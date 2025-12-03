iPhone 17e mantendrá el panel del 16e, pero con un detalle que podría marcar la diferencia

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

El iPhone 17e ha empezado a ganar protagonismo en las filtraciones, y todo apunta a que Apple mantendrá su estrategia de ofrecer un modelo más asequible dentro de su catálogo. Las primeras informaciones desde Asia señalan que este nuevo smartphone apostará por una pantalla similar a la del iPhone 16e, aunque con un cambio importante: unos marcos más delgados que mejorarían la estética general del dispositivo.

Mientras la competencia eleva el listón con pantallas de 120 Hz, baterías de gran capacidad y cargas ultra rápidas, Apple parece mantener un enfoque más conservador… al menos por ahora.

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

Pantalla del iPhone 17e: Misma base, pero con marcos más delgados

Un informe procedente de Corea del Sur afirma que el iPhone 17e repetirá panel OLED basado en el iPhone 14, tal como ocurre con el iPhone 16e. La producción principal recaería en BOE, mientras que Samsung Display y LG Display asumirían una parte menor del suministro.

No obstante, el dato más llamativo está en los marcos más finos, que Apple podría lograr ajustando el chasis y el ensamblaje del panel, sin necesidad de sustituir la tecnología de pantalla actual. Esto permitiría ofrecer una mejora visual clara manteniendo los costes controlados.

Las filtraciones también contradicen rumores previos que apostaban por la llegada de la Dynamic Island al modelo “e”. Al parecer, la marca mantendría el notch clásico que encontramos en los iPhone 13, 14 y 16e.

¿Dynamic Island en el iPhone 17e? Así están las probabilidades

En ocasiones anteriores, filtradores como Digital Chat Station habían asegurado que el iPhone 17e incorporaría la Dynamic Island y el chip A19. Sin embargo, los últimos datos no apoyan esta teoría.

Implementar la Dynamic Island en un modelo de gama media implicaría reubicar cámaras, sensores y modificar el diseño interno del panel, elevando costes y rompiendo la filosofía del modelo “e”: ofrecer el ADN del iPhone al precio más ajustado posible.

Todo apunta a que Apple priorizará mantener el precio competitivo sobre añadir funciones más avanzadas.

Confirmado: El iPhone 17e se quedaría en 60 Hz

La otra gran noticia está en la frecuencia de actualización. Según el informe, el iPhone 17e conservará una pantalla OLED de 6,1 pulgadas y 60 Hz, sin salto al panel LTPO que permitiría tasas más altas como 120 Hz.

BOE, proveedor principal, no habría logrado producir LTPO para la gama iPhone 17, por lo que seguiría suministrando paneles LTPS como los del iPhone 16e.

Aunque estos paneles sí admiten refresco variable, no ofrecen la experiencia fluida que caracteriza al ProMotion de Apple.

iPhone 17e frente a sus competidores: ¿se queda atrás?

En un mercado donde la gama media ofrece pantallas de 120 Hz, cámaras triples, baterías enormes y cargas ultrarrápidas, el iPhone 17e podría parecer modesto. La ausencia de Dynamic Island y la pantalla de 60 Hz lo dejan en una posición peculiar frente a modelos como:

Samsung Galaxy S25 FE , que incluye panel de 120 Hz y triple cámara por apenas 50 dólares más.

, que incluye panel de 120 Hz y triple cámara por apenas 50 dólares más. Google Pixel 9a , conocido por su excelente cámara y autonomía.

, conocido por su excelente cámara y autonomía. OnePlus 13R, un “flagship killer” con especificaciones muy superiores por su precio.

Aun así, el rendimiento del chip de Apple suele superar al de la competencia, lo que compensa algunas carencias.

Precio del iPhone 17e: ¿Se mantendrá?

El iPhone 16e se lanzó por 599 dólares / 709 euros y todo apunta a que Apple repetirá precio, siempre que no haya grandes cambios de hardware. Mantener la misma pantalla y diseño ayudaría a conservar el coste final.

Si el precio se mantiene, seguirá siendo una propuesta atractiva para quienes buscan un iPhone sin gastar más de lo necesario, aunque la competencia ofrece más “especificaciones por euro”.