, la conclusión inmediata no cambia: podemos aprovechar otras funciones de Apple Intelligence, pero seguimos sin saber cuándo podremos utilizar la nueva Siri AI en nuestros teléfonos. Y si Apple consigue llevar una versión limitada de su IA a China en diciembre, la comparación entre mercados será todavía más evidente.