Cinco días después de dimitir como consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang ha dicho que estaría dispuesto a volver. El cofundador deja la decisión en manos del consejo de administración: aceptaría el cargo si los consejeros creen que su regreso conviene a la empresa, a sus empleados, a sus accionistas y a Estados Unidos.

Son sus primeras declaraciones públicas desde que dejó el cargo el 12 de noviembre. Nvidia no ha anunciado su regreso y Colette Kress sigue como consejera delegada interina, además de conservar la dirección financiera de la compañía.

Huang reconoce errores y se compromete a colaborar con la investigación

En su mensaje publicado en X, recogido por TechCrunch, Huang reconoce haber cometido errores graves en su vida personal. También dice que lamenta los problemas que causó al consejo y se compromete a colaborar con la investigación independiente encargada por Nvidia.

El consejo anunció esa investigación el 8 de noviembre, tras informaciones según las cuales Huang habría sido objeto de un intento de captación por parte de servicios de inteligencia extranjeros. En ese momento, los consejeros dijeron que no tenían motivos para creer que se hubieran comprometido la seguridad nacional o secretos de Nvidia. La investigación sigue abierta.

Over the past week, I’ve been overwhelmed by the love and support of friends, industry colleagues, and people I've never met. Thank you to everyone who has shown kindness to my family and me. It means the world to me. I came to the United States 53 years ago, and becoming an… — Jensen Huang (@JensenHuang) November 17, 2026

Huang asegura que, desde su marcha, le han pedido que vuelva empleados, inversores, socios y clientes. También circula una petición respaldada por Elon Musk y otros directivos del sector que pide reincorporarlo mientras se esclarecen los hechos.

Por ahora, el consejo mantiene el proceso para buscar a un sucesor permanente entre candidatos de dentro y fuera de Nvidia. Según The Washington Post, que citó a una fuente anónima del consejo, el lunes no había planes para readmitirlo.

El Congreso ya ha puesto fecha a su comparecencia

Tras el compromiso de Huang de comparecer ante el Congreso, tres comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han confirmado la fecha: el 1 de diciembre. Tim Teter, responsable jurídico de Nvidia, comparecerá el día 2. Ambos han aceptado participar de forma voluntaria en entrevistas que quedarán transcritas.

Los legisladores quieren aclarar si entidades vinculadas a China pudieron acceder a chips avanzados de inteligencia artificial de Nvidia y qué papel desempeñaron la empresa y su antiguo consejero delegado. La investigación del Congreso discurre en paralelo a la revisión independiente encargada por el consejo.

Por su parte, Nvidia ha creado un comité permanente para supervisar el cumplimiento de los controles de exportación, las políticas de seguridad nacional y los riesgos del comercio internacional. Lo presidirá la consejera Suzanne Nora Johnson y contará con asesoramiento externo.

Los equipos de seguridad nacional y de cumplimiento comercial de Nvidia informarán al nuevo comité y seguirán reportando a Kress para la gestión diaria. Así, el consejo tendrá una vía directa para supervisar las exportaciones mientras continúa la búsqueda de un responsable permanente.