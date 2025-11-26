Patrocinado

Mejores ofertas en móviles por Black Friday en AliExpress: Selección de smartphones y cupones exclusivos

El Black Friday ya está aquí y, como cada año, AliExpress se convierte en uno de los mejores lugares para renovar tu smartphone al mejor precio. Esta edición llega cargada de descuentos agresivos, rebajas directas del vendedor y, sobre todo, una batería de cupones exclusivos que permiten ahorrar todavía más en móviles de todas las gamas.

Tanto si buscas un flagship de última generación como si quieres un móvil equilibrado por menos dinero, esta es una oportunidad perfecta para aprovechar descuentos acumulables y llevarte auténticos chollos.

Cupones exclusivos para ahorrar más en tus compras

AliExpress × Teknófilo hemos lanzado varios códigos exclusivos que funcionan solo en productos con el sello Black Friday. No son acumulables entre sí, pero sí compatibles con cupones de tienda y otras rebajas de los propios vendedores.

Aquí tienes todos los códigos disponibles:

Cupón Descuento
TEKNOE03 €3 de descuento en compras mínimas de €18
TEKNOE04 €4 de descuento en compras mínimas de €26
TEKNOE09 €9 de descuento en compras mínimas de €59
TEKNOE15 €15 de descuento en compras mínimas de €89
TEKNOE20 €20 de descuento en compras mínimas de €139
TEKNOE30 €30 de descuento en compras mínimas de €209
TEKNOE40 €40 de descuento en compras mínimas de €279
TEKNOE50 €50 de descuento en compras mínimas de €329
TEKNOE70 €70 de descuento en compras mínimas de €499

Estos códigos estarán activos desde el 20 de noviembre a las 00:00 hasta el 3 de diciembre a las 23:59:59.

Restricciones a tener en cuenta

  • No aplican en productos digitales o virtuales.
  • Solo son válidos en pedidos enviados a España.
  • Tienes que usarlos únicamente en artículos con el distintivo Black Friday.

Cupones PayPal para ahorrar aún más

Este año AliExpress también ofrece cupones PayPal, que sí pueden combinarse con los códigos anteriores, lo que permite conseguir un ahorro todavía mayor. Las unidades son limitadas y se asignan por orden de solicitud, así que conviene reclamarlos cuanto antes.

Opciones disponibles a partir del 20 de noviembre:

  • €20 de descuento en compras mínimas de €199 (7.015 unidades)
  • €33 de descuento en compras mínimas de €299 (909 unidades)
  • €75 de descuento en compras mínimas de €499 (133 unidades)

Si haces una compra grande durante el evento, estos cupones pueden marcar una diferencia enorme.

 

Smartphones en oferta que no te deberías perder

El catálogo de AliExpress durante Black Friday es enorme, pero algunos modelos destacan especialmente por su relación calidad-precio. Esto es lo que puedes esperar:

  • Flagships rebajados: móviles con Snapdragon de última generación, pantallas de 120/144 Hz y cámaras de gama alta con descuentos muy agresivos.
  • Gama media renovada: modelos con grandes baterías, carga rápida y buenas cámaras por precios que suelen estar por debajo de los 200€.
  • Gama de entrada muy barata: opciones perfectas para quienes buscan un segundo teléfono, para los más jóvenes de casa o para quienes solo quieren lo esencial.

A todo esto se suman envíos rápidos desde Europa, garantías ampliadas y políticas de devolución mejoradas respecto a otros años.

