LG gram Pro 2026 llega a España con chasis Aerominum y solo 1.199 gramos

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LG ha anunciado la llegada a España de los nuevos LG gram Pro 2026, su gama más avanzada de portátiles ultraligeros. La nueva generación mantiene una de las señas de identidad históricas de la familia gram —la portabilidad extrema—, pero añade mejoras importantes en resistencia, potencia, autonomía y capacidades de inteligencia artificial.

La gran novedad está en el nuevo chasis Aerominum™, una aleación de magnesio desarrollada y patentada por LG que permite reducir todavía más el peso del equipo, mejorar la resistencia estructural y optimizar la disipación térmica. Todo ello en un portátil de 16 pulgadas que parte de solo 1.199 gramos.

LG gram Pro 2026: un portátil premium para trabajar desde cualquier lugar

Los nuevos LG gram Pro 2026 llegan pensados para usuarios que necesitan un equipo potente, ligero y preparado para una forma de trabajar cada vez más móvil. LG apunta especialmente a profesionales que viajan con frecuencia, creadores de contenido, perfiles técnicos y usuarios que ya utilizan herramientas de inteligencia artificial en su día a día.

La propuesta es clara: ofrecer un portátil fácil de transportar, pero sin renunciar a rendimiento, autonomía ni calidad de pantalla. En el modelo de 16 pulgadas, LG presume de un peso de solo 1.199 gramos, una cifra especialmente llamativa si tenemos en cuenta el tamaño del panel y el enfoque profesional del equipo.

Esta ligereza convierte al LG gram Pro en un dispositivo pensado para quienes alternan oficina, reuniones, viajes, teletrabajo, edición de contenidos y tareas intensivas sin querer cargar con un portátil pesado.

Aerominum, el nuevo chasis de magnesio de LG

Una de las principales novedades de esta generación es Aerominum™, una nueva aleación de magnesio desarrollada por LG.

Según la compañía, este material permite reducir el peso del portátil en 40 gramos y aumentar la resistencia hasta un 135%. La idea es ofrecer un chasis más robusto y premium, pero manteniendo la filosofía ultraligera de la gama gram.

El acabado metálico busca transmitir una sensación más cuidada y profesional, con un diseño que LG define como de estilo “atelier”. Además, los nuevos LG gram Pro cuentan con certificación militar MIL-STD-810H, pensada para reforzar la confianza en la durabilidad del equipo durante el uso diario.

En la práctica, LG quiere que el usuario no tenga que elegir entre un portátil muy ligero y un portátil resistente. El nuevo chasis intenta combinar ambos mundos.

Hasta 27 horas de autonomía en solo 1.199 gramos

La autonomía vuelve a ser otro de los puntos fuertes de la familia LG gram. En esta nueva generación, el LG gram Pro de 16 pulgadas promete hasta 27 horas de batería, una cifra que encaja con su enfoque de productividad en movimiento.

Esta autonomía está pensada para usuarios que pasan muchas horas fuera de casa o de la oficina y no quieren depender constantemente del cargador. Reuniones, viajes, jornadas de trabajo híbridas o sesiones de edición en movilidad son algunos de los escenarios donde una batería de larga duración puede marcar la diferencia.

Como siempre, la autonomía real dependerá del uso concreto, especialmente si se trabaja con brillo alto, aplicaciones exigentes, videollamadas, edición multimedia o procesos de inteligencia artificial en local. Aun así, la cifra anunciada por LG sitúa al gram Pro 2026 como una opción muy ambiciosa dentro del segmento ultraligero.

Procesadores Intel Core Ultra X9 y X7 para la era de la IA

Más allá del diseño, LG ha querido preparar los gram Pro 2026 para una nueva etapa marcada por la inteligencia artificial.

Los nuevos portátiles incorporan procesadores Intel Core Ultra X9 y X7, acompañados de una de las gráficas más potentes lanzadas este año, según la compañía. El objetivo es ofrecer potencia suficiente para productividad avanzada, creación de contenido y tareas relacionadas con IA.

Uno de los aspectos más interesantes es que LG habla de configuraciones con 32 GB de RAM, pensadas para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo. Esto permite trabajar con modelos locales sin depender siempre de servicios externos en la nube.

