iPhone con sensor Samsung: por qué Apple rompe la exclusividad con Sony
Apple prepara un cambio histórico en la cámara del iPhone. Tras años confiando en sensores de Sony, la compañía ha abierto la puerta a Samsung gracias a una tecnología que promete lo mejor de dos mundos: el shutter híbrido.
Un informe técnico presentado por Samsung en la ISSC 2025 y un posterior reportaje del diario económico surcoreano Hankyung ayudan a entender por qué Apple ha invertido en una fábrica en Austin (Texas) para producir estos nuevos sensores y por qué el movimiento responde, sobre todo, a razones tecnológicas.
¿Qué es el shutter híbrido?
El shutter híbrido combina las ventajas del rolling shutter y del global shutter en un único sensor. En vídeo y fotografía, el rolling shutter puede generar artefactos con objetos en rápido movimiento (efecto gelatina, distorsiones o parpadeos bajo iluminación artificial), mientras que el global shutter captura toda la escena a la vez, pero tiende a ser más complejo, consume más energía y puede producir imágenes más ruidosas o con aspecto poco natural.
La propuesta de Samsung busca equilibrar ambos enfoques, activando uno u otro según lo requiera la escena.
Cómo está construido el nuevo sensor
La clave está en una arquitectura de tres capas apiladas por primera vez en este tipo de sensores:
• Capa superior: fotodiodos y los componentes necesarios para el rolling shutter.
• Capa intermedia: transistores y condensadores que habilitan el global shutter.
• Capa inferior: lógica con el conversor analógico–digital (adc) y un isp integrado para correcciones en tiempo real.
Cómo funciona en la práctica
Por defecto, cada píxel de 1,2 μm trabaja de forma independiente a 50 mp en modo rolling shutter. Si el procesador del teléfono detecta una escena problemática —por ejemplo, un ventilador girando que suele deformarse con rolling—, el sensor cambia a global shutter.
Para reducir la complejidad de este modo, aplica una suerte de pixel binning 2×2: agrupa cuatro píxeles en uno. Según los datos presentados por Samsung, esta estrategia reduce el ruido en más de un 50 % y evita los defectos típicos del rolling, sin los peajes habituales del global.
Por qué Apple se apoya ahora en Samsung
La decisión no parece responder únicamente a factores políticos, aunque el clima regulatorio en EE.UU. haya acelerado la relocalización de componentes.
Lo determinante es la madurez de una tecnología que Apple describe como “innovadora y nunca vista”, y que permitiría dar un salto tangible en foto y, especialmente, en vídeo: menos artefactos con movimiento rápido, mejor comportamiento bajo luces artificiales y un control de ruido más eficaz.
Los nuevos sensores se fabricarán en una planta de Samsung en Austin (Texas). Este movimiento se suma a otros componentes ya producidos en territorio estadounidense, como el vidrio protector de iPhone y Apple Watch. El objetivo: asegurar cadena de suministro y elevar el control de calidad en piezas críticas de imagen.
Calendario: qué iPhone será el primero
Aunque Apple ha confirmado que adoptará “nueva tecnología” en sus sensores, todo apunta a que el shutter híbrido no llegará antes de 2027. Es decir, el supuesto iPhone 18 Pro de 2026 quedaría fuera. 2027, además, marca el 20.º aniversario del primer iPhone: rumores apuntan a un “modelo aniversario” —posible iPhone 20 Pro o iPhone XX, con diseño “todo de vidrio”— como candidato ideal para estrenar este sensor.