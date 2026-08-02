Apple abre la puerta a cobrar por Siri AI a los usuarios que más la utilicen

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La nueva Siri AI todavía no ha llegado oficialmente a todos los usuarios, pero Apple ya empieza a preparar el terreno para una cuestión inevitable: quién pagará la enorme factura informática que supone ejecutar un asistente de inteligencia artificial avanzado.

Tim Cook abordó esta cuestión durante la presentación de resultados financieros de Apple correspondiente al tercer trimestre fiscal de 2026, celebrada el 30 de julio. La intervención tuvo un significado especial, ya que fue su última conferencia de resultados como CEO antes de ceder el puesto a John Ternus el 1 de septiembre.

Aunque Cook no anunció una suscripción específica para Siri, sus palabras apuntan a que los usuarios que utilicen intensivamente sus nuevas funciones podrían terminar necesitando un plan de iCloud+ de mayor nivel. En otras palabras, la Siri básica podría continuar siendo gratuita, mientras que el uso avanzado o más frecuente estaría sujeto a límites.

Este planteamiento encajaría con la estrategia que Apple ya ha comunicado para otras funciones de Apple Intelligence. Algunas herramientas basadas en modelos alojados en servidores tendrán límites diarios, mientras que la mayoría de los planes de iCloud+ ofrecerán un acceso ampliado.

Tim Cook abre la puerta a cobrar por el uso intensivo de Siri AI

Durante la ronda de preguntas de la conferencia de resultados, el analista Michael Ng preguntó a los responsables de Apple por el coste que tendrá operar sus nuevas funciones de inteligencia artificial. A diferencia de las tareas procesadas localmente en el iPhone, las consultas más complejas requieren acceder a modelos ejecutados en centros de datos.

Cook explicó que Apple trabaja con un modelo híbrido. Parte de la infraestructura pertenece a la propia compañía, mientras que otra parte se apoya en servicios de computación en la nube contratados a proveedores externos, una combinación que permite ampliar la capacidad según crece la demanda.

El ejecutivo reconoció que la compañía todavía está evaluando el impacto económico de Siri AI. También señaló que, cuando una persona utilice mucho el asistente, existiría la posibilidad de que pasara a un plan superior de iCloud+, aunque admitió que todavía no está claro cuál será el equilibrio final entre costes, límites gratuitos y suscripciones.

Esto no equivale a anunciar que habrá que pagar para utilizar Siri AI desde el primer día. La interpretación más razonable es que Apple está estudiando un modelo escalonado, con un nivel de acceso incluido en el dispositivo y límites más amplios para quienes paguen una suscripción.

Una Siri mucho más avanzada también será más cara de mantener

La nueva Siri AI no se limita a responder preguntas sencillas, indicar el tiempo o configurar una alarma. Apple la ha rediseñado como un asistente conversacional capaz de comprender lo que aparece en la pantalla, consultar información en internet y realizar acciones dentro de las aplicaciones.

También puede utilizar el contexto personal del usuario para buscar datos en mensajes, correos electrónicos, fotografías y otros contenidos. Esto permitirá formular peticiones mucho más naturales, como localizar una reserva enviada por correo, recordar a qué hora llega un familiar o encontrar una fotografía concreta sin saber cuándo fue tomada.

Además, Siri AI contará con una aplicación independiente desde la que se podrán iniciar conversaciones nuevas o recuperar interacciones anteriores. El historial se sincronizará de forma privada mediante iCloud para que una conversación pueda comenzar en el Mac y continuar posteriormente en el iPhone, el iPad, el Apple Watch o Apple Vision Pro.

Puedes conocer con más detalle todas estas novedades en nuestro artículo sobre la reinvención de Siri mediante inteligencia artificial. El salto de capacidades es considerable, pero también incrementa el número de consultas que necesitan modelos potentes y costosos alojados en servidores.

Apple ya había anunciado límites para algunas funciones de IA

La posibilidad de vincular las funciones más exigentes a iCloud+ no aparece por sorpresa. Cuando presentó la nueva generación de Apple Intelligence en la WWDC 2026, Apple confirmó que algunas herramientas tendrían límites diarios debido a la potencia informática necesaria para ejecutarlas.

La generación de imágenes es uno de los ejemplos mencionados expresamente por la compañía. Los usuarios podrán acceder a estas funciones con un dispositivo compatible, pero la mayoría de las suscripciones a iCloud+ ampliarán la cantidad de usos disponibles.

Apple no ha publicado todavía una tabla que detalle cuántas consultas podrá realizar gratuitamente cada usuario, qué funciones estarán limitadas o cuántos usos adicionales incluirá cada plan. Tampoco ha anunciado un paquete específico denominado Siri AI Pro o Apple Intelligence Pro.

Por tanto, no puede afirmarse que la nueva Siri vaya a costar necesariamente 9,99 dólares al mes. Lo confirmado hasta ahora es que habrá límites en determinadas funciones y que iCloud+ ofrecerá un acceso más amplio, tal como explicamos en nuestro artículo sobre los límites diarios de Apple Intelligence.

El reto de combinar privacidad, inteligencia artificial y rentabilidad

Apple ha convertido la privacidad en uno de los pilares de su estrategia de inteligencia artificial. Siempre que es posible, las peticiones se procesan directamente en el dispositivo, evitando que la información personal tenga que abandonar el iPhone, el iPad o el Mac.