La ventaja de este enfoque es doble. Por un lado, mejora la privacidad, ya que los datos pueden permanecer en el propio equipo. Por otro, puede resultar más eficiente para usos frecuentes, evitando depender de soluciones de IA en la nube que pueden tener costes asociados o limitaciones de conectividad.

IA local para profesionales, creadores y desarrolladores

LG está orientando los nuevos gram Pro a perfiles que necesitan trabajar con información sensible o flujos de trabajo avanzados.

Ejecutar modelos de IA en local puede ser especialmente útil para profesionales que manejan documentos confidenciales, empresas con requisitos de cumplimiento normativo, desarrolladores que prueban modelos propios o creadores que utilizan herramientas inteligentes para edición, generación de contenido o automatización.

Elena Ruiz Nuño, PC Marketing Manager de LG Electronics España, señala que la nueva gama permite trabajar con modelos de IA más grandes que los habituales en un PC tradicional. Según explica, el salto va desde modelos pequeños, de unos pocos GB, hasta modelos de hasta 32 GB, lo que abre nuevas posibilidades para usuarios profesionales, creadores y perfiles técnicos.

Este enfoque conecta con una tendencia cada vez más clara en el mercado del PC: trasladar parte de la inteligencia artificial al propio dispositivo, reduciendo la dependencia de servidores externos.

Pantallas OLED con formato 16:10 y nueva capa antirreflejos

La experiencia visual también recibe una atención especial en los LG gram Pro 2026.

Los nuevos modelos incorporan paneles OLED de alta resolución y cobertura de color profesional, una combinación especialmente interesante para creadores de contenido, diseñadores, fotógrafos, editores de vídeo y usuarios que valoran una pantalla de calidad.

Este año, LG añade además una nueva capa sin reflejos para mejorar la visibilidad en entornos con iluminación complicada. Es una mejora importante para quienes trabajan en cafeterías, trenes, aeropuertos, oficinas con mucha luz o espacios donde no siempre es posible controlar los reflejos.

El formato 16:10 también juega a favor de la productividad. Frente al formato panorámico tradicional, ofrece un 11% más de espacio visual, algo que se nota al trabajar con documentos, hojas de cálculo, herramientas creativas o varias ventanas abiertas al mismo tiempo.

Refrigeración inteligente y mayor eficiencia energética

LG también ha trabajado en la gestión térmica de los nuevos gram Pro 2026.

La compañía menciona un sistema de refrigeración inteligente, diseñado para mantener el rendimiento bajo control sin comprometer la experiencia de uso. Esto es especialmente importante en un portátil ultraligero, donde el espacio interno es limitado y la disipación de calor puede ser un desafío.

Además, LG destaca una mejora del 7% en eficiencia energética frente a la generación anterior. Esta optimización, unida a la batería de larga duración, contribuye a reforzar el enfoque de movilidad del equipo.

La compañía también ha introducido procesos de fabricación bajos en carbono y ha reducido el uso de plástico en el embalaje, reforzando el apartado de sostenibilidad.

Una gama gram 2026 más amplia

Los LG gram Pro representan la parte más premium de la familia LG gram 2026, pero no llegan solos.

LG también mantiene los nuevos LG gram, que conservan el ADN ultraligero y la autonomía extendida de la marca, y amplía los modelos LG gram Book, pensados para acercar las innovaciones de la familia a un público más amplio.

De esta forma, la compañía estructura su catálogo en diferentes niveles: los gram Pro para quienes buscan las máximas prestaciones en portabilidad, los gram tradicionales para usuarios que priorizan ligereza y autonomía, y los gram Book para quienes quieren acceder a la familia gram con una propuesta más contenida.

Precio y disponibilidad en España

Los nuevos LG gram Pro 2026 ya están disponibles en España a través de la web oficial de LG.

El precio de partida anunciado es de 2.049 euros, situando esta gama claramente en el segmento premium del mercado portátil.

Por ese precio, LG ofrece un equipo orientado a quienes buscan un portátil muy ligero, con pantalla OLED, diseño resistente, gran autonomía y potencia suficiente para flujos de trabajo avanzados, incluyendo tareas de inteligencia artificial ejecutadas en local.