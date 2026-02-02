La letra pequeña de la UE permite a Motorola no actualizar la versión de Android de sus móviles

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

La Unión Europea ha reforzado en los últimos años su marco regulatorio para los dispositivos electrónicos, con el objetivo de alargar su vida útil y proteger mejor a los consumidores.

Sin embargo, una lectura detallada de estas normas revela un matiz inesperado: algunos fabricantes podrían estar aprovechando una ambigüedad legal para ofrecer políticas de actualización de software mucho menos generosas de lo que muchos usuarios esperarían.

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

Las nuevas normas europeas sobre actualizaciones de software

Desde el año pasado, en la UE están en vigor diferentes regulaciones de ecodiseño que afectan a smartphones, tablets y otros dispositivos electrónicos. Entre otros aspectos, estas normas buscan garantizar que los fabricantes mantengan sus productos actualizados durante un periodo razonable, especialmente en lo relativo a seguridad y funcionamiento.

Sobre el papel, esto suena como una gran noticia para los usuarios: más años de soporte y menos dispositivos abandonados a los pocos meses de su lanzamiento. Sin embargo, la redacción exacta del texto legal ha abierto la puerta a interpretaciones que no juegan precisamente a favor del consumidor.

El caso de Motorola y los cinco años “sin nueva versión de Android”

Un ejemplo claro de esta situación lo encontramos en algunos móviles recientes de Motorola lanzados en Europa, como el Moto G17. Estos dispositivos prometen cinco años de actualizaciones de seguridad, pero no incluyen ninguna garantía de recibir nuevas versiones del sistema operativo Android.

A primera vista, esta política resulta chocante: cinco años de soporte, sí, pero anclados a la misma versión de Android desde el primer día. Según informó el medio IT Daily a finales del año pasado, esta estrategia podría estar directamente relacionada con la forma en que está redactada la normativa europea.

La clave está en una sola palabra del reglamento

El fragmento relevante de la regulación europea sobre actualizaciones del sistema operativo dice, en esencia, que desde el final de la comercialización de un modelo y durante al menos cinco años, los fabricantes deberán ofrecer sin coste alguno las actualizaciones de seguridad, correcciones o funciones… si las proporcionan.

Actualizaciones del sistema operativo: desde la fecha de finalización de la comercialización en el mercado y durante al menos 5 años a partir de dicha fecha, los fabricantes, importadores o representantes autorizados deberán, si proporcionan actualizaciones de seguridad, actualizaciones correctivas o actualizaciones de funcionalidad de un sistema operativo, poner dichas actualizaciones a disposición sin coste alguno para todas las unidades de un modelo de producto con el mismo sistema operativo.

Ese “si” es la palabra clave. El texto no obliga explícitamente a lanzar actualizaciones nuevas, sino que establece que, en caso de ofrecerlas, estas deben mantenerse disponibles de forma gratuita durante al menos cinco años desde que el producto deja de venderse oficialmente.

En otras palabras: la norma no exige que un móvil reciba actualizaciones, sino que regula cómo deben distribuirse en caso de existir.

La interpretación oficial de las autoridades finlandesas

Para aclarar esta ambigüedad, el medio finlandés After Dawn consultó directamente a las autoridades competentes en Finlandia. La respuesta fue bastante clara y, para muchos usuarios, decepcionante.

Según su interpretación de los requisitos de ecodiseño, los fabricantes de smartphones no están obligados a crear nuevas actualizaciones de software. Eso sí, están obligados a proporcionar durante cinco años todas las actualizaciones de seguridad, corrección o funcionalidad que ya existan para ese modelo desde el momento en que la última unidad física se puso en el mercado.

Esto confirma que la normativa actual no fuerza a las marcas a mejorar o mantener el sistema operativo de sus dispositivos, sino únicamente a no retirar el acceso a las actualizaciones que decidan ofrecer.

Un precedente peligroso para el futuro de los móviles en Europa

Este vacío legal podría sentar un precedente preocupante. Si más fabricantes adoptan esta interpretación, podríamos ver cómo llegan al mercado europeo smartphones con políticas de actualización mínimas, limitadas a parches de seguridad y sin saltos de versión de Android.

A corto plazo, esto puede reducir costes para las marcas, pero a largo plazo supone una peor experiencia para el usuario y dispositivos que envejecen antes de tiempo en términos de funciones y compatibilidad.

Cuando las actualizaciones sí marcan la diferencia

No obstante, no todo son malas noticias. Una política de actualizaciones larga y clara sigue siendo un argumento de venta muy potente para fabricantes como Google o Samsung, que han hecho del soporte prolongado una de sus principales bazas frente a la competencia.

En este contexto, decisiones como la de Motorola podrían acabar siendo contraproducentes. Muchos usuarios valoran cada vez más cuántos años durará su móvil actualizado, y optar por políticas poco ambiciosas puede traducirse en menos ventas y una imagen de marca deteriorada.

Una regulación bienintencionada, pero mejorable

La normativa europea busca claramente reducir residuos electrónicos y proteger al consumidor, pero su redacción actual deja demasiado margen a interpretaciones que van justo en la dirección contraria. Todo apunta a que, en el futuro, la UE tendrá que afinar este tipo de textos para evitar que el “cumplimiento mínimo” se convierta en la norma.

Mientras tanto, a los consumidores solo les queda una opción: informarse bien antes de comprar y fijarse no solo en los años de actualizaciones prometidos, sino también en qué tipo de actualizaciones se garantizan realmente.