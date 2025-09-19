iPhone 17 Pro y Air: Estos son los colores que deberías evitar si no quieres rayones

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Según un informe de Bloomberg, algunos de los nuevos iPhone 17 Pro y iPhone Air expuestos en las Apple Store ya presentan ciertas marcas visibles de uso, incluyendo arañazos y desgastes en su superficie.

La noticia también ha sido confirmada por el blog francés Consomac, que compartió imágenes donde se aprecian los daños en varios modelos.

Los acabados oscuros, los más afectados

Las versiones más propensas a mostrar estos desperfectos son las que cuentan con acabados oscuros. En concreto, el iPhone 17 Pro y Pro Max en color Deep Blue y el iPhone Air en Space Black parecen ser los más vulnerables a los arañazos, lo que ha despertado preocupación entre los usuarios más exigentes con el diseño de sus dispositivos.

Una de las posibles explicaciones está en la elección de materiales. Mientras que los iPhone 16 Pro contaban con un marco de titanio y parte trasera de vidrio, los nuevos iPhone 17 Pro han optado por un cuerpo unibody de aluminio con un área trasera protegida por Ceramic Shield con acabado similar al vidrio.

El titanio y el vidrio resultan más resistentes que el aluminio, por lo que es comprensible que el cambio de material en los modelos Pro haya hecho que estos dispositivos sean más susceptibles a los arañazos.

El iPhone Air sí incorpora un marco de titanio y trasera con Ceramic Shield, pero incluso con esta combinación de materiales, algunos modelos en Space Black exhiben pequeños arañazos en las unidades de exposición. Esto sugiere que no solo el material influye, sino también el color y el acabado superficial.

La importancia del cuidado en los modelos de exposición

Es importante tener en cuenta que los dispositivos en exposición dentro de las Apple Store suelen recibir un trato mucho menos cuidadoso que un iPhone personal. Los clientes los prueban, los apoyan en diferentes superficies y, en ocasiones, los manipulan de forma poco delicada.

Por ello, aunque la aparición de arañazos en los modelos expuestos puede parecer preocupante, no necesariamente significa que todos los compradores vayan a experimentar lo mismo en su uso diario. Aun así, la noticia sirve como recordatorio de la importancia de proteger los smartphones con fundas y protectores desde el primer momento.