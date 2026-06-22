Las pantallas curvas eran lo más premium de Android, pero casi han desaparecido: ¿qué ha pasado?

💻 ¡Rebajas en software! ¡Windows 11 Pro por 12€, Office 2024 Pro por 16,99€ y más! [ Saber más ]

Durante años, las pantallas curvas fueron uno de esos detalles que hacían que un móvil Android pareciera más caro, más avanzado y más futurista. No era raro verlas en los grandes buques insignia de marcas como Samsung, Huawei, LG o OnePlus.

Modelos como el Samsung Galaxy S23 Ultra, el Huawei Mate 50 Pro o el OnePlus 12 apostaban por ese frontal que se deslizaba suavemente hacia los laterales y que daba la sensación de tener una pantalla casi sin límites.

Sin embargo, basta echar un vistazo al mercado actual para comprobar que algo ha cambiado. Las pantallas curvas ya no dominan la gama alta como antes. Samsung abandonó ese diseño en el Galaxy S24 Ultra, OnePlus hizo lo mismo con el OnePlus 13 y muchos fabricantes han vuelto a los paneles planos, incluso en sus móviles más caros.

La pregunta es evidente: si durante tanto tiempo se vendieron como una característica premium, ¿por qué han perdido tanto protagonismo?

Un diseño muy atractivo, pero también más frágil

Uno de los grandes problemas de las pantallas curvas siempre ha sido su fragilidad. Al extenderse hacia los bordes del dispositivo, el cristal queda más expuesto a los golpes laterales. En una caída sobre una superficie dura, una pantalla curva tiene más papeletas de recibir el impacto justo en la zona más vulnerable.

Esto no solo aumentaba el riesgo de rotura, sino que también encarecía las reparaciones. Sustituir una pantalla curva dañada solía ser más caro que cambiar un panel plano, especialmente en móviles de gama alta con tecnología OLED avanzada.

A esto se sumaba otro problema muy habitual: los protectores de pantalla. Colocar un cristal templado en un móvil con bordes curvos nunca fue tan sencillo como en un panel plano. Muchos protectores no se adherían bien en los laterales, dejaban burbujas, no cubrían toda la superficie o acababan despegándose con el uso. Incluso los modelos diseñados específicamente para este tipo de pantallas rara vez ofrecían un ajuste perfecto.

Toques accidentales y reflejos molestos

La estética de una pantalla curva podía ser espectacular, pero en el uso diario también traía inconvenientes. Uno de los más comunes eran los toques accidentales en los laterales. Al sujetar el teléfono, la palma de la mano o los dedos podían entrar en contacto con la zona curva del panel, provocando pulsaciones no deseadas.

Los fabricantes fueron mejorando el rechazo de pulsaciones accidentales mediante software, pero el problema nunca desapareció del todo. En móviles grandes, especialmente, resultaba fácil tocar sin querer una zona lateral mientras se escribía, se jugaba o se navegaba por una web.

Otro inconveniente era el reflejo de la luz. Las curvas laterales podían generar brillos y franjas luminosas en los bordes, sobre todo al usar el teléfono en exteriores o bajo una iluminación intensa. Ese efecto rompía la uniformidad de la imagen y podía resultar molesto al ver vídeos, leer o jugar.

Por qué las pantallas curvas se hicieron tan populares

Pese a todos estos problemas, las pantallas curvas tuvieron mucho sentido durante una etapa concreta del mercado. Los fabricantes buscaban móviles con marcos cada vez más reducidos y frontales más inmersivos, y curvar los laterales de la pantalla era una forma visualmente muy efectiva de conseguirlo.

El resultado era un diseño más elegante, con una sensación de pantalla de borde a borde que diferenciaba claramente a los modelos premium de los móviles más baratos. En una época en la que los marcos todavía eran más visibles, las pantallas curvas ayudaban a crear la ilusión de un frontal casi infinito.

También aportaban una experiencia más envolvente al consumir contenido. Al ver vídeos, jugar o navegar, la reducción visual de los bordes hacía que la pantalla pareciera ocupar más espacio del que realmente ocupaba.

Además, algunos fabricantes intentaron aprovechar esos bordes a nivel de software. Samsung fue uno de los mejores ejemplos con sus funciones Edge, que permitían acceder a contactos, aplicaciones favoritas, accesos rápidos o información útil desde el lateral de la pantalla. Parte de esa idea sigue viva en los móviles Galaxy actuales mediante el Panel Edge, aunque ya no dependa necesariamente de una pantalla curva.

Huawei Mate 50 Pro

El regreso de las pantallas planas

Con el paso del tiempo, las ventajas de las pantallas curvas fueron perdiendo peso frente a sus inconvenientes. Los fabricantes aprendieron a reducir los marcos sin necesidad de curvar agresivamente el panel, los usuarios empezaron a valorar más la resistencia y la practicidad, y los diseños planos volvieron a ganar terreno.

Una pantalla plana facilita el uso de protectores, reduce reflejos, mejora la resistencia ante ciertas caídas y ofrece una experiencia táctil más predecible. También resulta más cómoda para quienes usan lápices ópticos, juegan en horizontal o prefieren un panel sin distorsiones en los bordes.

Por eso, muchos móviles Android de gama alta actuales han optado por diseños planos o, como mucho, por cristales ligeramente redondeados en los bordes para mejorar el agarre sin comprometer tanto la experiencia.

Las pantallas curvas no han desaparecido del todo

Aunque ya no son tan comunes como antes, las pantallas curvas siguen existiendo. Motorola, por ejemplo, continúa apostando por este tipo de diseño en varios modelos de su familia Edge, una gama que precisamente ha hecho de los bordes curvados parte de su identidad visual.

También hay fabricantes chinos y marcas emergentes que siguen utilizando paneles curvos para diferenciar sus dispositivos, especialmente en móviles que quieren transmitir una sensación de gama alta sin competir necesariamente en el segmento más caro del mercado.

Para algunos usuarios, las pantallas curvas siguen teniendo encanto. Son llamativas, se sienten diferentes en la mano y aportan un aspecto más sofisticado que muchos paneles planos. El problema es que ahora ya no se perciben como una mejora incuestionable, sino como una elección de diseño con ventajas y sacrificios.