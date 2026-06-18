O2 multiplica por diez el espacio de O2 Cloud: ahora ofrece 10 TB por línea móvil

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O2 ha anunciado una mejora importante para sus clientes de Fibra y Móvil: el almacenamiento incluido en O2 Cloud pasa de 1 TB a 10 TB por cada línea móvil incluida en la tarifa.

La compañía ha comunicado esta novedad junto con otros beneficios pensados para el verano, como la posibilidad de contratar fibra para una segunda residencia en condiciones especiales y el acceso a un nuevo plan global de eSIM para viajar conectado fuera de España.

O2 Cloud multiplica por diez su espacio de almacenamiento

La principal novedad anunciada por O2 afecta directamente a su servicio de almacenamiento en la nube, O2 Cloud.

Hasta ahora, los clientes disponían de 1 TB de espacio incluido. A partir de ahora, esa capacidad aumenta hasta 10 TB, lo que equivale a 10.000 GB para guardar fotos, vídeos, documentos y otros archivos.

Lo más interesante es que esta capacidad se ofrece por cada línea móvil incluida en la tarifa de Fibra y Móvil. Es decir, si una tarifa incluye varias líneas móviles, cada una de ellas contará con su propio espacio de 10 TB en O2 Cloud.

Se trata de una mejora muy notable, especialmente en un momento en el que cada vez acumulamos más fotos en alta resolución, vídeos en 4K, archivos personales, documentos de trabajo y copias de seguridad del móvil.

Más espacio para liberar memoria del móvil

El aumento hasta 10 TB convierte a O2 Cloud en una alternativa muy atractiva para quienes suelen quedarse sin espacio en el teléfono.

Las cámaras de los móviles actuales generan archivos cada vez más pesados. Un vídeo largo grabado en alta resolución puede ocupar varios gigas, y las fotografías también han aumentado considerablemente de tamaño con el paso de los años. A esto hay que sumar descargas, documentos, archivos de WhatsApp y copias de seguridad.

Con este nuevo límite, los usuarios de O2 pueden utilizar la nube para almacenar contenido de forma segura y liberar memoria interna en sus dispositivos. Esto puede ser especialmente útil para quienes tienen móviles con poca capacidad o no quieren depender de servicios de almacenamiento adicionales.

Cuándo estará disponible el nuevo límite de 10 TB

O2 ha explicado que la mejora se aplicará de forma distinta según el sistema operativo del dispositivo.

Los usuarios con Android verán el cambio aplicado desde hoy. En cambio, quienes utilicen un iPhone tendrán que esperar unos días más, ya que la nueva capacidad aparecerá disponible a partir del 22 de junio.

En cualquier caso, no parece que sea necesario contratar nada adicional ni activar un nuevo plan de pago. La ampliación forma parte de las ventajas incluidas para los clientes con tarifas de Fibra y Móvil que tengan acceso a O2 Cloud.

Cómo empezar a usar O2 Cloud

Quienes todavía no estén utilizando O2 Cloud pueden empezar a hacerlo sin coste adicional descargando la aplicación correspondiente.

El servicio está disponible tanto para Android como para iOS, por lo que basta con instalar la app de O2 Cloud e iniciar sesión para comenzar a guardar archivos en la nube.

O2 plantea este servicio como una forma sencilla de proteger fotos, vídeos y documentos, además de facilitar la liberación de espacio en el móvil. Con la nueva capacidad de 10 TB, el margen disponible será más que suficiente para la mayoría de usuarios, incluso para quienes hacen muchas fotos o graban vídeos con frecuencia.

Fibra para la segunda residencia con condiciones especiales

Además de la mejora en O2 Cloud, la operadora ha recordado otra ventaja interesante de cara al verano: la posibilidad de añadir fibra en una segunda residencia.

Los clientes que ya tienen una tarifa de Fibra y Móvil pueden contratar una fibra adicional con condiciones especiales. Esta opción está pensada para quienes pasan parte del año en otra vivienda y quieren tener conexión fija también allí, sin tener que contratar una tarifa completamente independiente.

Es una propuesta especialmente útil durante los meses de verano, cuando muchas personas se desplazan a una casa de vacaciones y necesitan conexión para teletrabajar, ver contenido en streaming, jugar online o mantener conectados varios dispositivos.

Una ventaja práctica para vacaciones y teletrabajo

La fibra en segunda residencia puede tener bastante sentido para familias que pasan varias semanas fuera de su vivienda habitual o para usuarios que combinan vacaciones con trabajo remoto.

Aunque compartir datos desde el móvil puede ser suficiente para usos puntuales, no siempre es la mejor solución si hay varios dispositivos conectados, videollamadas frecuentes o consumo intensivo de vídeo. Tener una conexión de fibra permite una experiencia más estable y evita depender de la cobertura móvil en zonas donde la señal puede variar.

Con esta opción, O2 intenta reforzar su propuesta para clientes que ya tienen contratada una tarifa convergente y quieren ampliar el servicio a otra vivienda sin complicarse demasiado.

O2 también promociona una eSIM para viajar conectado

La tercera novedad comunicada por O2 está relacionada con los viajes internacionales. La operadora ha anunciado que sus clientes tienen acceso exclusivo al nuevo plan Global de eSimFLAG.

Se trata de una solución de eSIM pensada para quienes viajan fuera de España y quieren mantenerse conectados sin depender de tarjetas SIM físicas ni buscar planes diferentes en cada destino.

Según O2, este plan ofrece datos ilimitados en todos los destinos con una única tarifa, lo que puede resultar cómodo para usuarios que viajan con frecuencia o que visitan varios países durante un mismo viaje.

La eSIM gana protagonismo en los viajes

La eSIM se ha convertido en una alternativa cada vez más popular para viajar. Permite activar un plan de datos directamente en el móvil, sin tener que cambiar la tarjeta física ni acudir a una tienda local al llegar al destino.

Para los usuarios, la principal ventaja es la comodidad. Se puede mantener la SIM habitual para llamadas o mensajes y utilizar la eSIM para datos móviles en el extranjero. Además, en muchos casos permite evitar costes elevados de roaming fuera de las zonas incluidas por la tarifa nacional.

Con el plan Global de eSimFLAG, O2 quiere ofrecer a sus clientes una opción más sencilla para conectarse durante sus viajes de verano, especialmente en destinos donde el roaming incluido no sea suficiente o no esté disponible en las mismas condiciones.