Cuando una consulta requiere modelos de mayor tamaño, Apple recurre a su infraestructura Private Cloud Compute. Esta arquitectura utiliza servidores con chips diseñados por la compañía y pretende procesar la información sin almacenarla ni ponerla a disposición de la propia Apple.

Sin embargo, la privacidad no elimina el coste de operar esos centros de datos. Los servidores, los aceleradores de inteligencia artificial, la energía, la refrigeración y la capacidad de red representan una inversión considerable, especialmente si millones de usuarios comienzan a conversar frecuentemente con Siri.

El desafío de Apple será evitar que los compradores sientan que están pagando dos veces: primero por un iPhone de gama alta compatible con Apple Intelligence y después por utilizar sin restricciones una de sus funciones más promocionadas.

Los usuarios intensivos podrían ser los primeros en pagar

El modelo insinuado por Cook recuerda al utilizado por numerosos servicios de inteligencia artificial generativa. El usuario dispone de cierto número de consultas gratuitas, pero debe contratar una suscripción cuando necesita mayor capacidad, respuestas más frecuentes o acceso prioritario.

Este sistema permitiría a Apple seguir presentando Siri AI como una función incluida en sus dispositivos, al tiempo que trasladaría parte de los costes de infraestructura a quienes más la utilicen. Para una persona que solo realice unas pocas consultas al día, la experiencia podría seguir siendo gratuita.

La situación sería diferente para quienes usen Siri como herramienta habitual para redactar textos, analizar contenidos, buscar información, interactuar con aplicaciones o mantener largas conversaciones. Ese tipo de uso genera una carga informática mucho mayor que pedir al asistente que active un temporizador.

Apple podría integrar los límites ampliados en los planes actuales de iCloud+ o presentar nuevas modalidades centradas en Apple Intelligence. Por ahora, ninguna de estas posibilidades ha sido confirmada y Cook reconoció que la compañía todavía está estudiando el equilibrio económico del servicio.

La nueva Siri todavía tiene un despliegue limitado

Apple presentó oficialmente Siri AI el 8 de junio de 2026 durante la WWDC. Las primeras versiones están disponibles para desarrolladores, mientras que la beta pública irá llegando de forma progresiva antes de su lanzamiento general previsto para más adelante este año.

La compatibilidad exige un dispositivo con capacidad para ejecutar Apple Intelligence. Entre los modelos admitidos se encuentran los iPhone 16 y posteriores, los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max, determinados iPad con chips A17 Pro o M1 en adelante y los Mac equipados con Apple Silicon.

La disponibilidad también dependerá del idioma y la región. Apple ha indicado que la versión beta de Siri AI comenzará en dispositivos configurados en inglés y se ampliará posteriormente a más idiomas.

En la Unión Europea, Siri AI no estará disponible inicialmente en el iPhone, el iPad ni el Apple Watch, aunque sí podrá utilizarse en Mac y Apple Vision Pro cuando el dispositivo esté configurado en un idioma compatible. Apple atribuye este retraso a cuestiones regulatorias.

La despedida de Tim Cook marca el comienzo de otra etapa

La conferencia de resultados del 30 de julio fue la última de Tim Cook como consejero delegado de Apple. El ejecutivo abandonará el puesto el 1 de septiembre de 2026, aunque no se desvinculará completamente de la compañía.

Cook pasará a ser presidente ejecutivo de la junta directiva y continuará colaborando en determinadas áreas, entre ellas las relaciones con gobiernos y responsables políticos. Puedes leer todos los detalles en nuestro artículo sobre el relevo de Tim Cook al frente de Apple.

John Ternus, hasta ahora vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, asumirá el cargo de CEO. El nuevo responsable heredará una compañía con buenos resultados financieros, pero también con el reto de demostrar que puede competir en inteligencia artificial sin perder su identidad.

La posible monetización de Siri AI será una de las primeras decisiones estratégicas de esta nueva etapa. Apple deberá fijar los límites gratuitos, decidir qué planes de iCloud+ ofrecerán acceso ampliado y comunicarlo sin generar la sensación de que está bloqueando mediante una suscripción una función esencial del iPhone.

¿Será realmente Siri AI una función de pago?

Con la información disponible, la respuesta más precisa es que Siri AI no ha sido anunciada como una función exclusivamente de pago. Los dispositivos compatibles tendrán acceso a Apple Intelligence y a la nueva experiencia de Siri cuando esté disponible en su región.

Lo que sí parece cada vez más probable es que determinadas funciones avanzadas o un volumen elevado de consultas estén limitados. Los usuarios que alcancen esos topes podrían tener que esperar hasta el día siguiente o contratar un plan de iCloud+ con una capacidad superior.

Todavía faltan datos esenciales, como el número de consultas gratuitas, los planes compatibles, las diferencias entre funciones locales y funciones en la nube o el precio de un hipotético nivel premium. Hasta que Apple publique esos detalles, hablar de una tarifa concreta sería especular.

En cualquier caso, las declaraciones de Cook confirman un cambio importante: la inteligencia artificial deja de ser únicamente una característica destinada a vender dispositivos y pasa a convertirse también en una posible fuente de ingresos recurrentes para Apple.