Producto Precio original Descuento Precio final Cupón de descuento
realme 14x 123,32 15 108,32 € BFES15 o TEKNOE15
realme 14 5G 148,51 20 128,51 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO F7 5G 287,05 40 247,05 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
realme GT 7 Pro 5G 510,22 70 440,22 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
POCO X7 Pro 5G 262,76 35 227,76 € ESBF35 o TEKNOE35
realme GT 7T 5G 320,08 40 280,08 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
POCO F7 Pro 370,7 50 320,70 € BFES50 o TEKNOE50
POCO F7 Ultra 5G 532,59 70 462,59 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Xiaomi 15T Pro 657,67 70 587,67 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
realme 14 5G 197,75 20 177,75 € BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20
realme 14 Pro 5G 223,43 30 193,43 € BFES30
realme 14 Pro+ 5G 274,6 35 239,60 € ESBF35 o TEKNOE35
POCO M7 4G 102,33 15 87,33 € BFES15 o TEKNOE15
Baofeng UV-5R 21,59 3 18,59 € BFES03 o ESBF03
POCO M7 123,25 15 108,25 € BFES15 o TEKNOE15
Xiaomi Redmi Note 14 4G 121,58 15 106,58 € BFES15 o TEKNOE15
Xiaomi Redmi Note 14 4G 124,19 15 109,19 € BFES15 o TEKNOE15
Xiaomi Redmi Note 14 4G 126,5 15 111,50 € BFES15 o TEKNOE15
Redmi Note 14 4G 134,76 15 119,76 € BFES15 o TEKNOE15
Xiaomi Redmi Note 14 4G 141,08 20 121,08 € BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20
Redmi Note 14 4G 142,44 20 122,44 € BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20
Xiaomi Redmi Note 14 4G 149,94 20 129,94 € BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20
POCO M7 Pro 5G 150,14 20 130,14 € BFES20 o, ESBF20 o TEKNOE20
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 182,81 20 162,81 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO M7 Pro 5G 167,41 20 147,41 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
Xiaomi Redmi Note 14 5G 159,58 20 139,58 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO M7 Pro 5G 186,45 20 166,45 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO M7 Pro 5G 169,44 20 149,44 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO X7 5G 176,56 20 156,56 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO X7 5G 189,58 20 169,58 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO X7 5G 186,6 20 166,60 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G 204,31 20 184,31 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO X7 5G 194,62 20 174,62 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
realme 14 5G 198,81 20 178,81 € BFES20, ESBF20 o TEKNOE20
POCO X7 Pro 5G 218,43 30 188,43 € BFES30
POCO X7 Pro 5G 218,74 30 188,74 € BFES30
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 227,63 30 197,63 € BFES30
realme 14 Pro 5G 219,3 30 189,30 € BFES30
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 219,1 30 189,10 € BFES30
POCO X7 Pro 5G 219,61 30 189,61 € BFES30
POCO X7 Pro 5G 222,3 30 192,30 € BFES30 o TEKNOE30
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 269,95 35 234,95 € ESBF35 o TEKNOE35
Redmi Note 14 Pro 5G 219,7 30 189,70 € BFES30 o TEKNOE30
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 219,7 30 189,70 € BFES30 o TEKNOE30
POCO X7 Pro 5G 229,11 30 199,11 € BFES30 o TEKNOE30
POCO X7 Pro 5G 230,68 30 200,68 € BFES30 o TEKNOE30
Redmi Note 14 Pro 5G 233,26 30 203,26 € BFES30 o TEKNOE30
POCO X7 Pro 5G 244,85 35 209,85 € ESBF35 o TEKNOE35
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 251,56 35 216,56 € ESBF35 o TEKNOE35
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 256,12 35 221,12 € ESBF35 o TEKNOE35
realme 14 Pro+ 5G 269,95 35 234,95 € ESBF35 o TEKNOE35
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 270,55 35 235,55 € ESBF35 o TEKNOE35
realme 14 Pro+ 5G 322,63 40 282,63 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
Redmi Note 14 Pro+ 5G 277,28 35 242,28 € ESBF35 o TEKNOE35
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 277,28 35 242,28 € ESBF35 o TEKNOE35
realme 14 Pro+ 5G 279,11 40 239,11 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
Samsung Galaxy A56 5G 272,47 35 237,47 € ESBF35 o TEKNOE35
realme 14 Pro+ 5G 282,51 40 242,51 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
