La Play Store de Google ahora avisa si una app consume demasiada batería

Google quiere acabar con uno de los problemas más frustrantes para los usuarios de smartphones: las aplicaciones que agotan la batería sin que el usuario lo sepa. Para lograrlo, la compañía ha comenzado a introducir una nueva función en la Google Play Store que avisará cuando una app consuma más batería de lo normal.

Desde el 1 de marzo, la tienda de aplicaciones de Android ha empezado a mostrar advertencias directamente en la página de descarga de ciertas aplicaciones. Estas alertas informan al usuario cuando una app presenta actividad excesiva en segundo plano, algo que suele traducirse en un mayor consumo energético del dispositivo.

La medida busca evitar que los usuarios instalen aplicaciones problemáticas sin saberlo y descubrir después —cuando la batería dura mucho menos de lo habitual— que la causa estaba en una app concreta.

La Play Store ahora avisa si una app consume demasiada batería

La nueva función de Google introduce un aviso visible en la ficha de descarga de ciertas aplicaciones. Cuando el sistema detecta un comportamiento problemático, aparece un mensaje que advierte de que la aplicación puede consumir más batería de lo esperado debido a una actividad elevada en segundo plano.

De esta forma, los usuarios pueden identificar posibles problemas antes de instalar la app, algo que hasta ahora era prácticamente imposible. En muchos casos, las aplicaciones que consumen más batería pasan desapercibidas hasta que el usuario revisa manualmente los ajustes de batería del teléfono.

Con esta nueva etiqueta, Google pretende que la información sobre el consumo energético forme parte del proceso de decisión a la hora de descargar una aplicación.

El problema de los wake locks en Android

El sistema de advertencias se centra en un fenómeno conocido como “Excessive Partial Wake Locks”, un comportamiento que puede afectar seriamente a la autonomía del smartphone.

En Android, los wake locks permiten que una aplicación mantenga activo el procesador del dispositivo incluso cuando la pantalla está apagada. Esta función es necesaria para algunas tareas, como reproducir música o mantener la navegación GPS.

El problema aparece cuando una app mantiene esos procesos activos sin que exista una razón clara, lo que provoca que el teléfono siga consumiendo energía aunque el usuario no esté utilizando el dispositivo.

Para identificar este tipo de comportamiento, Google ha definido un umbral concreto: una aplicación se considera problemática si mantiene más de dos horas de wake locks innecesarios en un periodo de 24 horas.

Sin embargo, las aplicaciones que requieren legítimamente actividad en segundo plano —como reproductores de música, apps de navegación o ciertas herramientas de mensajería— no se contabilizan dentro de este límite.

Un sistema basado en datos reales de uso

Para desarrollar este sistema de detección, Google ha trabajado en colaboración con Samsung, uno de los principales fabricantes de smartphones Android.

El sistema utiliza datos reales de uso procedentes de dispositivos Android, lo que permite identificar patrones de consumo energético anómalos en aplicaciones concretas.

Esta información se integra dentro de la plataforma Android Vitals, un panel que los desarrolladores ya utilizan para analizar el rendimiento de sus aplicaciones.

Gracias a esta herramienta, los desarrolladores pueden comprobar si su app está generando wake locks excesivos y corregir el problema antes de que aparezca una advertencia pública en la Play Store.

Presión directa sobre los desarrolladores

Aunque el sistema está pensado para informar a los usuarios, también introduce una nueva presión sobre los desarrolladores.

Si una aplicación muestra una advertencia sobre consumo de batería en su ficha de la Play Store, es probable que muchos usuarios decidan no instalarla. Además, Google podría reducir la visibilidad de estas apps en recomendaciones o resultados de búsqueda dentro de la tienda.

Esto convierte la advertencia en un fuerte incentivo para que los desarrolladores optimicen sus aplicaciones y eliminen comportamientos que puedan afectar negativamente a la autonomía del dispositivo.

De hecho, Google anunció esta iniciativa por primera vez en noviembre del año pasado, dando tiempo a los desarrolladores para revisar sus aplicaciones antes de que las advertencias comenzaran a aparecer.

Un despliegue gradual en la Play Store

La nueva función comenzó a activarse el 1 de marzo, pero su implementación será progresiva.

Esto significa que no todas las aplicaciones problemáticas mostrarán la advertencia inmediatamente. Google ha indicado que el sistema irá señalando apps gradualmente durante las próximas semanas.

A medida que el sistema recopile más datos y los desarrolladores ajusten sus aplicaciones, el objetivo es que la Play Store se convierta en una herramienta más útil para evaluar la calidad de una app antes de instalarla.

Una pequeña mejora con gran impacto para los usuarios

Para la mayoría de los usuarios, esta novedad supone un cambio aparentemente pequeño pero muy significativo.

Hasta ahora, descubrir qué aplicación estaba drenando la batería implicaba revisar manualmente los ajustes del sistema y analizar el consumo energético tras instalarla. Con el nuevo sistema de avisos, esa información estará disponible desde el primer momento.

En la práctica, esto significa que la Play Store no solo mostrará valoraciones, capturas de pantalla o comentarios de otros usuarios, sino también una pista directa sobre el impacto de la app en la autonomía del dispositivo.

Si la iniciativa funciona como espera Google, podría contribuir a mejorar la eficiencia energética del ecosistema Android y reducir uno de los problemas más habituales entre los usuarios de smartphones.