McDonald’s y la IA: quién decide realmente cuánto cuesta tu Big Mac

La inteligencia artificial ya no se limita a escribir textos o generar imágenes: también entra en decisiones comerciales. Engadget destaca cómo los algoritmos estiman lo que pagarían los clientes de cada zona. McDonald’s está en el centro de una polémica por las recomendaciones de precios para sus restaurantes, un asunto que mezcla tecnología, franquicias y una pregunta bastante cotidiana: ¿por qué la misma hamburguesa cuesta más en un local que en otro?

Antes de imaginar un Big Mac encareciéndose mientras haces cola, hay un matiz. En su respuesta del 1 de octubre, McDonald’s niega cambios en tiempo real y precios personalizados por cliente. Sus herramientas informan; los franquiciados deciden.

Recomendar un precio no equivale a cambiarlo durante el día

McDonald’s describe recomendaciones basadas en costes locales, demanda, competencia y condiciones económicas. El análisis se refiere al restaurante, con las circunstancias de ese mercado como referencia. La empresa lo presenta como información para el propietario, que decide si la utiliza.

Eso debe distinguirse de otros dos modelos: modificar un precio según la hora o la demanda inmediata, y calcular cuánto cobrar a una persona a partir de sus características. Son decisiones diferentes, aunque puedan utilizar tecnología similar. Que haya una recomendación por restaurante no demuestra, por sí solo, que el importe del pedido cambie al entrar más gente en el local.

En Fresno, Reuters observó Big Macs a 5,69 dólares (unos 5,07 €) y 6,89 dólares (unos 6,14 €), separados unos 3,2 km: un 21 % más. No estableció qué originó la diferencia. El ejemplo invita a comparar establecimientos, pero no permite atribuir automáticamente esa distancia entre precios a una decisión de la IA.

La propia cadena sostiene que dos locales próximos pueden tener condiciones comerciales diferentes. Su comunicado rechaza tanto los precios personalizados por cliente como las variaciones automáticas dentro del día. Ese es el matiz que falta cuando se compara todo este asunto con una tarifa que sube instantáneamente en las horas punta.

El debate entre la libertad del franquiciado y la influencia de la cadena

Reuters sitúa estas herramientas desde 2019 y describe recomendaciones al menos tres veces al año, avisos de sensibilidad al precio, registro de desviaciones y llamadas a franquiciados como Karen King. También señala exigencias internas para colaborar con asesores aprobados. La cuestión es el peso práctico de una recomendación cuando procede de la marca de la que depende el negocio.

Hay un antecedente público que ayuda a entender esa inquietud. En la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2026, Chris Kempczinski explicó que las conversaciones con franquiciados pueden incluir la ejecución de precios y ciertos incumplimientos. También vinculó esas revisiones a cuestiones de crecimiento y elegibilidad dentro del sistema, en el contexto de sus programas de menús económicos.

El portal advierte sobre competencia entre franquiciados y recomienda asesoramiento jurídico. Eso no equivale a una declaración de ilegalidad: la diferencia entre una recomendación comercial y una coordinación anticompetitiva depende de cómo funcione realmente el sistema. Como lectura del conflicto, la pregunta relevante es quién toma la decisión final y qué ocurre cuando decide apartarse de lo aconsejado.

McDonald’s niega que sus recomendaciones sean obligatorias y afirma que evalúa la experiencia completa del cliente. La versión corporativa y los testimonios de algunos propietarios difieren. Por eso conviene presentar ambas sin dar por probado que un algoritmo impone todos los importes.

El menú de 18 dólares y el problema de parecer demasiado caro

Uno de los ejemplos más conocidos de esta discusión es el menú Big Mac de 18 dólares (unos 16,04 €) en Connecticut. La precisión importa: era un menú completo, no una hamburguesa sola. En mayo de 2024, Joe Erlinger, presidente de McDonald’s USA, lo presentó como una excepción y expresó preocupación porque se interpretara como el precio habitual.

El caso aparece en la demanda del franquiciado George Michell. El escrito sostiene que Deloitte le recomendó situar el menú de su restaurante de Darien por encima de esa cantidad, y forma parte de una disputa más amplia con McDonald’s por supuesto trato discriminatorio. Es una alegación de una de las partes, y no demuestra por sí misma que una IA fijara ese precio.

El mismo documento ilustra otro punto: una cadena y un propietario no siempre tienen idénticos incentivos. Michell señala que McDonald’s cobraba una comisión ligada a las ventas brutas, mientras él defendía su precio por los costes y la competencia del establecimiento. Como interpretación económica, aumentar la facturación total y proteger el margen de un restaurante no son necesariamente el mismo objetivo.

El trasfondo es una pérdida de atractivo entre consumidores que miran cada euro. Una información de Bloomberg publicada a finales de septiembre situaba la caída de las acciones cerca del 31 % desde su máximo de febrero y recogía dudas sobre la percepción de valor. Ese contexto no permite atribuir la caída bursátil al sistema de precios con IA, pero sí explica por qué cualquier noticia sobre encarecimientos resulta especialmente delicada.

Los resultados oficiales del segundo trimestre de 2026 también muestran esa tensión: las ventas comparables en Estados Unidos aumentaron un 0,8 %, con menos visitas y un mayor gasto por pedido. El reto comercial, por tanto, va más allá de encontrar un importe que alguien acepte una vez: también importa que el cliente quiera volver.

Wendy’s, Instacart y Walmart muestran lo sensible que es este terreno

Wendy’s ya tuvo que aclarar su posición en febrero de 2024, después de que sus planes sobre cartas digitales y precios dinámicos generasen rechazo. En su respuesta oficial, negó que pretendiera elevar precios cuando hubiera más clientes y explicó que las pantallas facilitarían cambiar productos destacados y ofrecer descuentos en las horas tranquilas. La posibilidad de ajustar una oferta no implica necesariamente subirla en hora punta.

Instacart fue más allá y canceló sus pruebas de precios el 22 de diciembre de 2025. Reconoció que algunos ensayos habían mostrado importes diferentes para el mismo artículo en la misma tienda y que eso había perjudicado la confianza. La empresa aseguró que esas pruebas no utilizaban datos personales, demografía ni hábitos individuales de compra, y anunció que dos familias comprando lo mismo, a la vez y en el mismo local verían los mismos precios.

Walmart ha abordado expresamente la preocupación por las etiquetas digitales. En una carta de su consejero delegado, explica que ayudan a mantener la correspondencia entre el precio del estante y el de caja, y afirma que no variará los importes según la identidad, ingresos, historial o urgencia del comprador. Digitalizar las etiquetas y personalizar el precio son decisiones distintas, aunque a menudo se mezclen en el debate.

Al mismo tiempo, otras cadenas siguen ampliando sus herramientas de IA. Yum! Brands, el grupo de KFC y Taco Bell, presentó Byte by Yum! como una plataforma para digitalizar operaciones y mejorar la experiencia en sus restaurantes. En Teknofilo también hemos contado cómo Burger King utiliza la IA para analizar la atención de sus empleados y los problemas que obligaron a Taco Bell a replantear sus pedidos automatizados.

La lección que dejan estos casos es bastante clara como valoración editorial: la confianza también forma parte del precio. Una herramienta puede ayudar a tomar decisiones comerciales, pero el cliente necesita entender qué paga y por qué. En McDonald’s, el debate continúa entre las recomendaciones por restaurante, la independencia que defiende la cadena y la influencia que perciben algunos franquiciados.