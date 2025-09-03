iPhone 17 Pro Max: Filtrado en vídeo antes de su presentación oficial

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple se prepara para presentar la nueva familia iPhone 17 la próxima semana, pero una filtración desde China ha adelantado uno de los modelos más esperados: el iPhone 17 Pro Max.

Un vídeo compartido en la red social Weibo muestra el dispositivo, supuestamente obtenido de una de las fábricas donde se está produciendo, algo muy poco habitual en la marca de Cupertino.

Un vistazo exclusivo al iPhone 17 Pro Max

El vídeo fue publicado por el conocido filtrador Ice Universe y permite apreciar el diseño del nuevo iPhone 17 Pro Max en lo que parece ser un entorno de producción. Aunque no puede confirmarse al 100% si se trata de una unidad real o de un prototipo “dummy”, la filtración muestra detalles muy reveladores.

El dispositivo luce imponente, como corresponde al modelo más grande de la gama. Además, se dejan ver dos de los acabados que estarán disponibles: negro y plateado. Curiosamente, la zona situada bajo el módulo de cámaras parece tener un tono diferente al resto de la trasera, aportando un contraste de diseño.

La gran novedad del iPhone 17 Pro Max no está en el frontal, que mantiene una estética similar a generaciones anteriores, sino en la parte trasera. Hasta ahora, Apple apostaba por un módulo de cámara en forma de isla colocado en la esquina superior izquierda. Con el iPhone 17 Pro y Pro Max, la compañía ha rediseñado esta sección para extender el módulo a lo ancho de la trasera, recordando a la propuesta de los Google Pixel.

El conjunto de cámaras sigue estando en el mismo lugar, pero el módulo es ahora más grande y llamativo. Este rediseño también ha obligado a Apple a desplazar ligeramente hacia abajo el logotipo de la manzana. Según rumores, incluso los imanes internos habrían tenido que ser reubicados para adaptarse a este cambio estructural.

Un vídeo de baja calidad, pero revelador

Aunque la grabación no es de la mejor calidad, ofrece una idea bastante clara de lo que podemos esperar del nuevo buque insignia. No obstante, habrá que esperar a la presentación oficial para ver cómo lucen realmente los acabados y el diseño del iPhone 17 Pro Max en primera persona.

Apple dará a conocer la nueva serie iPhone 17 la próxima semana, y se espera que los modelos Pro y Pro Max concentren la mayor parte de las novedades estéticas y tecnológicas. La filtración de este vídeo no hace más que aumentar la expectación en torno a un dispositivo que promete ser protagonista absoluto del evento.