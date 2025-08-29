Nuevo Galaxy S25 FE filtrado: Características y diseño al descubierto

El esperado Galaxy S25 FE ya tiene fecha: Samsung lo desvelará el 4 de septiembre junto a las tablets Galaxy Tab S11 y S11 Ultra.

Mientras llega el anuncio oficial, un nuevo lote de materiales promocionales e imágenes ha dejado al descubierto sus colores, su apuesta por la inteligencia artificial y un conjunto de especificaciones que lo posicionan como un “Fan Edition” muy completo.

El dispositivo aparecerá en cuatro acabados: Navy (azul marino), Jet Black (negro), White (blanco) e Icy Blue (azul hielo). Según el material de marketing filtrado, Navy será el color “héroe”, por lo que será el más visible en campañas y escaparates. Esta paleta refuerza el enfoque sobrio-premium típico de la familia FE.

La inteligencia artificial ocupará un lugar central en la comunicación del S25 FE. Habrá foco en Circle to Search y en Gemini, con la promesa de funcionar de forma transversal entre apps de Google, de Samsung y de terceros. El mensaje: un teléfono preparado para asistirte en búsquedas visuales, productividad y creatividad desde el primer día.

Apuesta por un panel AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ de 1.080 x 2.340 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz. La protección corre a cargo de Gorilla Glass Victus+, pensada para mejorar la resistencia frente a arañazos y caídas accidentales.

En el interior, el encargado de moverlo todo será el Exynos 2400, acompañado de 8 GB de RAM y opciones de 128 o 256 GB de almacenamiento. El conjunto apunta a un rendimiento sólido en juegos, multitarea y funciones de IA en segundo plano.

La filtración sugiere que podría llegar con Android 16 y One UI 8 desde el día uno, lo que implicaría novedades en personalización, seguridad y herramientas de productividad alimentadas por IA.

El bloque fotográfico combina un trío versátil:

– Principal de 50 MP con OIS para mejorar nitidez en baja luz y vídeo más estable.

– Ultra gran angular de 12 MP para capturas amplias de paisajes y arquitectura.

– Teleobjetivo de 8 MP con zoom óptico 3x y OIS para acercarte sin perder detalle.

En el frontal, una cámara de 12 MP se encarga de selfies y videollamadas.

La autonomía corre a cargo de 4.900 mAh, con carga rápida de 45 W por cable y 15 W inalámbrica. Sobre el papel, es una combinación pensada para llegar al final del día con holgura y recargar rápido cuando haga falta.

El sensor de huellas ultrasónico bajo la pantalla promete desbloqueo más fiable y veloz, incluso con dedos ligeramente húmedos, y suma una capa extra de seguridad para pagos y acceso a apps sensibles.

Ficha técnica resumida

Modelo Samsung Galaxy S25 FE Pantalla AMOLED 6,7″, 1.080 x 2.340 px, 120 Hz, Gorilla Glass Victus+ Procesador Exynos 2400 Memoria 8 GB RAM Almacenamiento 128 / 256 GB Cámaras traseras Principal 50 MP (OIS) + UGA 12 MP + Tele 8 MP (3x, OIS) Cámara frontal 12 MP Batería 4.900 mAh Carga 45 W (cable), 15 W (inalámbrica) Biometría Lector ultrasónico en pantalla Software Android 16 con One UI 8 (previsto) Colores Navy (color héroe), Jet Black, White, Icy Blue Fecha de presentación 4 de septiembre IA destacada Circle to Search, Gemini con integración en apps de Google, Samsung y terceros