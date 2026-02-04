McDonalds tiene algo que decir sobre la fortaleza de tus contraseñas

🔐 ¿Cómo elegir una VPN? Claves para proteger tu privacidad en Internet [ Saber más ]

A pesar de años de advertencias por parte de expertos en ciberseguridad, una gran parte de los usuarios de Internet sigue recurriendo a contraseñas fáciles de recordar… y fáciles de adivinar.

Entre las más repetidas continúan apareciendo palabras relacionadas con comida popular, una práctica que sigue poniendo en riesgo millones de cuentas.

Contraseñas inspiradas en comida rápida, un problema persistente

Un nuevo informe publicado por McDonald’s ha puesto cifras a un hábito preocupante. Según datos extraídos de la base de filtraciones de Have I Been Pwned, contraseñas como “bigmac”, “happymeal” o “mcnuggets” han aparecido en más de 110.000 cuentas comprometidas.

No se trata solo de esas palabras exactas. Variantes aparentemente “mejoradas”, como sustituir letras por números o símbolos, también son extremadamente comunes, lo que demuestra que la familiaridad sigue pesando más que la prudencia a la hora de proteger cuentas personales.

Las sustituciones simples ya no protegen frente a ataques modernos

Durante años, cambiar letras por caracteres especiales —como usar “@” en lugar de “a” o “0” por “o”— fue considerado un pequeño refuerzo de seguridad. Sin embargo, ese enfoque ha quedado obsoleto.

Las herramientas actuales de cracking de contraseñas ya contemplan estas sustituciones predecibles. Los ataques automatizados prueban de forma sistemática miles de combinaciones derivadas de palabras comunes, por lo que una contraseña basada en un término popular sigue siendo vulnerable, aunque incluya números o símbolos.

Cuando una clave parte de una palabra conocida, el esfuerzo adicional para los atacantes es mínimo.

Una campaña con humor para lanzar un mensaje serio

La iniciativa de McDonald’s incluye carteles y vídeos cortos que recurren al humor y al reconocimiento inmediato de marcas y productos conocidos. El objetivo es claro: llamar la atención de un público amplio y transmitir un mensaje sencillo.

Las contraseñas basadas en alimentos populares son fáciles de adivinar y se utilizan de forma masiva en ataques. Aunque la campaña consigue visibilidad, también pone de manifiesto lo complicado que resulta cambiar hábitos arraigados.

La concienciación no está llegando a todos los usuarios

El hecho de que estas prácticas sigan siendo tan habituales demuestra que las campañas de concienciación tienen un impacto limitado fuera de los círculos más técnicos. A pesar de las recomendaciones constantes sobre seguridad digital, muchos usuarios siguen tratando la contraseña como la única línea de defensa.

Incluso entre usuarios jóvenes, más familiarizados con la tecnología, es habitual reutilizar contraseñas débiles en múltiples servicios, multiplicando el riesgo cuando se produce una filtración.

Las empresas también sufren el mismo problema

Este fenómeno no se limita al ámbito personal. En entornos corporativos, las organizaciones se encuentran con situaciones similares: cuentas internas e incluso administrativas que utilizan credenciales simples, a pesar de existir políticas formales de seguridad.

Esta desconexión entre normas y práctica diaria ayuda a explicar por qué la mala higiene de contraseñas sigue siendo un problema recurrente décadas después de que se identificara por primera vez.

Por qué los recordatorios públicos no son suficientes

Las campañas de aviso pueden reducir los casos más evidentes, pero rara vez provocan un cambio de comportamiento duradero si no van acompañadas de herramientas adecuadas. La comodidad y la resistencia al cambio siguen siendo factores clave.

Mientras crear y recordar contraseñas complejas dependa exclusivamente del usuario, muchos seguirán optando por soluciones simples y reutilizadas.

Gestores de contraseñas y frases largas como alternativa real

Para quienes no saben cómo crear una contraseña segura, los generadores de contraseñas ofrecen una solución eficaz, ya que permiten crear credenciales largas y aleatorias sin depender de palabras reconocibles.

Los gestores de contraseñas facilitan el almacenamiento seguro de esas claves, eliminando la necesidad de memorizarlas y reduciendo drásticamente el riesgo de reutilización.

La gestión centralizada, clave en entornos profesionales

En el ámbito empresarial, los gestores de contraseñas corporativos permiten centralizar el control, limitar el uso indebido de credenciales y reducir el impacto de una posible brecha de seguridad.

Este enfoque no solo mejora la protección, sino que también simplifica el cumplimiento de las políticas internas y minimiza los daños cuando ocurre una filtración.