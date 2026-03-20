¿Llegará la Pantalla de Privacidad al Samsung Galaxy S25 y otros dispositivos con One UI 8.5?

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Una de las novedades más llamativas que Samsung ha introducido en su nueva generación de smartphones es **Pantalla de privacidad*, una función pensada para dificultar que otras personas puedan ver el contenido de la pantalla desde un ángulo lateral.

Desde su debut en el Samsung Galaxy S26 Ultra, muchos usuarios se han preguntado si esta característica podría llegar más adelante a otros dispositivos Galaxy mediante una actualización de One UI 8.5.

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La respuesta es bastante clara: no. Y el motivo no tiene que ver únicamente con una decisión comercial de Samsung para reservar funciones a sus modelos más caros, sino con una limitación mucho más importante: La Pantalla de Privacidad depende de hardware específico que no está presente en generaciones anteriores ni tampoco en otros modelos de la propia familia Galaxy S26.

La Pantalla de Privacidad es exclusiva del Galaxy S26 Ultra

Samsung ha decidido que esta nueva función de privacidad esté disponible únicamente en el Galaxy S26 Ultra. Ni el Galaxy S26 ni el Galaxy S26+ cuentan con ella, a pesar de formar parte de la misma familia y compartir muchas características de software.

Este detalle ya deja entrever que no estamos ante una función puramente ligada a One UI 8.5 ni a una simple mejora basada en inteligencia artificial que pueda activarse a distancia. Si ni siquiera los otros dos modelos de la serie Galaxy S26 pueden disfrutar de ella, queda claro que hay un requisito técnico adicional que va más allá del software.

Por qué una actualización no puede añadir la Pantalla de Privacidad

A simple vista, podría parecer lógico pensar que una función como esta podría llegar a otros móviles Galaxy a través de una actualización. Al fin y al cabo, la mayoría de smartphones de Samsung utilizan paneles AMOLED, una tecnología capaz de controlar píxeles individuales y apagar zonas concretas de la pantalla.

Además, en los últimos años Samsung ha reforzado mucho la idea de que muchas de sus novedades pueden expandirse más tarde a otros dispositivos gracias al software y a la inteligencia artificial. Eso ha hecho que muchos usuarios asuman que cualquier novedad presentada en los Galaxy más recientes terminará llegando a modelos anteriores.

Sin embargo, en este caso no es así. Aunque Pantalla de privacidad utiliza inteligencia artificial para decidir qué zonas de la pantalla deben ocultarse o mostrarse con un comportamiento especial, la base del sistema no está en One UI, sino en el panel en sí.

La clave está en el nuevo hardware Flex Magic Pixel

La tecnología que hace posible Privacy Display se llama Flex Magic Pixel. Este sistema está integrado físicamente en la nueva pantalla AMOLED del Galaxy S26 Ultra y, según toda la información disponible, no existe en ningún otro smartphone Galaxy anterior ni tampoco en otros modelos actuales de la marca.

La diferencia fundamental respecto a un panel AMOLED tradicional es que esta pantalla utiliza dos tipos distintos de píxeles a nivel microscópico: unos denominados Anchos y otros llamados Estrechos. No se trata de un efecto visual creado por software, ni de una máscara digital añadida por One UI 8.5, sino de una estructura física del propio panel.

Cuando la función Privacy Display está desactivada, ambos tipos de píxeles funcionan con normalidad y la imagen se muestra de forma convencional, con ángulos de visión típicos de una pantalla AMOLED moderna. Pero cuando la función se activa, el comportamiento del panel cambia de manera específica.

Así funciona la pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra

La forma en que se implementa esta función consiste en aplicar un filtro de hardware sobre la mitad de los píxeles, que ahora quedan separados en dos grupos: píxeles estrechos y píxeles anchos. Los píxeles estrechos emiten la luz directamente hacia delante, mientras que los píxeles anchos emiten la luz en un ángulo más amplio. Cuando se activa el interruptor de Pantalla de privacidad, el brillo de los píxeles anchos se reduce de forma significativa.

Por eso, cuando la mitad de los píxeles dejan de funcionar, el brillo máximo de la pantalla se reduce aproximadamente a la mitad. La densidad de píxeles también disminuye cuando se desactivan estos píxeles.

La función puede aplicarse solo a determinadas áreas de la pantalla, a diferencia de los protectores de pantalla de privacidad tradicionales. Por ejemplo, puedes activarla únicamente para las notificaciones entrantes o para campos sensibles, como PIN, contraseñas o patrones de desbloqueo. Por el momento, esta función solo funciona en aplicaciones del sistema y en la pantalla de bloqueo del teléfono, aunque se espera que en el futuro llegue compatibilidad con aplicaciones de terceros.

También es posible configurar que se active únicamente en determinadas apps, como WhatsApp u otras donde no queramos que otros lean nuestras conversaciones. Además, se integra con las Rutinas del sistema. Por ejemplo, puedes configurar que se active automáticamente cuando sales de casa o estás en la oficina.

También existe un ajuste llamado Máxima Privacidad de Pantalla, que incrementa la protección visual pero afecta notablemente a la calidad de imagen. Con este modo activado, los negros se vuelven grisáceos y el contraste disminuye considerablemente. Esto dificulta aún más que otras personas puedan ver el contenido de la pantalla, aunque el impacto en la experiencia visual hace que no sea una opción pensada para ser usada constantemente.

Modo de pantalla normal

Modo Privacidad de Pantalla

Modo Máxima Privacidad de Pantalla

A continuación, se puede ver cómo la nitidez de imagen se reduce al activar el modo Privacidad de Pantalla y, aún más, al activar el modo de Máxima Privacidad de Pantalla.

Modo de pantalla normal

Modo Privacidad de Pantalla

Modo Máxima Privacidad de Pantalla