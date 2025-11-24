iOS 27 será el “Snow Leopard” del iPhone: menos novedades, más calidad

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Apple parece dispuesta a repetir una de las estrategias más recordadas de su historia: priorizar la estabilidad y el rendimiento por encima de lanzar funciones llamativas. Según Mark Gurman en su boletín Power On, iOS 27 será para el iPhone lo que Snow Leopard fue para el Mac, una actualización centrada en pulir el sistema, corregir errores y reforzar el núcleo del software.

Aunque no será una versión repleta de novedades como en años anteriores, sí habrá una excepción importante: nuevas funciones de inteligencia artificial que continuarán expandiendo las capacidades del ecosistema Apple.

La prioridad: estabilidad, calidad y rendimiento en iOS 27

Gurman señala que Apple está destinando la mayor parte de sus recursos a perfeccionar el sistema operativo. Esto implica mejoras internas que no siempre se ven a simple vista, pero que marcan la diferencia en:

velocidad y fluidez del sistema

gestión de memoria

fiabilidad general

reducción de fallos y cierres inesperados

optimización para dispositivos más antiguos

El objetivo es ofrecer una experiencia más robusta, similar a lo que Apple consiguió con Mac OS X Snow Leopard, un sistema minimalista en novedades pero muy valorado por su estabilidad.

Nuevas funciones basadas en inteligencia artificial

A pesar del enfoque conservador, Apple sí prepara una serie de funciones de IA. Según Gurman, iOS 27 ampliará la inteligencia artificial a más aplicaciones integradas del sistema.

Aunque no se han concretado todas las novedades, Apple planea reforzar la IA generativa y hacerlo de forma integrada y segura en el dispositivo.

Llegada del nuevo servicio Apple Health+

El periodista reitera también que Apple lanzará Apple Health+, un servicio de suscripción centrado en ofrecer recomendaciones personalizadas de salud basadas en datos del usuario.

Entre sus posibles funciones se esperan:

planes de ejercicio adaptados

recomendaciones nutricionales

análisis más avanzado de métricas corporales

asesoramiento basado en inteligencia artificial

Este servicio reforzará aún más la apuesta de Apple por el bienestar digital, complementando la app Salud y las funciones del Apple Watch.

macOS 27 seguirá el mismo camino

La estrategia de priorizar rendimiento no será exclusiva del iPhone. Gurman indica que macOS 27 también estará centrado en la calidad interna del sistema, con mejoras dirigidas a los Mac, especialmente en estabilidad, optimización y refinamiento de la experiencia.

Cuándo llegará iOS 27: primeras betas tras la WWDC

Si Apple mantiene su calendario habitual, las primeras betas de iOS 27 y macOS 27 se lanzarán justo después de la WWDC, que tendrá lugar en junio del próximo año. Es entonces cuando los desarrolladores podrán probar las novedades y comenzar a adaptar sus apps.

La versión final llegaría, como siempre, en otoño junto con los nuevos iPhone.