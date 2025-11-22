Los clásicos de PC vuelven: Juega a Doom, Quake o RA2 desde tu navegador

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

En las últimas semanas, varios entusiastas de la tecnología y del retro gaming han empezado a compartir una oleada de proyectos que permiten jugar a clásicos de MS-DOS y Windows desde cualquier navegador moderno y sin necesidad de configuraciones complicadas.

Para quienes vivieron la época dorada del multijugador en PC —entre finales de los 90 y principios de los 2000—, este redescubrimiento es pura nostalgia en estado puro.

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Fue un periodo marcado por los juegos de estrategia en tiempo real y los míticos boomer shooters. Eran tiempos de LAN parties y partidas nocturnas en línea que, aunque hoy siguen siendo posibles, han perdido relevancia.

El renacer de Red Alert 2 en navegador gracias a Chrono Divide

Entre las propuestas más sorprendentes destaca Chrono Divide, una recreación hecha por fans de Command & Conquer: Red Alert 2 que funciona directamente en el navegador. Aunque su desarrollo comenzó en 2020 como un simple experimento, el proyecto ha evolucionado hasta ofrecer prácticamente todas las funciones multijugador del juego original. La campaña para un jugador, eso sí, todavía no está disponible.

La página oficial lo resume así:

“Chrono Divide es un proyecto fan que busca recrear el Red Alert 2 original usando tecnologías web. El resultado es un cliente que se ejecuta en tu navegador sin plugins ni programas adicionales.”

Lo que comenzó como una prueba técnica se ha convertido en un RTS totalmente funcional, multiplataforma y disponible en cualquier dispositivo. Solo necesitas contar con los archivos del juego original para poder jugar.

Características modernas sin perder el espíritu clásico

Además de replicar la experiencia original, Chrono Divide incorpora mejoras que facilitan jugar en pleno 2025:

Funciona con un modelo cliente-servidor, eliminando la necesidad de abrir puertos o configurar el firewall.

Es compatible con mods.

Permite elegir entre controles clásicos o esquemas modernos de ratón.

Se puede ejecutar en Windows, macOS, Linux y también en teléfonos y tablets.

Incluye temporadas con reglas especiales y rotación de mapas, sin ningún tipo de monetización.

Ofrece ránkings online y servidor de Discord activo.

El resultado es una comunidad completamente viva de jugadores disfrutando de Red Alert 2 casi un cuarto de siglo después de su lanzamiento original.

Otros proyectos que devuelven a la vida el multijugador de los 90

Chrono Divide no está solo. Existen varias iniciativas que están resucitando el multijugador clásico a través del navegador. Uno de los más populares es DOS Zone, que permite unirse con un clic a partidas online de Doom, Quake 2, Quake 3, Unreal Tournament o Half-Life Deathmatch.

Al igual que Chrono Divide, estos proyectos suelen integrar servidores de Discord para organizar quedadas, competiciones y partidas espontáneas, creando pequeñas comunidades que mantienen vivo el legado del gaming clásico.

Un viaje directo a las LAN parties de principios de los 2000

Para quienes crecieron en pleno auge de los juegos competitivos de PC, esta nueva oleada de versiones web es una oportunidad perfecta para revivir aquellas noches interminables conectados por TCP/IP, compartiendo pizzas y cables Ethernet.

Si estabas buscando un plan perfecto para este fin de semana, tal vez ya lo hayas encontrado.