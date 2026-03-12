O2 lanza una función para detectar llamadas spam antes de responder

💰 ¡Descuentazos! Cámaras, aspiradores, baterías, auriculares y más rebajados [ eufy | Anker | Soundcore ]

La operadora O2, perteneciente a Telefónica, incorporará una nueva herramienta para ayudar a sus clientes a evitar llamadas no deseadas. A partir del 16 de marzo, los usuarios comenzarán a ver en la pantalla de su móvil un aviso que identificará posibles llamadas molestas o comerciales antes de responder.

Esta funcionalidad forma parte de la estrategia de la compañía para reducir las interrupciones innecesarias y reforzar la seguridad del usuario, un problema cada vez más habitual debido al incremento de llamadas de telemarketing, spam o incluso intentos de fraude telefónico.

La nueva característica se activará automáticamente en las líneas móviles compatibles y no tendrá ningún coste adicional para los clientes.

Cómo funciona la alerta de “posible llamada molesta”

Cuando el sistema detecte que una llamada podría tratarse de spam o de una comunicación comercial agresiva, el teléfono mostrará en pantalla el aviso “Posible llamada molesta” antes de que el usuario responda.

Este aviso permitirá al cliente decidir si desea contestar o ignorar la llamada. El objetivo es que el usuario pueda identificar rápidamente comunicaciones potencialmente intrusivas, evitando así interrupciones innecesarias.

La función estará disponible sin necesidad de configuraciones adicionales. Según O2, el sistema se activará automáticamente en todas las líneas compatibles, por lo que los clientes no tendrán que descargar aplicaciones ni modificar ajustes en el teléfono.

Requisitos para utilizar esta función

Para que el sistema pueda funcionar correctamente, el móvil debe ser compatible con VoLTE (Voz sobre LTE), la tecnología que permite realizar llamadas a través de la red 4G.

Esta tecnología ya está presente en la mayoría de los smartphones modernos, por lo que la nueva función será compatible con prácticamente todos los teléfonos recientes del mercado.

VoLTE permite mejorar la calidad de las llamadas y, además, facilita la integración de servicios avanzados como este sistema de identificación de llamadas sospechosas.

Bloqueo automático de llamadas molestas a partir del 30 de marzo

Además del aviso en pantalla, O2 introducirá una segunda medida para combatir el spam telefónico.

Desde el 30 de marzo, los clientes tendrán la posibilidad de bloquear directamente este tipo de llamadas para evitar que lleguen al teléfono.

Para activar esta opción será necesario contactar con el servicio de atención al cliente en el número 1551. Una vez habilitada, el sistema impedirá que las llamadas sospechosas lleguen al usuario.

En lugar de sonar en el teléfono, el emisor escuchará una locución automática indicando que el cliente no acepta este tipo de comunicaciones.

De esta forma, el usuario dejará de recibir incluso el aviso de llamada molesta, ya que el sistema bloqueará directamente la comunicación antes de que llegue al dispositivo.

Un sistema basado en análisis predictivo

La tecnología utilizada para detectar llamadas sospechosas se basa en modelos predictivos que analizan patrones de comportamiento en tiempo real.

Estos algoritmos permiten identificar señales típicas de spam telefónico, como:

Volúmenes anormalmente altos de llamadas desde un mismo número

Campañas masivas de telemarketing

Intentos de fraude mediante llamadas perdidas

Este último caso, conocido como “wangiri”, consiste en realizar llamadas breves para provocar que el usuario devuelva la llamada, generando cargos o conectándolo con servicios de pago.

Gracias al análisis automatizado de estos patrones, el sistema puede identificar comportamientos sospechosos antes de que la llamada llegue al usuario.

Una respuesta al aumento del spam telefónico

Las llamadas comerciales y fraudulentas se han convertido en uno de los problemas más frecuentes para los usuarios de telefonía móvil.

En los últimos años, tanto operadoras como reguladores han impulsado diferentes medidas para reducir este tipo de comunicaciones, incluyendo:

Listas de exclusión publicitaria

Bloqueo de numeraciones sospechosas

Sistemas de identificación de llamadas spam

La nueva herramienta de O2 se suma a estas iniciativas y busca ofrecer una capa adicional de protección directamente integrada en el servicio móvil.

La estrategia de O2: simplicidad y protección para el usuario

Con esta nueva función, O2 refuerza su posicionamiento como una operadora que apuesta por servicios simples y centrados en el cliente.

La compañía ha destacado que su objetivo es ofrecer una experiencia sin complicaciones, con tarifas claras, sin costes ocultos y con herramientas que ayuden a mejorar la tranquilidad del usuario.

Además, los clientes de O2 continúan utilizando la infraestructura de Telefónica, lo que permite acceder a la mayor red de fibra en España y a la cobertura móvil 5G.

La incorporación de esta función de protección frente a llamadas spam forma parte de esa estrategia, proporcionando a los usuarios más control sobre su línea móvil y menos interrupciones indeseadas.