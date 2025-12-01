Netflix elimina la opción de enviar contenido por Cast en Google TV y Chromecast

🎟️ AliExpress Black Friday: ¡Cupones exclusivos de Teknófilo con hasta 70€ de descuento! [ Saber más ]

Netflix ha comenzado a retirar la compatibilidad con la función Cast en numerosos dispositivos con Google TV y otros reproductores multimedia. Esto significa que muchos usuarios ya no pueden enviar contenido desde su móvil y se ven obligados a utilizar directamente la aplicación integrada en el televisor o en el dispositivo de streaming.

Durante años, Cast ha sido una de las formas más cómodas de reproducir series y películas: bastaba con pulsar un botón en el móvil para enviarlo al televisor, manteniendo los controles en la pantalla del teléfono.

Plataformas como Disney+, YouTube, Amazon Prime Video o Crunchyroll siguen ofreciendo esta función, pero Netflix ha decidido dar un paso atrás.

Con la llegada de aplicaciones cada vez más completas y complejas en los televisores, el uso de Cast ha perdido relevancia. Incluso Google ha centrado menos esfuerzos en Chromecast en los últimos años, lo que ha allanado el camino para que servicios como Netflix reduzcan su soporte.

Primeras quejas: el icono de Cast desaparece

La primera señal llegó a través de usuarios en Reddit, quienes comenzaron a informar, alrededor del 10 de noviembre de 2025, de la desaparición del botón Cast dentro de la app de Netflix cuando intentaban enviar contenido a dispositivos Chromecast. Poco después, la plataforma confirmó oficialmente que estaba retirando esta función en modelos recientes.

En su página oficial de soporte, Netflix indica claramente que ya no admite el envío desde un dispositivo móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming.

Netflix ya no admite la transmisión de programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming para TV. Tendrás que usar el mando a distancia físico del televisor o dispositivo de streaming para TV para navegar por Netflix.

Este cambio afecta por igual a todos los planes: desde el básico con anuncios hasta el Premium. La única excepción, al menos por ahora, son los dispositivos Chromecast antiguos y ciertos televisores que aún permiten esta función.

Qué dispositivos pierden el soporte Cast de Netflix

Modelos recientes como el Google TV Streamer o el Chromecast con Google TV, ambos con mando incluido, ya no permiten recibir contenido enviado desde la app del móvil. Netflix considera que estos dispositivos están diseñados para usar directamente su aplicación, por lo que eliminar Cast simplifica su experiencia… aunque muchos usuarios no estén de acuerdo.

La decisión marca un cambio radical en la estrategia de Netflix que podría tener eco en otros servicios. Aunque hoy por hoy ninguna otra plataforma ha anunciado la retirada de Cast, este movimiento podría sentar precedente en un sector donde todas las grandes marcas buscan controlar la experiencia desde sus propias apps.