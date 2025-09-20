iPhone Air: Así se comporta en el famoso test de doblado

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Cuando Apple presentó el iPhone Air lo describió como el iPhone más resistente de su historia. Sin embargo, las promesas no siempre convencen hasta que se ponen a prueba. Por eso, toda la comunidad de seguidores en YouTube esperaba el famoso test de resistencia de JerryRigEverything.

El resultado ha sorprendido: el iPhone Air ha demostrado ser prácticamente indestructible en condiciones normales, confirmando que Apple no exageraba en sus declaraciones.

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Un smartphone que no se dobla

En la clásica prueba de doblado, incluso aplicando toda su fuerza, JerryRigEverything no logró romper el iPhone Air. El dispositivo solo se flexionaba levemente y regresaba a su forma original, algo impensable en generaciones anteriores.

Este comportamiento refleja un avance en los materiales y la estructura interna del dispositivo, donde la combinación de aluminio de alta resistencia y nuevas técnicas de ensamblaje juegan un papel clave.

Ceramic Shield 2: la pantalla más resistente de Apple

Otro de los puntos fuertes está en la pantalla. Apple ha estrenado la segunda generación del Ceramic Shield, un cristal que promete hasta 3 veces más resistencia frente a arañazos.

Durante las pruebas, se comprobó que el panel del iPhone Air y del iPhone 17 Pro no muestra marcas a nivel 6 de dureza, y apenas aparecen ligeros arañazos en el nivel 7 de la escala de Mohs. Esto supone un salto notable frente a modelos anteriores, que se rayaban desde el nivel 6.

Qué significa en el uso diario

La mejora en la resistencia a los arañazos implica que la pantalla del iPhone Air se mantendrá en mejor estado con el paso del tiempo, reduciendo los signos de desgaste típicos de llevar el móvil en el bolsillo junto a llaves o monedas.

Aun así, para quienes buscan máxima tranquilidad, sigue siendo recomendable utilizar fundas protectoras como la nueva Apple Clear Case, que añade una capa extra de seguridad sin sacrificar el diseño.

Resistencia extrema al doblado

Para llevar la prueba al límite, JerryRigEverything recurrió a un dispositivo mecánico en su taller. Fue necesario aplicar más de 97 kg de presión localizada para que el iPhone Air finalmente cediera.

Lo más sorprendente es que, incluso tras la fractura del cristal frontal, la parte trasera permaneció intacta y la pantalla seguía respondiendo al tacto. Esto demuestra que la estructura interna está diseñada para mantener la funcionalidad incluso en condiciones extremas.

El iPhone más duradero hasta la fecha

Con estos resultados, se confirma que el iPhone Air es, efectivamente, el iPhone más resistente fabricado por Apple. Tanto la flexibilidad estructural como la nueva pantalla Ceramic Shield 2 marcan un antes y un después en durabilidad.

Para los usuarios que buscan un móvil premium capaz de resistir el uso intensivo sin comprometer su integridad, el iPhone Air se posiciona como una de las opciones más seguras del mercado.