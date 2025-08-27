Mediamarkt revela el Galaxy S25 FE antes de tiempo: Especificaciones y precio

Una publicación prematura en la web de MediaMarkt Portugal (ya eliminada) ha dejado al descubierto el Samsung Galaxy S25 FE antes de su anuncio oficial. Gracias a esa ficha de producto, ya conocemos su diseño, especificaciones clave, precio estimado y el enfoque de Samsung para esta nueva Fan Edition.

Aunque la página podría desaparecer en cualquier momento, te resumimos todo lo importante y lo ponemos en contexto frente al modelo anterior.

Diseño y materiales

Según la descripción, el Galaxy S25 FE llega “más delgado y ligero”, con chasis de Armor Aluminum y protección Gorilla Glass Victus+. El color mostrado es Marine Blue (azul marino).

En la parte frontal, la protección indicada en la ficha técnica es Corning Gorilla Glass Victus 2. Esta doble mención a Victus+ y Victus 2 podría ser una inconsistencia propia de una página aún en preparación, pero de cualquier modo confirma el uso de vidrio reforzado y aluminio de alta resistencia.

El S25 FE equipa un panel Dynamic AMOLED 2X de 6,7» con resolución 2.340 × 1.080 y 120 Hz, a 382 ppp. La marca destaca una mayor luminosidad apoyada por la AI ProVisual Engine, un conjunto de algoritmos que optimiza la visualización y el procesado de imagen para alcanzar más brillo y mejor contraste en distintos escenarios.

En su interior encontramos el Exynos 2400 (4 nm) con ray tracing, acompañado por 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. En conectividad, ofrece 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC y GPS, además de USB-C y compatibilidad con USB Power Delivery. Integra reconocimiento facial y un lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla, y admite Dual SIM mediante nanoSIM + eSIM.

A nivel fotográfico, la configuración trasera es triple: 50 MP con OIS y apertura f/1,8 como sensor principal; un ultra gran angular de 12 MP f/2,2; y un teleobjetivo de 8 MP con OIS, zoom óptico 3x y zoom espacial 30x. La cámara frontal es de 12 MP. Sobre el papel, es una propuesta equilibrada que cubre angular, ultra gran angular y tele para versatilidad real en foto y vídeo.

La batería asciende a 4.900 mAh y la carga por cable alcanza 45 W (el mínimo de carga indicado es 15 W), con carga inalámbrica de 25 W y carga inalámbrica inversa para accesorios. El listado especifica compatibilidad con USB PD, aunque no incluye cargador en la caja. Con este salto, el S25 FE promete mejores tiempos de recarga y más autonomía frente a su antecesor.

De fábrica llegará con Android 16 y la capa One UI 8. Además del renovado conjunto de funciones de Samsung, el texto promocional enfatiza el papel de la IA tanto en la experiencia de cámara como en la gestión de la pantalla (AI ProVisual Engine), sugiriendo un empuje extra en procesado inteligente y optimización.

Las medidas oficiales listadas son 76,6 × 161,3 × 7,4 mm y un peso de 190 g. La propia tienda remarca que es más delgado y ligero, lo que previsiblemente se traducirá en mejor ergonomía y comodidad de uso prolongado.

Ficha técnica resumida

Pantalla: 6,7′ pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, 2.340 × 1.080, 120 Hz, 382 ppp, Gorilla Glass Victus 2

6,7′ pulgadas, Dynamic AMOLED 2X, 2.340 × 1.080, 120 Hz, 382 ppp, Gorilla Glass Victus 2 Procesador: Exynos 2400 (4 nm), ray tracing

Exynos 2400 (4 nm), ray tracing Memoria: 8 GB RAM

8 GB RAM Almacenamiento: 128 GB

128 GB Cámaras traseras: 50 MP OIS (f/1,8) + 12 MP ultra gran angular (f/2,2) + 8 MP tele OIS 3x, 30x espacial

50 MP OIS (f/1,8) + 12 MP ultra gran angular (f/2,2) + 8 MP tele OIS 3x, 30x espacial Cámara frontal: 12 MP

12 MP Batería: 4.900 mAh, 45 W cable, 25 W inalámbrica, carga inversa

4.900 mAh, 45 W cable, 25 W inalámbrica, carga inversa Conectividad: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C, USB PD

5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB-C, USB PD Biometría: reconocimiento facial, lector de huellas ultrasónico

reconocimiento facial, lector de huellas ultrasónico SIM: nanoSIM + eSIM (Dual SIM)

nanoSIM + eSIM (Dual SIM) Sistema: Android 16 con One UI 8

Android 16 con One UI 8 Construcción: Armor Aluminum; Gorilla Glass Victus+/Victus 2 (según secciones de la ficha)

Armor Aluminum; Gorilla Glass Victus+/Victus 2 (según secciones de la ficha) Dimensiones y peso: 76,6 × 161,3 × 7,4 mm; 190 g

76,6 × 161,3 × 7,4 mm; 190 g Color mostrado: Marine Blue (azul marino)

Marine Blue (azul marino) Cargador en caja: no

Comparativa rápida con Galaxy S24 FE

La lista de especificaciones permite adelantar varias mejoras frente al S24 FE: carga más rápida (hasta 45 W), batería ligeramente mayor (4.900 mAh), selfie de mayor resolución (12 MP) y una reducción de peso de más de 20 g. En conjunto, debería sentirse más cómodo en mano, con mejor autonomía y recargas más ágiles.

La tienda portuguesa muestra un precio de 789,99 € para el Galaxy S25 FE. A falta de la presentación oficial y del correspondiente PVP recomendado por Samsung, esa cifra parece elevada teniendo en cuenta que el Galaxy S25 estándar puede encontrarse por menos. Se espera que el anuncio del S25 FE tenga lugar el 4 de septiembre, un día antes del inicio de IFA Berlín.