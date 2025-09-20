La protección en caso de robo provoca retrasos en el lanzamiento del iPhone 17 en las Apple Store

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

El esperado lanzamiento del iPhone 17 ha llegado acompañado de un contratiempo inesperado en las Apple Store.

La función Protección en caso de robo, introducida en iOS 17.3, está provocando retrasos de hasta una hora en los procesos de trade-in (entrega de un dispositivo antiguo a cambio de un descuento en uno nuevo).

Una espera de una hora que desespera a los clientes

El problema surge porque esta medida de seguridad activa un temporizador de 60 minutos al intentar desactivar “Buscar mi iPhone” desde un lugar público. Dado que esta opción debe estar deshabilitada para entregar un dispositivo en la tienda, los clientes se ven obligados a esperar.

En ciudades con gran afluencia, como la Apple Store de la 5ª Avenida de Nueva York, se han producido largas colas y molestias para quienes esperaban una experiencia de compra fluida.

Por qué ocurre este retraso

La finalidad de Protección en caso de robo es clara: evitar que los ladrones realicen cambios críticos en tu cuenta si se hacen con el dispositivo. El sistema distingue entre ubicaciones de confianza (como el hogar o la oficina) y espacios públicos, aplicando la espera obligatoria fuera de esas zonas seguras.

Mientras que la medida refuerza la seguridad, la consecuencia no prevista ha sido un lanzamiento del iPhone más incómodo para algunos usuarios.

Cómo evitar el retraso al entregar tu iPhone

La buena noticia es que este inconveniente tiene solución sencilla si se toman precauciones:

Antes de salir de casa: lo más recomendable es desactivar “Buscar mi iPhone” desde un lugar de confianza . De esta forma, evitarás el bloqueo al llegar a la tienda.

lo más recomendable es . De esta forma, evitarás el bloqueo al llegar a la tienda. Si ya estás en la Apple Store: puedes abrir la app “Buscar”, seleccionar tu dispositivo y pulsar en “Eliminar”. Tras introducir tu contraseña de Apple ID, el sistema te permitirá preparar el iPhone para el trade-in sin tener que esperar.

Una función necesaria con efectos secundarios

A pesar de la incomodidad, Protección en caso de robo es una herramienta esencial para proteger la privacidad y los datos del usuario. En la mayoría de las situaciones, pasa desapercibida y solo se nota cuando realmente se necesita. Sin embargo, en el caso de los trade-in, se ha convertido en un obstáculo que empaña la emoción del lanzamiento.

La recomendación es clara: planifica con antelación. Si vas a renovar tu iPhone, asegúrate de desactivar la función antes de acudir a la tienda. Este simple paso puede ahorrarte una espera frustrante y acelerar la entrega de tu nuevo iPhone 17.