Samsung Galaxy A56 5G 294,85 40 254,85 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
POCO F7 5G 302,31 40 262,31 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
POCO F7 5G 309,38 40 269,38 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
Samsung Galaxy A56 5G 313,62 40 273,62 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
POCO F7 5G 303,17 40 263,17 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
POCO F7 5G 303,18 40 263,18 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G 333,69 50 283,69 € BFES50 o TEKNOE50
POCO F7 5G 324,57 40 284,57 € BFES40, ESBF40 o TEKNOE40
OPPO Find X5 Pro 5G 333,79 50 283,79 € BFES50 o TEKNOE50
Samsung Galaxy S23+ 5G 351,56 50 301,56 € BFES50 o TEKNOE50
Apple iPhone 14 5G 344,63 50 294,63 € BFES50 o TEKNOE50
Apple iPhone 14 Plus 5G 360,61 50 310,61 € BFES50 o TEKNOE50
realme GT 7T 5G 355,76 50 305,76 € BFES50 o TEKNOE50
8849 Tank 2 Pro 349,48 50 299,48 € BFES50 o TEKNOE50
realme 14 Pro+ 5G 396,33 60 336,33 € ESBF60 o TEKNOE60
Nubia Z60S Pro 368,31 50 318,31 € BFES50 o TEKNOE50
Samsung Galaxy Z Flip5 5G 354,31 50 304,31 € BFES50 o TEKNOE50
8849 Tank 4 371,68 50 321,68 € BFES50 o TEKNOE50
Google Pixel 8 Pro 5G 434,39 60 374,39 € ESBF60 o TEKNOE60
POCO F7 Pro 5G 369,18 50 319,18 € BFES50 o TEKNOE50
POCO F7 Pro 5G 394,81 60 334,81 € ESBF60 o TEKNOE60
OnePlus Nord 5 5G 387,16 60 327,16 € ESBF60 o TEKNOE60
POCO F7 Pro 5G 388,66 60 328,66 € ESBF60 o TEKNOE60
POCO F7 Pro 5G 397,61 60 337,61 € ESBF60 o TEKNOE60
Google Pixel 9a 401,37 60 341,37 € ESBF60 o TEKNOE60
DOOGEE S200 Ultra 5G 413,65 60 353,65 € ESBF60 o TEKNOE60
realme GT 7 5G 423,76 60 363,76 € ESBF60 o TEKNOE60
Samsung Galaxy S24 FE 5G 424,52 60 364,52 € ESBF60 o TEKNOE60
Red Magic 10 Air 446 60 386,00 € ESBF60 o TEKNOE60
Apple iPhone 15 462,22 60 402,22 € ESBF60 o TEKNOE60
Nubia Z70 Ultra 5G 460,39 60 400,39 € ESBF60 o TEKNOE60
OnePlus 13T 476,39 60 416,39 € ESBF60 o TEKNOE60
Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 475,13 60 415,13 € ESBF60 o TEKNOE60
Nubia Z70 Ultra 5G 481,31 60 421,31 € ESBF60 o TEKNOE60
realme GT 7 Pro 5G 520,85 70 450,85 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
POCO F7 Ultra 5G 549,68 70 479,68 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
POCO F7 Ultra 5G 549,68 70 479,68 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Nubia Z70 Ultra 5G 543,05 70 473,05 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Google Pixel 9 536,39 70 466,39 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Honor Magic V2 5G 624,02 70 554,02 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
vivo X200 FE 5G 609,62 70 539,62 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Xiaomi 15T Pro 650,38 70 580,38 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Google Pixel 9 Pro 5G 753,39 70 683,39 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Google Pixel 9 Pro 5G 753,39 70 683,39 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 798,81 70 728,81 € BFES70, ESBF70 o TEKNOE70
Xiaomi Redmi A5 68 9 59,00 € BFES09, ESBF09 o TEKNOE09
Redmi 15C 95 15 80,00 € BFES15 o TEKNOE15

«`

 

Cómo aprovechar al máximo los descuentos de Black Friday

Para obtener los precios más bajos, sigue estos pasos:

  1. Añade tus productos al carrito antes de que empiece el Black Friday.
  2. Comprueba qué cupones aplican a tu cesta en función del importe total.
  3. Combina cupones del vendedor + cupones + rebajas de tienda.
  4. Compra en los primeros minutos del evento, cuando suele haber stock garantizado.
  5. Activa las notificaciones en la app de AliExpress para no perderte cupones relámpago adicionales.

Gracias a esta combinación, es habitual conseguir rebajas adicionales de entre 10€ y 70€ sobre el precio ya rebajado.

 

Una oportunidad única para renovar tu smartphone

Con la llegada del Black Friday, AliExpress vuelve a situarse como una de las plataformas más competitivas en precio, especialmente en telefonía móvil. Los cupones, sumados a los descuentos de cada vendedor, hacen que muchos smartphones queden a precios históricos.

Si estabas pensando en cambiar de móvil, este es sin duda el momento ideal para hacerlo sin que tu bolsillo lo note tanto.

